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ФРГ сокращает зависимость от энергоносителей из РФ, но с издержками для своей экономики

Зависимость от газа — с 55% до примерно 35% к середине апреля текущего года.
ПРАЙМ
Уточняется, что ФРГ стала закупать больше газа в Норвегии и Нидерландах, вырос импорт сжиженного природного газа.
РИА Новости
В ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится о том, что завершить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года.
РИА Новости
Доля российского газа в потреблении к концу года может быть снижена до около 30%.
Finam.Ru

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