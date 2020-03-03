Конечно, видимо, снижение ставки поддержит экономический рост, что, конечно, мы можем рассматривать как позитив. Российская экономика является интегральной частью мировой. Поэтому чем лучше мировой экономике, тем лучше российской.

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%. Такое решение связано с увеличением рисков от распространения коронавируса COVID-19.

Биатлон Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

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