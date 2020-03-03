Экономика
КоммерсантъФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%. Такое решение связано с увеличением рисков от распространения коронавируса COVID-19.
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Конечно, видимо, снижение ставки поддержит экономический рост, что, конечно, мы можем рассматривать как позитив. Российская экономика является интегральной частью мировой. Поэтому чем лучше мировой экономике, тем лучше российской.
— Алексей Моисеев, российский актёрРЕН ТВ 11:25
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Глава ФРБ Сент-Луиса поддержит снижение ставки ФРС, если ситуация с коронавирусом перерастет в пандемию
Финмаркет29 февраля в 02:49
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Здоровье
На Украине изолировали 35 человек из-за подозрения на коронавирус
Украинские врачи в Черновцах изолировали 35 человек, контактировавших с мужчиной, у которого нашли уханьский коронавирус.
Экономика
Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
Политика
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Европейский союз готов оказать финансовую поддержку Греции на общую сумму €700 млн, из которых €350 млн уже доступны, а еще €350 млн могут быть выделены дополнительно.
Общество
Леди в зелёном: Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Ирландию
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прилетели в Ирландию с трёхдневным туром.
Финансы
Курс рубля укрепился из-за снижения ставки ФРС США
До принятия решения относительно ставки Федеральной резервной системы курс доллара составлял 66,6 рубля, а курс евро — 74,1 рубля.
Футбол
Определились соперники сборной России по группе в Лиге наций УЕФА
Сборная России сыграет в группе 3 дивизиона В, где ее соперниками станут команды Сербии, Турции и Венгрии.
Политика
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Музыка
Киркоров отреагировал на участие Little Big в «Евровидении»
Российский эстрадный певец, композитор и продюсер Филипп Киркоров прокомментировал новость о том, что Россию на конкурсе «Евровидение-2020» будет представлять панк-рейв группа Little Big.
Шоу-бизнес
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Технологии
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В Японии создали необычную кровать для геймеров.
Общество
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Сотрудники инфекционных больниц в Москве используют все необходимые меры защиты, пациентам выдают маски, палаты регулярно дезинфицируют, при этом в палаты объединяют только пациентов с одинаковыми симптомами, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Авто
Geely займется производством спутников для новых автомобилей
Происшествия
В жилом доме Самары произошел взрыв газа
Авто
BMW представила электрокар BMW i4
Отдельно в компании отметили, что у нового BMW i4 есть особенность – его звучание, которое разрабатывали специалисты BMW IconicSounds Electric совместно с голливудским композитором Хансом Циммером.
Происшествия
В НАК рассказали о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Гаджеты
Последнее февральское обновление Windows 10 вызывает сбои в работе ОС
Последнее февральское обновление Windows 10 может вызвать ошибки в работе системы.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Здоровье
На Украине подтвердился первый случай заражения коронавирусом
Ситуация вокруг первого официально признанного случая заболевания коронавирусом COVID-19 на Украине «полностью контролируется», 3 марта заявила глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook.
Армия и оружие
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Источники из кругов сирийской оппозиции утверждают, что турецкое командование отправило сражаться за Серакиб отборные силы джихадистской группировки «Хайят Тахрир аль-Шам» (запрещена в РФ).
Игры
Авторы последних частей WRC работают над новой Test Drive Unlimited
Над игрой работает студия Kylotonn, которая разрабатывала последние части ралиийного симулятора WRC.
Происшествия
В Чебоксарах девочка погибла в школьном бассейне
Футбол
Мюнхен рвется в полуфинал: прогноз на матч «Шальке» — «Бавария»
25 января команды уже играли между собой, итог встречи легкая победа Баварии (5:0). Сегодня нас ждет похожий сценарий.
Происшествия
В Петербурге обезврежены этнические группировки, занимавшиеся грабежами и похищением людей
Известно, что межэтнические группировки специализировались на похищениях людей и грабежах.
Политика
Песков оценил внесение поправки об упоминании Бога в Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога.
Армия и оружие
В Сирии провалили испытания турецкие танки М60ТМ с активной защитой
Попытка испытать турецкие танки М60ТМ оснащенные украинской активной защитой AKKOR Pulat в реальных боях в Сирии потерпела неудачу, они не смогли противостоять управляемой сверхзвуковой ракете.