Экономика
КоммерсантъФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%. Такое решение связано с увеличением рисков от распространения коронавируса COVID-19.
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Конечно, видимо, снижение ставки поддержит экономический рост, что, конечно, мы можем рассматривать как позитив. Российская экономика является интегральной частью мировой. Поэтому чем лучше мировой экономике, тем лучше российской.
— Алексей Моисеев, российский актёрРЕН ТВ 11:25
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Глава ФРБ Сент-Луиса поддержит снижение ставки ФРС, если ситуация с коронавирусом перерастет в пандемию
Финмаркет29 февраля в 02:49
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Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Экономика
Вознаграждение руководства группы «Аэрофлот» выросло почти на 40%
Группа "Аэрофлот" в прошлом году увеличила вознаграждение ключевому руководящему персоналу на 38% — до 2,14 млрд рублей.
Армия и оружие
Турция заявила о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете
Минобороны Турции сообщило о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете L-39. Государственное телевидение Сирии подтвердило эту информацию.
Политика
Путин заявил о важности несистемной оппозиции
Более 30 человек оказались фигурантами так называемого «московского дела», некоторых из них суд признал виновными в применении насилия в отношении полицейских, участии в массовых беспорядках и приговорил к реальным срокам заключения.
Футбол
В экспертно-судейской комиссии РФС появятся иностранцы
Состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, которая разбирала жалобы клубов на судейство, полностью изменится.
Футбол
Определились соперники сборной России на групповом этапе Лиги наций
Сборная России по футболу на групповом этапе Лиги наций — 2020/21 сыграет против команд Венгрии, Турции и Сербии.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Общество
Тиньков внёс залог после выдачи в Лондоне ордера на его задержание
«Ожидается, что господин Тиньков останется в Лондоне на время судебного разбирательства, будучи освобождённым под залог после выдачи ордера на его задержание», — цитирует РИА Новости сообщение группы «Тинькофф».
Авто
Компания Nissan сокращает производство машин в России
Как уточнили изданию в самой компании, российский рынок остается приоритетным для Nissan, и возможности завода позволят ему вернуться к двухсменному графику сразу же после улучшения ситуации на рынке.
Биатлон
Этап кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей
Этап кубка мира по биатлону в Чехии впервые состоится без зрителей.
Общество
Госдума стимулирует вклады в негосударственные пенсионные фонды
Законопроект о негосударственных пенсионных фондах улучшит благосостояние людей предпенсионного возраста.
Общество
Блогер Диденко изначально приняла смерть мужа за розыгрыш
Российский блогер Екатерина Диденко рассказала, что изначально приняла смерть мужа и знакомых в банном комплексе за розыгрыш.
Происшествия
В Подмосковье курсант МЧС погиб в спортзале
В Московской области курсант ведомственного вуза МЧС трагически погиб в спортзале, сообщает агентство "Москва", ссылаясь на источники в экстренных службах.
Здоровье
В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа
Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
Шоу-бизнес
Виктория Исакова рассказала о гибели трехмесячной дочери
Instagram Актриса кино и сериалов Виктория Исакова призналась в гибели трехмесячной дочери.
Политика
Лукашенко рассказал о кредите США на трубопровод
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что США могут предоставить республике дешевый кредит на строительство трубопровода для прокачки нефти.
Экономика
Новак: необходимый уровень газификации в России составляет 83%
Министерство энергетики России считает, что уровень газификации в России нужно увеличить с 70% до 83%, более сильный рост уже не нужен.
Культура
НТВ запустил музыкальное шоу «Маска» с Киркоровым в жюри
Организаторы телевизионного шоу «Маска» на НТВ сообщили состав жюри.
Кино
Syfy закроет сериал «Волшебники» после пятого сезона
Syfy объявил, что пятый сезон сериала в жанре городского фэнтези «Волшебники» по мотивам одноимённой серии романов Льва Гроссмана станет последним.
Общество
В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
Политика
ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции
Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
Кино
Трейлер анимационного фильма «Связанные» появился в Сети
Дебютный трейлер анимационного фильма «Связанные» от Фила Лорда и Кристофера Миллера появился на просторах Сети.