Глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер на фоне сокращения поставок газа из РФ заявил, что при 100%-ной заполненности газохранилищ Германия смогла бы продержаться без российского газа 2,5 месяца средней зимы.
14 июня "Газпром" сообщил, что был вынужден снизить поставки газа по "Северному потоку" из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленных технических неисправностей двигателей.
Юрий Шатунов был эмоционально и физически истощен из-за долгих судебных процессов, связанных с правами на композиции группы "Ласковый май", рассказал порталу Ura.ru друг певца, экс-солист группы Андрей Шишкин.
Ранее в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Лавров заявил, что Гутерреш хочет сначала договориться о вывозе украинского зерна, потом решать проблему с экспортом зерна из РФ, при этом, как указал министр, генсек ООН своими действиями затягивает продовольственный кризис.