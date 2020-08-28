ФРГ призвала Россию внести вклад в выяснение ситуации с Навальным
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Министр предложил россиянам провести прозрачное и широкое расследование инцидента. По словам политика, Германии еще больше, чем прежде нужна ясная политика в отношении России по делу Навального.В источнике
С чего всё началось
Маас: Россия должна внести больший вклад в прояснение инцидента с Навальным
"Дело Навального еще больше показывает, что нам как ЕС нужна в большей степени основанная на принципах и интересах политика в отношении России, чем прежде", - считает министр.
ТАСС09:22
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