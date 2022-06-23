Глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер на фоне сокращения поставок газа из РФ заявил, что при 100%-ной заполненности газохранилищ Германия смогла бы продержаться без российского газа 2,5 месяца средней зимы.
В апреле премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал новую государственную политику по миграции: теперь прибывающих нелегально в Великобританию людей могут высылать в Руанду для получения там статуса беженца.
17 июня Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала предоставить статус страны — кандидата в члены ЕС Украине и Молдавии «при понимании, что будут предприняты дальнейшие шаги», в то время как Грузии была предложена «европейская перспектива».