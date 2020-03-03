Экономика

КоммерсантъКоммерсантъФРС США экстренно снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%. Такое решение связано с увеличением рисков от распространения коронавируса COVID-19.
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ФРС неожиданно снизила ставку на 0,5 процентного пункта

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Индексы США закрылись падением на 3-2,2% из-за резкого ответа ФРС по коронавирусу

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ФРС неожиданно понизила ставку из-за коронавируса

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Трамп выступил за еще большее снижение ставки ФРС США

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Эксперты: действия ФРС США могут побудить ЦБ более решительно понижать ключевую ставку

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США заставили рубль взлететь

Lenta.ru11:41

Трамп поддержал снижение ключевой ставки ФРС США из-за коронавируса

Газета.Ru13:35
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Культура

«Маска» на НТВ стала самым популярным шоу у россиян

Шоу «Маска» стартовало на телеканале НТВ в минувшее воскресенье с рекордным рейтингом 6,2% и долей 17,4% и стало самым популярным развлекательным проектом у российских телезрителей.
НТВ 06:55
Наука

В гробнице Тутанхамона ищут тайные комнаты

Учёный Николас Ривз (Nicholas Reeves) сделал предположение, что в знаменитой гробнице Тутанхамона находятся скрытые комнаты.
Vevby.ru 01 марта в 17:21
Музыка

Россию на «Евровидении» 2020 представит группа Little Big

Газета.Ru 01:02
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В ВОЗ сравнили смертность от гриппа и коронавируса

Всемирная организация здравоохранения сравнила смертность от нового коронавируса и сезонного гриппа.
Мой Брянск 13:38
Армия и оружие

Юрист из Австралии сообщил, кто реально сбил Боинг над Донбассом

Если сюда приплюсовать, что США упрямо отказываются предоставлять данные со своих спутников круглосуточно мониторивших ситуацию в районе боевых действий то становится совершенно понятно, что MH17 мог быть сбит только украинским истребителем, считает Джеймс О’Нил.
Недвижимость.RU 18:14
Наука

В Сколково разработали новый сверхпроводящий материал

ToDay News Ufa 11:09
Происшествия

Погиб бывший замминистра обороны СССР Шуралев

Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев трагически погиб у своего дома. Его сбил автомобиль прямо во дворе.
Gazeta.SPb вчера в 06:20
Армия и оружие

Турция надеется разместить дополнительные системы ПВО в Сирии

Турция планирует разместить в Сирии дополнительные отечественные системы противовоздушной обороны из-за эскалации конфликта в Идлибе, пишет Daily Sabah со ссылкой на заявление главы секретариата оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаила Демира.
Газета.Ru 20:31
Здоровье

В регионах России решили бороться с коронавирусом, как с чумой

В регионах РФ госучреждения закупают противочумные комплекты, маски и мыло для противодействия коронарной инфекции.
URA.Ru 17:41
Здоровье

Почти 50 тысяч человек смогли вылечиться от коронавируса в Китае

В Китае выздороветь после заражения новым типом коронавируса смогли уже почти 50 тысяч человек.
Газета.Ru 21:43
Общество

В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах

Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.
Ведомости 16:25
Общество

Судьба долгостроя на Павловском тракте решилась в Барнауле

Алтайская правда 07:25
Спорт

Появилось объяснение поддельных подписей Родченкова

CAS уже потребовал от МОК объяснений, которые должны поступить судьям международного спортивного арбитража третьего марта.
Inva.tv 07:06
Политика

Байден победил на праймериз в Виргинии

Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз демократов в Виргинии, свидетельствуют результаты подсчета 99% голосов.
РИА Новости 20:22
Экономика

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Коммерсантъ 08:52
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM 17:58
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Известия вчера в 11:42
Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак и кошек

Координатор проекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал предложение ввести налог или сбор с владельцев домашних животных "бредом и провокацией".
РИА Новости вчера в 19:19
Происшествия

В жилом доме в Самаре произошёл взрыв газа

RT на русском 12:00
Экономика

Группа «ГАЗ» начала распродажу активов из-за санкций

Положение группы "ГАЗ" осложнилось после введения санкций и предписания США для Олега Дерипаски о сокращении доли в его активах.
Вести.Ru 04:03
Транспорт

В автомобили в России могут внедрить датчики извещения о нарушении ПДД

RT на русском 19:19
Фигурное катание

Тарасова пожелала здоровья завершившей карьеру фигуристке Сотниковой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение первой российской олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Аделины Сотниковой завершить профессиональную карьеру.
RT на русском вчера в 11:50
Хоккей

«Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»

Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги уфимский "Салават Юлаев" на льду арены в Балашихе обыграл в овертайме омский "Авангард" со счетом 3:2. У победителей встречи шайбы забросили Григорий Панин (31-я минута), Сакари Маннинен (60) и Дмитрий Кугрышев (68), а у хозяев льда шайбы забросили Семен Кошелев (32) и Павел Дедунов (52).
Вести.Ru 17:25
Космос

Момент взрыва черной дыры в созвездии Голубя попал на видео

На публикуемом NASA снимке зафиксирован рентгеновский всплеск из черной дыры. Этот момент также попал на видео.
РЕН ТВ 10:47
Культура

Челябинск победил в борьбе за фестиваль «Культурный код»

В интернете завершилось голосование по выбору мест проведения фестиваля уличного искусства «Культурный код».
Эхо Москвы в Челябинске 16:00
Армия и оружие

Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Московский Комсомолец 17:19
Политика

Путин направил в Госдуму поправки в Конституцию

На рассмотрение в Госдуму поступили поправки в Конституцию от президента Владимира Путина.
EastRussia вчера в 17:40
Общество

У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус

Коронавирус выявлен у двоих россиян в Абу-Даби, пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав ОАЭ.
Lenta.ru 13:21
Политика

Эрдоган предупредил Евросоюз о миллионах беженцев

Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре, предупредил Евросоюз, что скоро к его границам двинутся миллионы беженцев.
РИА Новости вчера в 07:05
Игры

Marvel анонсировала мобильную RPG в открытом мире

Marvel Entertainment представила мобильную игру Marvel Future Revolution. Это будет мультиплеерная RPG в открытом мире.
CyberSport.ru вчера в 01:57
Как работают Яндекс.Новости?
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