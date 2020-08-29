Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
CT news
CT news

ФРГ призвала Россию внести вклад в выяснение ситуации с Навальным

Именно Россия должна внести больше вклада в прояснение случая с Навальным Хайко Маас Хайко Маас настаивает на проведении прозрачного расследования.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

ФРГ призвала Россию внести вклад в выяснение ситуации с Навальным

RT на русскомвчера в 12:23
Фонтанка.Ру

«Тучи сгустились над отношениями с Россией». МИД Германии пригрозил РФ последствиями из-за дела Навального

Фонтанка.Рувчера в 09:58
ИА Красная Весна

В Германии считают, что Россия должна разъяснить ситуацию с Навальным

ИА Красная Веснавчера в 09:15
News.ru

Германия потребовала от России прояснить инцидент с Навальным

News.ruвчера в 09:47
REGNUM

Глава МИД ФРГ заявил, что России придётся прояснять ситуацию с Навальным

REGNUMвчера в 09:41
ТАСС

Маас: Россия должна внести больший вклад в прояснение инцидента с Навальным

ТАССвчера в 09:22
Вести.Ru

МИД ФРГ сделал заявление по России и Навальному

Вести.Ruвчера в 09:51

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новостивчера в 03:58
2,8K

Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона

Само же устройство должно храниться в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте, рассказал агентству "Прайм" директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.
РИА Новости20:05
7

Ученые КФУ применят разработку на основе подсолнечного масла в Арктике

Научный проект, проводимый в КФУ, показал, что обычное подсолнечное масло можно применять не только в кулинарии и косметологии, оно также позволит избежать осложнений при добыче нефти и газа.
Kazanfirst.ru27 августа в 11:44

Трамп назвал Байдена «худшим кандидатом» от Демократической партии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир назвал бывшего вице-президента США Джозефа Байдена худшим кандидатом от Демократической партии в истории.
Взгляд.ру21:06

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ruвчера в 13:17