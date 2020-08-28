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ФРГ призвала Россию внести вклад в выяснение ситуации с Навальным

Министр предложил россиянам провести прозрачное и широкое расследование инцидента. По словам политика, Германии еще больше, чем прежде нужна ясная политика в отношении России по делу Навального.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Маас: Россия должна внести больший вклад в прояснение инцидента с Навальным

"Дело Навального еще больше показывает, что нам как ЕС нужна в большей степени основанная на принципах и интересах политика в отношении России, чем прежде", - считает министр.
ТАСС09:22
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RT на русском

ФРГ призвала Россию внести вклад в выяснение ситуации с Навальным

RT на русском12:23
ТАСС

Маас: Россия должна внести больший вклад в прояснение инцидента с Навальным

ТАСС09:22
Вести.Ru

МИД ФРГ сделал заявление по России и Навальному

Вести.Ru09:51
News.ru

Германия потребовала от России прояснить инцидент с Навальным

News.ru09:47
REGNUM

Глава МИД ФРГ заявил, что России придётся прояснять ситуацию с Навальным

REGNUM09:41
Фонтанка.Ру

«Тучи сгустились над отношениями с Россией». МИД Германии пригрозил РФ последствиями из-за дела Навального

Фонтанка.Ру09:58
ИА Красная Весна

В Германии считают, что Россия должна разъяснить ситуацию с Навальным

ИА Красная Весна09:15

Туротрасль попросила Мишустина продлить продажу туров с кэшбэком

Общественные объединения в сфере туризма и гостиничной индустрии 28 августа направили письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой продлить в том числе на будущий год действие программы субсидирования внутреннего туризма, в рамках которой туристам начисляется кэшбэк на туры по нашей стране.
Известия11:55
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ФАС обязала Apple устранить нарушения в App Store

Например, компании предъявили требование «удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять (не допускать) в App Store приложения сторонних разработчиков», а также не давать преимущества собственным разработчикам.
Телеканал 360°10:05
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ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

В базе содержится следующая информация: адрес проживания владельца карты, его контактные данные, ФИО, первые 6 и последние 4 цифры номера карты, срок, до которого она действует, наименование платежной системы, название выпустившего карту банка.
Evo-rus.com04:01
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Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ru13:17

«На пороге тотального карантина»: Украинский эпидемолог сообщил о подготовке усиления антиковидных мер

Украинским властям придётся пойти на закрытие предприятий и компаний в связи с ужесточением карантина, поскольку нынешние меры не помогают справиться с распространением коронавирусной инфекции.
ИА Новороссиявчера в 01:49

Захарова ответила на призыв эстонского депутата к ЕС вмешаться в дела Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова эстонского депутата Марко Михкельскона о необходимости ЕС и США повлиять на ситуацию с протестами в Белоруссии.
Газета.Ru13:37
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