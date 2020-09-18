ФРГ: у проекта «Северный поток-2» есть политическая подоплёка
Депутат Европарламента от ФРГ Максимилиан Крах признал: причины "торможения" проекта "Северный поток-2" во многом являются политическими. По словам чиновника, развитие отношений Москвы и Берлина в сфере энергетики приводит к укреплению Германии и снижает влияние на неё Штатов.В источнике
С чего всё началось
В Европарламенте рассказали о «подоплёке» «Северного потока — 2»
«Северный поток — 2» составит конкуренцию американскому сланцевому газу и уже существующим газопроводам, а также сделает Германию более независимой от влияния США — такова «подоплёка» проекта. Об этом в интервью RT заявил депутат Европейского парламента от Германии Максимилиан Крах.
RT на русскомвчера в 15:07
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Европарламент указал на желание США остановить «Северный поток — 2» любой ценой
Московский Комсомолец19:26