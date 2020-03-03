Экономика
КоммерсантъФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%. Такое решение связано с увеличением рисков от распространения коронавируса COVID-19.
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с чего всё началось
«Наша экономика по-прежнему сильна, однако коронавирус создает риски для экономической активности: необходимо избежать их, обеспечить стабильность цен и максимальное трудоустройство граждан»,— говорится в пресс-релизе службы.Новая газетавчера в 10:17
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Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
Здоровье
Туберкулез есть, лицензии нет: что будет с рубцовским тубдиспансером
Лечить не имеют права Как сообщили "ТОЛКу" в Росздравнадзоре, еще в сентябре 2019 года в результате плановой проверки выяснилось, что ни у рубцовского тубдиспансера, ни у Лебяженской больницы лицензии на оказание фтизиатрической помощи нет.
Происшествия
Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
В Мурманской области в результате взрыва имитационного боеприпаса пострадали пять военнослужащих, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Армия и оружие
Асад считает, что Турция действует в Идлибе по указке США
Президент Сирии Башар Асад заявил, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган действует в сирийском Идлибе по указке США.
Общество
Сбербанк смоделировал распространение коронавируса
Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения нового коронавируса в России и в мире.
Гаджеты
Xiaomi показала новую функцию камерофона Xiaomi Mi 10 Pro
Ранее генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) заявил, после повторного тестирования смартфона Xiaomi Mi 10 Pro специалистами лаборатории DxOMark его оценка будет улучшена, а теперь он продемонстрировал одну из новых функций устройства.
Шоу-бизнес
Жена Константина Ивлева не простила мужу измену и подала на развод
Ивлева заявила, что прощать измену мужу не намерена и уже подала на развод и алименты, а также обратилась к юристу для составления иска.
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Происшествия
Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»
Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.
Авто
Hyundai представила концепт нового электрокара Prophecy
Компания Hyundai представила концептуальную электрическую модель Prophecy, что в переводе означает «Пророчество».
Общество
В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста
Депутаты не хотят сохранять пенсионный возраст в Основном документе России. В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста.
Футбол
«ПСЖ» разгромил «Лион» и стал первым финалистом Кубка Франции
Второй финалист Кубка Франции станет известен в четверг по итогам матча "Сент-Этьен" - "Ренн".
Армия и оружие
Сирийская ПВО отражает израильскую ракетную атаку в провинции Кунейтра
Сирийская противовоздушная оборона отражает ракетную атаку со стороны Израиля в провинции Кунейтра.
Общество
Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа
Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
Общество
Путин объяснил разницу между стабильностью и застоем
Главная разница между экономической стабильностью и застоем заключается в том, что стабильность является базой для развития, а застой — по сути, движение назад и отказ от развития.
Политика
В Турции бунтуют против встречи Эрдогана с Путиным
Основная оппозиционная сила, Республиканская народная партия (РНП), раскритиковала действия президента Реджепа Тайипа Эрдогана на мировой арене и усомнилась в необходимости встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая запланирована на 5 марта.
Гаджеты
Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов
Компания согласилась выплатить от $310 до $500 миллионов владельцам iPhone с целью урегулировать судебный иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов.
Политика
Трамп оценил результаты Байдена на праймериз в супервторник
Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги "супервторника".
Происшествия
До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси
25 человек погибли в результате серии торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси в ночь на вторник, сообщил губернатор штата Уильям Ли в ходе пресс-конференции.
Политика
Аваков попросил депутатов Рады помочь в продаже наркотиков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к депутатам Верховной рады с просьбой помочь реализовать конфискованные наркотики, находящиеся на хранении у полиции.
Гаджеты
В сети опубликованы новые изображения PlayStation 5 с геймпадом
Общество
В России изменят систему оплаты больничных листов и декретных отпусков
В России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон попробовали ирландское пиво
Принц Уильям признался, что он с супругой буквально прошелся по стопам своей бабушки, которая была здесь в 2011 году.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в любви к платьям с одним рукавом
Певица Алсу призналась в любви к платьям с одним рукавом.
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза предстоящую встречу с Эрдоганом
Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ несколько вопросов российско-турецких отношений в контексте намеченных переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА Новости.
Политика
Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.