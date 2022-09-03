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ФРГ удалось заполнить газохранилища на 85%, несмотря на остановку «Северного потока»

В Федеральном сетевом агентстве ФРГ рассказали, что сегодня Германия в разы лучше подготовлена к возможным сбоям в поставках российского газа, чем несколько месяцев назад.
Газета.Ru
Также, по информации европейской группы, крупнейшее в Германии ПХГ "Реден", которое ранее через дочерние компании принадлежало "Газпрому" и в котором в апреле газа было менее чем на 1% объема, в настоящий момент заполнено на 69,54%.
РИА Новости
Согласно данным GIE на вечер субботы, уровень заполненности газохранилищ составил 85,02%.
РИА Новости
"Газпром" накануне сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Уровень заполненности немецких газовых хранилищ составил 85,02 процента
РИА Новости17:48
ФРГ удалось заполнить газохранилища на 85%, несмотря на остановку «Северного потока»
Газета.Ru18:05
GIE: ФРГ заполнила газохранилища на 85%, несмотря на остановку «Северного потока»
News.ru17:56
GIE: Уровень заполненности газовых хранилищ в Германии составил 85,02%
Телеканал 360°18:15
Регулятор: уровень заполненности газохранилищ Германии превысил 84%
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