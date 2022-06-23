Ранее в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Лавров заявил, что Гутерреш хочет сначала договориться о вывозе украинского зерна, потом решать проблему с экспортом зерна из РФ, при этом, как указал министр, генсек ООН своими действиями затягивает продовольственный кризис.