с чего всё началось

В целом, это признание негативного влияния коронавируса на экономику и, конечно, видимо, это снижение ставки поддержит экономический рост. Российская экономика является частью мировой экономики, поэтому чем лучше для мировой экономики, тем лучше для российской.

Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире. Об этом говорится в релизе регулятора.

Футбол Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал конфликт с тренером столичного ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Олимп Кубка России с ЦСКА (3:2), сообщает "Чемпионат.com".

Политика Зеленский поговорил с Порошенко в президиуме Верховной рады Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с бывшим главой государства Петром Порошенко в президиуме Верховной рады, сообщает РИА "Новости".

Кино Бен Стиллер появится в «Форсаже 9» Актер Бен Стиллер может появится в девятой части кинофраншизы о гонках "Форсаж", сообщает издание PageSix со ссылкой на осведомленный источник.

Армия и оружие Рада проголосовала за допуск иностранных военных на Украину для учений Верховная Рада по итогам голосования дала президенту разрешение на допуск подразделений вооруженных сил (ВС) других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

Космос NASA сообщило о приближении крупного астероида к Земле Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о приближении к Земле астероида 52768 (1998 OR2).

Общество Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.

Здоровье Школы Саратовского района закрыли на карантин В пресс-службе министерства образования по Саратовской области уточнили, что сейчас занятия приостановлены в шести школах четырех районов области: в Аткарском районе полностью закрыты три школы, по одному учебному учреждению не работает в Екатериновском, Федоровском и Ивантеевском муниципальных районах.

Футбол «Спартак» намерен оспорить красную карточку Понсе Гендиректор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб подаст жалобу на решение арбитров удалить футболиста Эсекьеля Понсе во время четвертьфинала с ЦСКА (3:2 после овертайма).