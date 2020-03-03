Экономика
КоммерсантъФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%. Такое решение связано с увеличением рисков от распространения коронавируса COVID-19.
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Глава ФРБ Сент-Луиса поддержит снижение ставки ФРС, если ситуация с коронавирусом перерастет в пандемию
Финмаркет29 февраля в 02:49
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Футбол
Сборные узнали своих соперников в группах Лиги Наций
Лига D: Последняя лига состоит двух групп, в которых сыграют сборные Мальты, Андорры, Фарерских островов, а также Сан-Марино, Гибралтара и Лихтенштейна.
Политика
Комитет Госдумы одобрил поправку к Конституции об индексации пенсий
Профильный комитет Госдумы во вторник поддержал поправку к Конституции РФ об индексации пенсии, передает РИА "Новости".
Кино
Syfy закроет сериал «Волшебники» после пятого сезона
Syfy объявил, что пятый сезон сериала в жанре городского фэнтези «Волшебники» по мотивам одноимённой серии романов Льва Гроссмана станет последним.
Общество
Борис Джонсон после рождения ребенка намерен уйти в декрет
Британский премьер-министр Борис Джонсон намерен взять отпуск по уходу за ребенком, когда его сын или дочь появится на свет.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.
Игры
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» во втором матче плей-офф
Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу во втором матче плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина со счетом 3:2 ОТ.
Политика
Кабмин Украины опроверг данные об иске Гончарука по поводу отставки
В пресс-службе кабмина Украины опровергли сообщения о том, что премьер страны Алексей Гончарук подал исковое заявление с требованием запретить Верховной раде рассматривать вопрос о его отставке.
Происшествия
В Самаре обрушилась стена жилого дома
Здоровье
ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа
Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Общество
У двух россиян в ОАЭ выявлен коронавирус
Два этапа велогонки «Тур ОАЭ» были отменены после выявления коронавируса у двух итальянских велогонщиков.
Происшествия
На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей
На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Политика
Путин: Россия не собирается ни с кем воевать
Российская Федерация создает ситуацию, в которой никому и в голову не придет с ней воевать, заявил президент России Владимир Путин.
Политика
Путин заявил о важности несистемной оппозиции
Более 30 человек оказались фигурантами так называемого «московского дела», некоторых из них суд признал виновными в применении насилия в отношении полицейских, участии в массовых беспорядках и приговорил к реальным срокам заключения.
Футбол
«Барселона» может предложить 35 млн евро за хавбека «Валенсии» Торреса
Контракт игрока молодежной сборной Испании с левантийцами рассчитан до июня 2021 года, а отступные составляют 100 млн евро.
Происшествия
СК начал проверку гибели курсанта академии МЧС в Московской области
Следователи начали проверку после гибели курсанта академии МЧС во время уборки в спортивном зале.
Общество
Футболиста Тарасова проверили в аэропорту на наличие коронавируса
Финансы
Курс рубля укрепился из-за снижения ставки ФРС США
До принятия решения относительно ставки Федеральной резервной системы курс доллара составлял 66,6 рубля, а курс евро — 74,1 рубля.
Политика
Источник назвал диагноз впавшего в кому кандидата в президенты Абхазии
Медики поставили кандидату в президенты Абхазии Аслану Бжании диагноз "отравление неизвестным веществом", сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах Кубани, куда госпитализирован политик.
Музыка
Мадонна упала со стула во время концерта в Париже
Ранее сообщалось, что певица получила травму колена, но не стала отменять запланированные концерты.
Армия и оружие
США показали удар «Золотой Орды»
Военно-воздушные силы США на мероприятии Air Warfare Symposium 2020 в Орландо (Флорида) показали анимацию удара по противнику перспективной системы полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающей использование искусственного интеллекта и коммуникаций.
Общество
AliExpress предупредила о задержках посылок
В компании объяснили ситуацию эпидемией коронавируса Китайская AliExpress впервые предупредила покупателей о возможных задержках посылок из-за эпидемии коронавируса COVID-19.
Общество
Пензенский экзорцизм и бреющий полёт Мантурова
НА 86 ЛЕТ Журналисты "Медузы" Максим Солопов и Кристина Сафонова выяснили, что некоторые фигуранты пензенского дела "Сети", скорее всего, совершили двойное убийство, похожее на ритуальную расправу, через которую проходят все революционные "кружки", начиная с так называемого "Нечаевского дела".
Хоккей
«Йокерит» уверенно победил «Локомотив», счёт в противостоянии стал 2-0
Финский «Йокерит» на домашней площадке победил ярославский «Локомотив» во втором матче плей-офф Кубка Гагарина со счётом 5:1. Общий счёт в серии стал 2-0, следующие два матча противостояния пройдут в Ярославле.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Политика
СК предложил внести конфискацию имущества коррупционеров в Конституцию
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выдвинул предложение о закреплении в Конституции конфискации имущества как меры уголовного наказания.
Наука