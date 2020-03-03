с чего всё началось

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку с 1,5–1,75% до 1–1,25%. Такое решение было принято в связи с угрозами от распространения коронавируса.

Общество В мэрии Москвы разработаны три варианта мер борьбы с коронавирусом В мэрии Москвы разработаны три варианта мер борьбы с коронавирусом Поздно вечером в среду в распоряжении ряда СМИ оказался трехэтапный план действий «по предупреждению завоза и распространения» коронавирусной инфекции в Москве, разработанный столичными властями.

Политика Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.

Биатлон МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.

Экономика Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.

Происшествия В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess Анализы девяти помещенных под карантин во Владивостоке россиян с круизного лайнера Diamond Princess показали отрицательный результат по коронавирусу, сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья со ссылкой на данные новосибирского научно-исследовательского центра "Вектор".

Политика Зеленский отказался пожимать руку депутату рады Гончаренко Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко получил отказ в рукопожатии от президента Украины Владимира Зеленского после обличительной речи против проводимой политики украинского лидера на внеочередном заседании парламента.

Общество В Бурятии утвердили министра экономики В Бурятии утвердили министра экономики. В Народном Хурале согласовали кандидатуру Екатерины Кочетовой.

Кино Режиссер «Бэтмена» показал новый «бэтмобиль» Как сообщает ToDay News Ufa, режиссёр фильм Мэтт Ривз обнародовал фотографии нового транспортного средства супергероя.

Общество Сбербанк построил математическую модель распространения коронавируса В Сбербанке с помощью искусственного интеллекта просчитали модель распространения коронавируса, сообщил старший управляющий директор центра исследования данных Сбербанка Максим Еременко.

Авто Toyota Raize обошел по популярности Toyota Corolla По данным портала NJCAR.RU, за январь 2020 года только в Стране Восходящего Солнца было реализовано более 10 220 таких паркетников, благодаря чему Toyota Raize стал абсолютным бестселлером марки и оказался популярнее прежнего лидера Toyota Corolla, который разошелся тиражом 8 480 единиц.

Политика Новый премьер Украины назвал приоритетами Крым и Донбасс Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами в работе будущего правительства возвращение Крыма и прекращение войны в Донбассе.

Происшествия Роналдиньо подозревается в использовании фальшивого паспорта Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо подозревается в использовании поддельного паспорта для въезда в Парагвай, сообщает ABC Color.

Политика Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в четверг проведут переговоры в Москве, в ходе которых планируется обсудить проблематику сирийского урегулирования с учетом обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации.