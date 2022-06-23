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ФРГ сможет прожить без газа России 2,5 месяца при заполненности хранилищ на 100%

Глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер на фоне сокращения поставок газа из РФ заявил, что при 100%-ной заполненности газохранилищ Германия смогла бы продержаться без российского газа 2,5 месяца средней зимы.
ТАСС
Также Мюллер добавил, что ситуация с поставками топлива в Германию напряженная, но стабильная.
РЕН ТВ
Трудности с поставками по «Северному потоку» вынуждают ФРГ закупать недостающие объемы газа на спотовом рынке по более высоким ценам.
Профиль
14 июня "Газпром" сообщил, что был вынужден снизить поставки газа по "Северному потоку" из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленных технических неисправностей двигателей.
ТАСС

Подробнее о событии

Германии не хватит газа на зиму без поставок из России
Профиль19:03
ФРГ сможет прожить без газа России 2,5 месяца при заполненности хранилищ на 100%
ТАСС18:09
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Газета.Ru18:31
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