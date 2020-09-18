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Pravda.Ru
Pravda.Ru

ФРГ: у проекта «Северный поток-2» есть политическая подоплёка

Депутат Европарламента от ФРГ Максимилиан Крах признал: причины "торможения" проекта "Северный поток-2" во многом являются политическими. По словам чиновника, развитие отношений Москвы и Берлина в сфере энергетики приводит к укреплению Германии и снижает влияние на неё Штатов.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Европарламенте рассказали о «подоплёке» «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» составит конкуренцию американскому сланцевому газу и уже существующим газопроводам, а также сделает Германию более независимой от влияния США — такова «подоплёка» проекта. Об этом в интервью RT заявил депутат Европейского парламента от Германии Максимилиан Крах.
RT на русскомвчера в 15:07
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Европарламент указал на желание США остановить «Северный поток — 2» любой ценой

Московский Комсомолец19:26
Телеканал 360°

В Европарламенте рассказали о «подоплеке» «Северного потока — 2»

Телеканал 360°22:01
Lenta.ru

В Европарламенте заявили о желании США остановить «Северный поток-2» любой ценой

Lenta.ru21:53
Известия

В Европарламенте рассказали о подоплеке «Северного потока – 2»

Известия20:40
ИА Красная Весна

В Европарламенте рассказали о «подоплеке» борьбы с «Северным потоком — 2»

ИА Красная Весна23:35
РИА Новости

В Европарламенте заявили о «подоплеке» «Северного потока — 2»

РИА Новости19:23
RT на русском

В Европарламенте рассказали о «подоплёке» «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 15:07

Извинение хуже проступка: скандал с террористами в Третьяковке получил продолжение

«Русская Весна» на прошлой неделе опубликовала материал «Террористы в Третьяковке: что происходит у нас под носом», скандальная выставка получила широкий общественный резонанс и директор государственного музея Зельфира Трегулова сделала попытку объясниться.
Rusvesna.su01:30

Директор Ленинградского зоопарка спасла капибару во время пожара

Директор Ленинградского зоопарка спасла от пожара капибару, которая укрывалась от дождя в загоревшемся домике на территории вольера для летнего содержания животных, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.
РИА Новости03:54
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Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии

Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
РИА Новости16 сентября в 12:52
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ВОЗ представила девять вакцин от коронавируса в третьей фазе испытаний

Представители Всемирной организации здравоохранения сообщили о 9 разработках новых вакцин от коронавируса, которые прошли уже 3-ю стадию лабораторных испытаний, и могут быть допущены для вакцинирования населения.
Что происходит04:38
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ru02:37
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Кудрин назвал прогноз Минэкономразвития по росту ВВП оптимистичным

Согласно базовому варианту обновленного прогноза социально-экономического развития РФ, подготовленного Минэкономразвития в сентябре, ВВП России в текущем году будет падать медленнее, чем прогнозировалось в мае: на 3,9% вместо ранее заявленных 5%, напоминает «Газета.ру».
Известия04:38
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