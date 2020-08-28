Fox была так недовольна «Новыми мутантами», что хотела начать всё с нуля

Сегодня, 28 августа, на Западе состоялась премьера «Новых мутантов» Джоша Буна — фильма, который был выйти в 2018 году, а его первый тизер так и вовсе появился 3 года назад.