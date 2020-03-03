с чего всё началось

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%. Такое решение связано с увеличением рисков от распространения коронавируса COVID-19.

Здоровье Туберкулез есть, лицензии нет: что будет с рубцовским тубдиспансером Лечить не имеют права Как сообщили "ТОЛКу" в Росздравнадзоре, еще в сентябре 2019 года в результате плановой проверки выяснилось, что ни у рубцовского тубдиспансера, ни у Лебяженской больницы лицензии на оказание фтизиатрической помощи нет.

Общество Сбербанк смоделировал распространение коронавируса Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения нового коронавируса в России и в мире.

Гаджеты Xiaomi показала новую функцию камерофона Xiaomi Mi 10 Pro Ранее генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) заявил, после повторного тестирования смартфона Xiaomi Mi 10 Pro специалистами лаборатории DxOMark его оценка будет улучшена, а теперь он продемонстрировал одну из новых функций устройства.

Общество В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста Депутаты не хотят сохранять пенсионный возраст в Основном документе России. В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста.

Общество Путин объяснил разницу между стабильностью и застоем Главная разница между экономической стабильностью и застоем заключается в том, что стабильность является базой для развития, а застой — по сути, движение назад и отказ от развития.

Политика В Турции бунтуют против встречи Эрдогана с Путиным Основная оппозиционная сила, Республиканская народная партия (РНП), раскритиковала действия президента Реджепа Тайипа Эрдогана на мировой арене и усомнилась в необходимости встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая запланирована на 5 марта.

Происшествия До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси 25 человек погибли в результате серии торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси в ночь на вторник, сообщил губернатор штата Уильям Ли в ходе пресс-конференции.

Политика Аваков попросил депутатов Рады помочь в продаже наркотиков Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к депутатам Верховной рады с просьбой помочь реализовать конфискованные наркотики, находящиеся на хранении у полиции.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон попробовали ирландское пиво Принц Уильям признался, что он с супругой буквально прошелся по стопам своей бабушки, которая была здесь в 2011 году.