с чего всё началось

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%. Такое решение связано с увеличением рисков от распространения коронавируса COVID-19.

Политика Путин обсудил с Совбезом предстоящую встречу с Эрдоганом На повестке была ситуация вокруг сирийского Идлиба и вопросы российско-турецких отношений в преддверии встречи глав России и Турции завтра в Москве.

Кино Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили из-за коронавируса Ранее фанаты фильмов об "агенте 007" опубликовали на своем сайте MI6-hq.com обращение к продюсерским компаниям с просьбой отложить премьеру новой ленты в Великобритании из-за вспышки коронавируса.

Политика Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины Бывший вице-премьер Денис Шмыгаль возглавит новое правительство Украины. Такое решение на внеочередном заседании приняла Верховная рада.

Общество В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.

Происшествия Прокурор попросила оштрафовать обвиняемого в угрозах московскому судье Гособвинение попросило суд приговорить Михаила Квасова, который обвиняется в угрозе убийством судье Станиславу Минину, к штрафу в размере 300 тыс. рублей.

Здоровье Родители тяжело больных детей получили шокирующие отписки Есть ряд тяжелых болезней, которые раньше считались неизлечимыми. Но сейчас появились новые препараты, и их стало возможно лечить.

Общество У семьи Навального заблокировали все счета Алексей Навальный сообщил, что у него и всех членов его семьи были заблокированы банковские счета.

Общество BMW презентовала новый логотип марки Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.

Происшествия Калужского министра здравоохранения госпитализировали после ДТП В правительстве региона агентству сообщили, что на пассажирском кресле автомобиля, попавшего в ДТП, находился министр здравоохранения Калужской области Константин Баранов.

Происшествия До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси 25 человек погибли в результате серии торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси в ночь на вторник, сообщил губернатор штата Уильям Ли в ходе пресс-конференции.

Кино DeepFake дня: Юэн Макгрегор в четвертом эпизоде «Звездных войн» В ожидании сериала про Оби-Вана Кеноби автор YouTube-канала Shamook выпустил ролик, где с помощью технологии DeepFake заменил Алека Гиннесса, сыгравшего рыцаря-джедая в оригинальной трилогии "Звездные войны", на Юэна Макгрегора, исполнителя роли Кеноби в приквелах.

Авто Koenigsegg представил трехцилиндровый гиперкар Gemera Шведский производитель гиперкаров Koenigsegg удивил мир своим новым гиперкаром Gemera, который марка обиралась представить в рамках Женевского автосалона.

Общество Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком» Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".

Общество Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.