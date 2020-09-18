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Pravda.Ru
Pravda.Ru

ФРГ: у проекта «Северный поток-2» есть политическая подоплёка

Депутат Европарламента от ФРГ Максимилиан Крах признал: причины "торможения" проекта "Северный поток-2" во многом являются политическими. По словам чиновника, развитие отношений Москвы и Берлина в сфере энергетики приводит к укреплению Германии и снижает влияние на неё Штатов.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Европарламенте рассказали о «подоплёке» «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» составит конкуренцию американскому сланцевому газу и уже существующим газопроводам, а также сделает Германию более независимой от влияния США — такова «подоплёка» проекта. Об этом в интервью RT заявил депутат Европейского парламента от Германии Максимилиан Крах.
RT на русскомвчера в 15:07
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

В Европарламенте рассказали о «подоплеке» борьбы с «Северным потоком — 2»

ИА Красная Весна23:35
Телеканал 360°

В Европарламенте рассказали о «подоплеке» «Северного потока — 2»

Телеканал 360°22:01
РИА Новости

В Европарламенте заявили о «подоплеке» «Северного потока — 2»

РИА Новости19:23
Известия

В Европарламенте рассказали о подоплеке «Северного потока – 2»

Известия20:40
Московский Комсомолец

Европарламент указал на желание США остановить «Северный поток — 2» любой ценой

Московский Комсомолец19:26
Lenta.ru

В Европарламенте заявили о желании США остановить «Северный поток-2» любой ценой

Lenta.ru21:53
RT на русском

В Европарламенте рассказали о «подоплёке» «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 15:07

Задержана ОПГ, незаконно продававшая билеты на спортивные мероприятия

Правоохранители пресекли деятельность ОПГ, которая за два года незаконно продала билеты в театры и на спортивные мероприятия в России на 1 миллиард рублей, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Задержана ОПГ, незаконно продававшая билеты на спортивные мероприятия
РИА Новости03:11

Европарламент заявил, что не признает итоги выборов в Белоруссии

Европарламент сообщил, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии, а также не считает действующего главу республики Александра Лукашенко легитимным президентом, следует из опубликованной на сайте организации резолюции.
Аргументы и Фактывчера в 08:05
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Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию

Вашингтон, 18 сентября 2020, 07:27 — REGNUM Шнобелевская премия, которая является пародией на другую международную награду — Нобелевскую премию, присуждена главам девяти государств, в том числе главе Белоруссии Александру Лукашенко, американскому лидеру Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте оргкомитета премии.
REGNUM00:27
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ru02:37
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Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил журналистам информацию о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе.
МИР 2416 сентября в 05:35
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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