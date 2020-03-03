Экономика

КоммерсантъКоммерсантъФРС США экстренно снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%. Такое решение связано с увеличением рисков от распространения коронавируса COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать157
Алексей Моисеев
Конечно, видимо, снижение ставки поддержит экономический рост, что, конечно, мы можем рассматривать как позитив. Российская экономика является интегральной частью мировой. Поэтому чем лучше мировой экономике, тем лучше российской.
— Алексей Моисеев, российский актёрРЕН ТВ 11:25

Подробнее о событии

Трамп выступил за еще большее снижение ставки ФРС США

РБК13:02

Минфин РФ: снижение ставки ФРС стало ответом на проблемы из-за коронавируса

Красная весна12:16

Трамп поддержал снижение ключевой ставки ФРС США из-за коронавируса

Газета.Ru13:35

Эксперты: действия ФРС США могут побудить ЦБ более решительно понижать ключевую ставку

ТАСС12:58

Экономист прокомментировал решение ФРС США снизить ключевую ставку

RT на русском11:40

ФРС неожиданно понизила ставку из-за коронавируса

РИА Новости10:24

Глава ФРБ Сент-Луиса поддержит снижение ставки ФРС, если ситуация с коронавирусом перерастет в пандемию

Финмаркет29 февраля в 02:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Общество

Пензенский экзорцизм и бреющий полёт Мантурова

НА 86 ЛЕТ Журналисты "Медузы" Максим Солопов и Кристина Сафонова выяснили, что некоторые фигуранты пензенского дела "Сети", скорее всего, совершили двойное убийство, похожее на ритуальную расправу, через которую проходят все революционные "кружки", начиная с так называемого "Нечаевского дела".
FreeLance Bureau 29 февраля в 17:15
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Общество

У двух россиян в ОАЭ выявлен коронавирус

Два этапа велогонки «Тур ОАЭ» были отменены после выявления коронавируса у двух итальянских велогонщиков.
Известия 13:30
Хоккей

СКА обыграл «Витязь» во втором матче серии плей-офф

Форпост Северо-Запад 14:01
Шоу-бизнес

Сестра Бузовой показала свою новую квартиру

Сестра российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна показала свою новую квартиру в Москве.
Lenta.ru вчера в 10:35
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
Футбол

Сборные узнали своих соперников в группах Лиги Наций

Лига D: Последняя лига состоит двух групп, в которых сыграют сборные Мальты, Андорры, Фарерских островов, а также Сан-Марино, Гибралтара и Лихтенштейна.
REGNUM 13:37
Политика

Премьер Украины попросил суд запретить Раде рассматривать его отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук стал заявителем иска, поданного в Окружной административный суд Киева, в котором говорится о запрете включать в повестку внеочередного заседания Верховной Рады вопрос об увольнении премьера или кого-то из членов правительства.
РБК 13:12
Здоровье

В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа

Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
Известия 11:48
Армия и оружие

В России создают новый полицейский бронеавтомобиль

В нашей стране разрабатывают новую полицейскую бронемашину.
Smolnarod.ru 03:07
Политика

Путин внес изменения в конституционную поправку о пенсиях

Президент предложил дополнить статью 75 Конституции поправкой в следующей редакции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
Профиль 00:39
Музыка

Менеджер Little Big покинул группу после новостей о «Евровидении»

АБН 08:49
Технологии

В Японии представили кровать специально для геймеров

Компания Bauhutte в целом занимается исключительно мебелью для геймеров.
Astera 13:35
Политика

Госдума прекратила полномочия депутата Ольги Баталиной

Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от «Единой России» Ольги Баталиной, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
REGNUM 04:24
Политика

Турция начала «выдавливать» в Грецию около 130 тысяч беженцев

News.ru 12:52
Футбол

«Барселона» может предложить 35 млн евро за хавбека «Валенсии» Торреса

Контракт игрока молодежной сборной Испании с левантийцами рассчитан до июня 2021 года, а отступные составляют 100 млн евро.
Sports.ru 12:49
Общество

Футболиста Тарасова проверили в аэропорту на наличие коронавируса

RT на русском 13:49
Гаджеты

Новые смартфоны Huawei начали получать обновление ОС Android 10

Инсайдеры анонсировали, что смартфоны Huawei P20 и Huawei Mate 10 в ближайшее время станет возможным обновить до новой версии оболочки EMUI 10.
Rusargument 12:27
Гаджеты

Xiaomi представила мощный игровой смартфон Black Shark 3

UfaTime.ru 14:06
Футбол

Мать Криштиану Роналду перенесла инсульт

Мама известного футболиста Криштиану Роналду Долореш Авейру во вторник утром перенесла инсульт.
Евро-футбол.ру 06:32
Армия и оружие

Boeing представил проект нового вертолета для армии США

Известия 13:55
Шоу-бизнес

Ида Галич позавидовала фигуре Оксаны Самойловой

News.ru 08:05
Шоу-бизнес

Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ

Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.
Газета.Ru 07:35
Общество

Абрамович погасил долги Федора Достоевского

Карточные долги Федора Достоевского заплатил олигарх Роман Абрамович в казино в Висбадене.
ToDay News Ufa 12:41
Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука

Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Коммерсантъ 09:31
Политика

Эксперт ВШЭ: Эрдоган находится в сложной ситуации

Эрдоган обещал решить вопрос трех миллионов сирийских беженцев, находящихся на территории Турции, но эти обещания он выполнить не смог.
ФедералПресс 05:29
Здоровье

Школы Саратовского района закрыли на карантин

В школах Саратовского района с 3 марта объявлен карантин. Об этом сегодня ИА «Свободные новости» сообщили в районном управлении образования.
FreeNews-Volga 01:22
Происшествия

Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

Газета.Ru 02:54
Армия и оружие

США пообещали снабдить Турцию боеприпасами для операции в Идлибе

РБК 10:29
Происшествия

В НАК рассказали о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике

RT на русском 06:38
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное