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ФРГ сможет прожить без газа России 2,5 месяца при заполненности хранилищ на 100%

Глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер на фоне сокращения поставок газа из РФ заявил, что при 100%-ной заполненности газохранилищ Германия смогла бы продержаться без российского газа 2,5 месяца средней зимы.
ТАСС
Также Мюллер добавил, что ситуация с поставками топлива в Германию напряженная, но стабильная.
РЕН ТВ
Шаг правительства ФРГ является реакцией на ситуацию с поставками российского газа по "Северному потоку", которые сократились до 40%.
ТАСС
Следует заметить, что власти Германии ввели в действие второй уровень чрезвычайной ситуации в газовой сфере.
Общественная служба новостей

Подробнее о событии

BNetzA: Германия способна продержаться без российского газа меньше трех месяцев зимы
Lenta.ru20:47
Германия сможет прожить без российского газа 2,5 месяца при заполненности хранилищ на 100%
Life.ru20:08
Германии не хватит газа на зиму без поставок из России
Профиль19:03
В Германии сообщили, что страна продержится без российского газа 2,5 месяца
Общественная служба новостей19:18
В Германии заявили, что страна проживет без российского газа 2,5 месяца при заполненности хранилищ на 100%
РЕН ТВ18:55
В Германии считают, что страна проживет без российского газа 2,5 месяца
Газета.Ru18:31
ФРГ сможет прожить без газа России 2,5 месяца при заполненности хранилищ на 100%
ТАСС18:09

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