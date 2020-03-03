Экономика
КоммерсантъФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%. Такое решение связано с увеличением рисков от распространения коронавируса COVID-19.
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Конечно, видимо, снижение ставки поддержит экономический рост, что, конечно, мы можем рассматривать как позитив. Российская экономика является интегральной частью мировой. Поэтому чем лучше мировой экономике, тем лучше российской.
— Алексей Моисеев, российский актёрРЕН ТВ 11:25
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Глава ФРБ Сент-Луиса поддержит снижение ставки ФРС, если ситуация с коронавирусом перерастет в пандемию
Финмаркет29 февраля в 02:49
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Общество
Пензенский экзорцизм и бреющий полёт Мантурова
НА 86 ЛЕТ Журналисты "Медузы" Максим Солопов и Кристина Сафонова выяснили, что некоторые фигуранты пензенского дела "Сети", скорее всего, совершили двойное убийство, похожее на ритуальную расправу, через которую проходят все революционные "кружки", начиная с так называемого "Нечаевского дела".
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Общество
У двух россиян в ОАЭ выявлен коронавирус
Два этапа велогонки «Тур ОАЭ» были отменены после выявления коронавируса у двух итальянских велогонщиков.
Хоккей
СКА обыграл «Витязь» во втором матче серии плей-офф
Шоу-бизнес
Сестра Бузовой показала свою новую квартиру
Сестра российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна показала свою новую квартиру в Москве.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Футбол
Сборные узнали своих соперников в группах Лиги Наций
Лига D: Последняя лига состоит двух групп, в которых сыграют сборные Мальты, Андорры, Фарерских островов, а также Сан-Марино, Гибралтара и Лихтенштейна.
Политика
Премьер Украины попросил суд запретить Раде рассматривать его отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук стал заявителем иска, поданного в Окружной административный суд Киева, в котором говорится о запрете включать в повестку внеочередного заседания Верховной Рады вопрос об увольнении премьера или кого-то из членов правительства.
Здоровье
В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа
Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
Армия и оружие
В России создают новый полицейский бронеавтомобиль
В нашей стране разрабатывают новую полицейскую бронемашину.
Политика
Путин внес изменения в конституционную поправку о пенсиях
Президент предложил дополнить статью 75 Конституции поправкой в следующей редакции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
Технологии
В Японии представили кровать специально для геймеров
Компания Bauhutte в целом занимается исключительно мебелью для геймеров.
Политика
Госдума прекратила полномочия депутата Ольги Баталиной
Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от «Единой России» Ольги Баталиной, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Футбол
«Барселона» может предложить 35 млн евро за хавбека «Валенсии» Торреса
Контракт игрока молодежной сборной Испании с левантийцами рассчитан до июня 2021 года, а отступные составляют 100 млн евро.
Общество
Футболиста Тарасова проверили в аэропорту на наличие коронавируса
Гаджеты
Новые смартфоны Huawei начали получать обновление ОС Android 10
Инсайдеры анонсировали, что смартфоны Huawei P20 и Huawei Mate 10 в ближайшее время станет возможным обновить до новой версии оболочки EMUI 10.
Гаджеты
Xiaomi представила мощный игровой смартфон Black Shark 3
Футбол
Мать Криштиану Роналду перенесла инсульт
Мама известного футболиста Криштиану Роналду Долореш Авейру во вторник утром перенесла инсульт.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.
Общество
Абрамович погасил долги Федора Достоевского
Карточные долги Федора Достоевского заплатил олигарх Роман Абрамович в казино в Висбадене.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука
Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Политика
Эксперт ВШЭ: Эрдоган находится в сложной ситуации
Эрдоган обещал решить вопрос трех миллионов сирийских беженцев, находящихся на территории Турции, но эти обещания он выполнить не смог.
Здоровье
Школы Саратовского района закрыли на карантин
В школах Саратовского района с 3 марта объявлен карантин. Об этом сегодня ИА «Свободные новости» сообщили в районном управлении образования.