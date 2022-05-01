ПРАЙМФРГ сокращает зависимость от энергоносителей из РФ, но с издержками для своей экономикиЗависимость от газа — с 55% до примерно 35% к середине апреля текущего года.ПРАЙМУточняется, что ФРГ стала закупать больше газа в Норвегии и Нидерландах, вырос импорт сжиженного природного газа.РИА НовостиВ ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится о том, что завершить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года.РИА НовостиДоля российского газа в потреблении к концу года может быть снижена до около 30%.Finam.RuЧитать далееСвернутьФАНФАНLife.ruПодробнее о событииГермания сокращает зависимость от энергоносителей из РФОбщественная служба новостей06:56Германия похвалилась снижением зависимости от российских энергоносителейВзгляд.ру07:48DPA: Германия сократила зависимость от российских энергоносителейLife.ru07:14ФРГ сокращает зависимость от энергоносителей из РФ, но с издержками для своей экономикиПРАЙМ07:03Германия сократила зависимость от российского газа в ущерб себеURA.Ru07:59Германия сокращает зависимость от энергоносителей из России, но с издержкамиРИА Новости06:43В ФРГ заявили, что отказ от поставок из РФ означает издержки для экономики и потребителейТАСС04:56Показать ещёОценить65Поделиться