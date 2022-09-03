Также, по информации европейской группы, крупнейшее в Германии ПХГ "Реден", которое ранее через дочерние компании принадлежало "Газпрому" и в котором в апреле газа было менее чем на 1% объема, в настоящий момент заполнено на 69,54%.
"Газпром" накануне сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60.
Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо поддержал экс-кандидата в президенты страны на выборах 2007 года Сеголен Руаяль, которая ранее усомнилась в утверждениях Киева о ситуации на Украине.
Президент России Владимир Путин погрузил Великобританию в панику, перекрыв один из главных газопроводов Европы "Северный поток", заявила агентству Bloomberg бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт.
Решение о переводе Бржданина из датской тюрьмы в нидерландскую было принято после того, как суд сообщил, что максимально допустимый срок заключения по законам Дании, который составляет 22 года, подошел к концу.