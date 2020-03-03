с чего всё началось

Конечно, видимо, снижение ставки поддержит экономический рост, что, конечно, мы можем рассматривать как позитив. Российская экономика является интегральной частью мировой. Поэтому чем лучше мировой экономике, тем лучше российской.

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%. Такое решение связано с увеличением рисков от распространения коронавируса COVID-19.

Экономика Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.

Политика Путин внес изменения в конституционную поправку о пенсиях Президент предложил дополнить статью 75 Конституции поправкой в следующей редакции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».

Музыка Киркоров отреагировал на участие Little Big в «Евровидении» Российский эстрадный певец, композитор и продюсер Филипп Киркоров прокомментировал новость о том, что Россию на конкурсе «Евровидение-2020» будет представлять панк-рейв группа Little Big.

Общество В Москве рассказали об условиях в инфекционных больницах Сотрудники инфекционных больниц в Москве используют все необходимые меры защиты, пациентам выдают маски, палаты регулярно дезинфицируют, при этом в палаты объединяют только пациентов с одинаковыми симптомами, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Авто BMW представила электрокар BMW i4 Отдельно в компании отметили, что у нового BMW i4 есть особенность – его звучание, которое разрабатывали специалисты BMW IconicSounds Electric совместно с голливудским композитором Хансом Циммером.

Биатлон Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Здоровье На Украине подтвердился первый случай заражения коронавирусом Ситуация вокруг первого официально признанного случая заболевания коронавирусом COVID-19 на Украине «полностью контролируется», 3 марта заявила глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook.