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Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%. Такое решение связано с увеличением рисков от распространения коронавируса COVID-19.
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В целом, это признание негативного влияния коронавируса на экономику и, конечно, видимо, это снижение ставки поддержит экономический рост. Российская экономика является частью мировой экономики, поэтому чем лучше для мировой экономики, тем лучше для российской.
— Алексей Моисеев, российский актёрANNA-News вчера в 23:24
с чего всё началось
«Наша экономика по-прежнему сильна, однако коронавирус создает риски для экономической активности: необходимо избежать их, обеспечить стабильность цен и максимальное трудоустройство граждан»,— говорится в пресс-релизе службы.Новая газетавчера в 10:17
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