Экономика

КоммерсантъКоммерсантъФРС США экстренно снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%. Такое решение связано с увеличением рисков от распространения коронавируса COVID-19.
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с чего всё началось
«Наша экономика по-прежнему сильна, однако коронавирус создает риски для экономической активности: необходимо избежать их, обеспечить стабильность цен и максимальное трудоустройство граждан»,— говорится
 в пресс-релизе службы.
Новая газетавчера в 10:17

Подробнее о событии

Вирус на засыпку

Российская газета10:09

«Пора инвестировать в биткоин». США снизили процентную ставку

РБК06:56

ФРС неожиданно понизила ставку из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 10:24

Фондовые индексы США обвалились на 3% после снижения ключевой ставки ФРС

Комсомольская правда01:38

Эксперты: действия ФРС США могут побудить ЦБ более решительно понижать ключевую ставку

ТАССвчера в 12:58

Эксперт назвал решение ФРС США смелым ответом на угрозы от коронавируса

News.ru05:12

ФРС может понизить ставку из-за китайского вируса

ГЛАС.RU02 марта в 12:18
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Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
Армия и оружие

СМИ сообщили о попытке Сирии сбить турецкий F-16 с помощью С-200

РБК 12:53
Общество

Кадыров записал на видео извинения Емельяненко перед Канделаки

РИА Новости 09:24
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Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"

Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Газета.Ru 08:47
Происшествия

Найдены возможные останки знакомой фигурантов дела «Сети»

Газета.Ru 11:53
Футбол

Фанаты «Зенита» и «Ахмата» столкнулись на стадионе. Их успокаивали футболисты

Матч приостановили, а конфликт удалось уладить после того, как фанатов пошли успокаивать игроки обеих команд. pic.twitter.com/v2pRQ3nU9U — SPORT24.ru (@sport24_ru) March 4, 2020 Главный арбитр матча остановил встречу.
Вести.Ru 12:59
Политика

Путин обсудил с Совбезом предстоящую встречу с Эрдоганом

На повестке была ситуация вокруг сирийского Идлиба и вопросы российско-турецких отношений в преддверии встречи глав России и Турции завтра в Москве.
Российская газета 12:18
Кино

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили из-за коронавируса

Ранее фанаты фильмов об "агенте 007" опубликовали на своем сайте MI6-hq.com обращение к продюсерским компаниям с просьбой отложить премьеру новой ленты в Великобритании из-за вспышки коронавируса.
РИА Новости 12:47
Политика

Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины

Бывший вице-премьер Денис Шмыгаль возглавит новое правительство Украины. Такое решение на внеочередном заседании приняла Верховная рада.
Российская газета 11:35
Общество

В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах

Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.
Ведомости вчера в 16:25
Происшествия

Прокурор попросила оштрафовать обвиняемого в угрозах московскому судье

Гособвинение попросило суд приговорить Михаила Квасова, который обвиняется в угрозе убийством судье Станиславу Минину, к штрафу в размере 300 тыс. рублей.
RT на русском 12:21
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить статью РБК о депутате от ЛДПР

РБК удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 года, о предполагаемом имуществе семьи компании тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
РБК 02:00
Здоровье

Родители тяжело больных детей получили шокирующие отписки

Есть ряд тяжелых болезней, которые раньше считались неизлечимыми. Но сейчас появились новые препараты, и их стало возможно лечить.
Московский Комсомолец 11:19
Общество

У семьи Навального заблокировали все счета

Алексей Навальный сообщил, что у него и всех членов его семьи были заблокированы банковские счета.
Политсовет вчера в 04:48
Спорт

Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии

На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Вести.Ru 11:23
Общество

В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек

Газета.Ru 12:12
Общество

BMW презентовала новый логотип марки

Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.
Российская газета 06:00
Кино

Pornhub выпустил документальный фильм без порно

Piter.tv 09:08
Происшествия

Калужского министра здравоохранения госпитализировали после ДТП

В правительстве региона агентству сообщили, что на пассажирском кресле автомобиля, попавшего в ДТП, находился министр здравоохранения Калужской области Константин Баранов.
РИА Новости 12:06
Политика

МИД Украины осудил поездку делегации муниципалитетов Сицилии в Крым

Украина решительно осуждает поездку делегации муниципалитетов Сицилии в Крым.
ТАСС 11:14
Экономика

Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
RT на русском 05:52
Происшествия

До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси

25 человек погибли в результате серии торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси в ночь на вторник, сообщил губернатор штата Уильям Ли в ходе пресс-конференции.
Интерфакс вчера в 19:58
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Пять районов Саратовской области целиком ушли на школьный карантин

В Саратовской области на карантин по ОРВИ и гриппу ушли школы уже пяти районов (вчера их было два).
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Кино

DeepFake дня: Юэн Макгрегор в четвертом эпизоде «Звездных войн»

В ожидании сериала про Оби-Вана Кеноби автор YouTube-канала Shamook выпустил ролик, где с помощью технологии DeepFake заменил Алека Гиннесса, сыгравшего рыцаря-джедая в оригинальной трилогии "Звездные войны", на Юэна Макгрегора, исполнителя роли Кеноби в приквелах.
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Koenigsegg представил трехцилиндровый гиперкар Gemera

Шведский производитель гиперкаров Koenigsegg удивил мир своим новым гиперкаром Gemera, который марка обиралась представить в рамках Женевского автосалона.
Южный автомобиль вчера в 10:02
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Рада утвердила новый состав кабинета министров Украины

Верховная рада Украины по представлению нового премьера Дениса Шмыгаля утвердила министров правительства Украины.
Интерфакс 12:39
Общество

Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»

Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Газета.Ru 04:12
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива

Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
Salt Mag 03:01
Общество

Москва стала лидером по индексу IQ городов

Москва, Казань и Петербург получили наибольший индекс цифровизации городского хозяйства "IQ городов" среди 15 российских мегаполисов.
ТАСС вчера в 06:32
Хоккей

Россия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переноса

Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса, и может в случае необходимости принять соревнования, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.
РИА Новости 11:54
Наука

Крымская терракотовая голова датирована V веком до нашей эры

Ученые выяснили, что терракотовая голова, которую обнаружили во время строительства Крымского моста, относится к V веку до н. э.
Pravda.Ru вчера в 12:26
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