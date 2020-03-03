Экономика
КоммерсантъФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%. Такое решение связано с увеличением рисков от распространения коронавируса COVID-19.
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с чего всё началось
«Наша экономика по-прежнему сильна, однако коронавирус создает риски для экономической активности: необходимо избежать их, обеспечить стабильность цен и максимальное трудоустройство граждан»,— говорится в пресс-релизе службы.Новая газетавчера в 10:17
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Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Футбол
Фанаты «Зенита» и «Ахмата» столкнулись на стадионе. Их успокаивали футболисты
Матч приостановили, а конфликт удалось уладить после того, как фанатов пошли успокаивать игроки обеих команд. pic.twitter.com/v2pRQ3nU9U — SPORT24.ru (@sport24_ru) March 4, 2020 Главный арбитр матча остановил встречу.
Политика
Путин обсудил с Совбезом предстоящую встречу с Эрдоганом
На повестке была ситуация вокруг сирийского Идлиба и вопросы российско-турецких отношений в преддверии встречи глав России и Турции завтра в Москве.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили из-за коронавируса
Ранее фанаты фильмов об "агенте 007" опубликовали на своем сайте MI6-hq.com обращение к продюсерским компаниям с просьбой отложить премьеру новой ленты в Великобритании из-за вспышки коронавируса.
Политика
Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины
Бывший вице-премьер Денис Шмыгаль возглавит новое правительство Украины. Такое решение на внеочередном заседании приняла Верховная рада.
Общество
В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах
Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.
Происшествия
Прокурор попросила оштрафовать обвиняемого в угрозах московскому судье
Гособвинение попросило суд приговорить Михаила Квасова, который обвиняется в угрозе убийством судье Станиславу Минину, к штрафу в размере 300 тыс. рублей.
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить статью РБК о депутате от ЛДПР
РБК удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 года, о предполагаемом имуществе семьи компании тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Здоровье
Родители тяжело больных детей получили шокирующие отписки
Есть ряд тяжелых болезней, которые раньше считались неизлечимыми. Но сейчас появились новые препараты, и их стало возможно лечить.
Общество
У семьи Навального заблокировали все счета
Алексей Навальный сообщил, что у него и всех членов его семьи были заблокированы банковские счета.
Спорт
Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии
На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Общество
BMW презентовала новый логотип марки
Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.
Кино
Pornhub выпустил документальный фильм без порно
Происшествия
Калужского министра здравоохранения госпитализировали после ДТП
В правительстве региона агентству сообщили, что на пассажирском кресле автомобиля, попавшего в ДТП, находился министр здравоохранения Калужской области Константин Баранов.
Политика
МИД Украины осудил поездку делегации муниципалитетов Сицилии в Крым
Украина решительно осуждает поездку делегации муниципалитетов Сицилии в Крым.
Экономика
Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
Происшествия
До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси
25 человек погибли в результате серии торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси в ночь на вторник, сообщил губернатор штата Уильям Ли в ходе пресс-конференции.
Здоровье
Пять районов Саратовской области целиком ушли на школьный карантин
В Саратовской области на карантин по ОРВИ и гриппу ушли школы уже пяти районов (вчера их было два).
Кино
DeepFake дня: Юэн Макгрегор в четвертом эпизоде «Звездных войн»
В ожидании сериала про Оби-Вана Кеноби автор YouTube-канала Shamook выпустил ролик, где с помощью технологии DeepFake заменил Алека Гиннесса, сыгравшего рыцаря-джедая в оригинальной трилогии "Звездные войны", на Юэна Макгрегора, исполнителя роли Кеноби в приквелах.
Авто
Koenigsegg представил трехцилиндровый гиперкар Gemera
Шведский производитель гиперкаров Koenigsegg удивил мир своим новым гиперкаром Gemera, который марка обиралась представить в рамках Женевского автосалона.
Политика
Рада утвердила новый состав кабинета министров Украины
Верховная рада Украины по представлению нового премьера Дениса Шмыгаля утвердила министров правительства Украины.
Общество
Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»
Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива
Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
Общество
Москва стала лидером по индексу IQ городов
Москва, Казань и Петербург получили наибольший индекс цифровизации городского хозяйства "IQ городов" среди 15 российских мегаполисов.
Хоккей
Россия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переноса
Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса, и может в случае необходимости принять соревнования, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.
Наука
Крымская терракотовая голова датирована V веком до нашей эры
Ученые выяснили, что терракотовая голова, которую обнаружили во время строительства Крымского моста, относится к V веку до н. э.