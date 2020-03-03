с чего всё началось

В целом, это признание негативного влияния коронавируса на экономику и, конечно, видимо, это снижение ставки поддержит экономический рост. Российская экономика является частью мировой экономики, поэтому чем лучше для мировой экономики, тем лучше для российской.

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%. Такое решение связано с увеличением рисков от распространения коронавируса COVID-19.

Шоу-бизнес Госпитализирована актриса Инна Макарова Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.

Здоровье В Польше подтвержден первый случай заражения новым коронавирусом Первый случай заражения коронавирусом в Польше подтвердил министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский 4 марта во время пресс-конференции, сообщает портал Polskie Radio.

Общество В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.

Здоровье Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.

Космос NASA сообщило о приближении крупного астероида к Земле Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о приближении к Земле астероида 52768 (1998 OR2).

Футбол В Беларуси матчем за Суперкубок сегодня откроется футбольный сезон 4 марта в Минске состоится первая официальная игра футбольного сезона-2020 в Беларуси — матч за Суперкубок между действующим чемпионом страны брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером» (3-е место в прошлом чемпионате).

Политика Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины Верховная рада Украины в среду утвердила новый состав правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.