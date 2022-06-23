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ФРГ сможет прожить без газа из России 2,5 месяца при заполненности хранилищ на 100%

"Если бы хранилища [газа] в Германии были математически заполнены на 100%, мы могли бы полностью обойтись без российского газа всего 2,5 месяца, а затем резервуары для хранения опустеют", - отметил Мюллер в четверг в эфире телеканала ZDF.
ТАСС
Глава газового регулятора подчеркнул напряженность с поставками голубого топлива в Германию, однако заявил, что пока ситуация стабильна.
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Шаг правительства ФРГ является реакцией на ситуацию с поставками российского газа по "Северному потоку", которые сократились до 40%.
ТАСС
23 июня министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о нехватке газа в стране на фоне сокращения поставок из России.
Lenta.ru

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В Германии раскрыли, сколько страна продержится без российского газа
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В Германии заявили, что страна проживет без российского газа 2,5 месяца при заполненности хранилищ на 100%
РЕН ТВ18:55
Германия сможет прожить без российского газа 2,5 месяца при заполненности хранилищ на 100%
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