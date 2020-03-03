Экономика
КомпанияФРС США снизила ставку до 1–1,25%
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку с 1,5–1,75% до 1–1,25%. Такое решение было принято в связи с угрозами от распространения коронавируса.
Читать в источнике
Оценить184
с чего всё началось
«Наша экономика по-прежнему сильна, однако коронавирус создает риски для экономической активности: необходимо избежать их, обеспечить стабильность цен и максимальное трудоустройство граждан»,— говорится в пресс-релизе службы.Новая газетавчера в 10:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 23:45, Ашберн
Общество
В мэрии Москвы разработаны три варианта мер борьбы с коронавирусом
В мэрии Москвы разработаны три варианта мер борьбы с коронавирусом Поздно вечером в среду в распоряжении ряда СМИ оказался трехэтапный план действий «по предупреждению завоза и распространения» коронавирусной инфекции в Москве, разработанный столичными властями.
Армия и оружие
Как новейшая радиолокационная станция усилит возможности российских роботов и БПЛА
Для нужд российской армии создаётся малогабаритная многофункциональная программная радиолокационная станция (РЛС), сообщил начальник военного инновационного технополиса «Эра» генерал-лейтенант Владимир Ивановский.
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе
Политика
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
Биатлон
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
Общество
В России могут изменить оплату отпусков и декретов
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела
Находящаяся в отпуске Кайли Дженнер показала в Instagram главный недостаток собственного тела.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Происшествия
Взрыв произошел в воинской части в Мурманской области
В воинской части в Печенгском районе Мурманской области произошел взрыв. В результате произошедшего есть пострадавшие.
Экономика
Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
Происшествия
В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess
Анализы девяти помещенных под карантин во Владивостоке россиян с круизного лайнера Diamond Princess показали отрицательный результат по коронавирусу, сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья со ссылкой на данные новосибирского научно-исследовательского центра "Вектор".
Политика
В парламенте Турции депутаты подрались из-за Сирии
Армия и оружие
В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
ПВО сирийской армии успешно отразила израильскую ракетную атаку, сообщает гостелевидение Сирии.
Политика
Зеленский отказался пожимать руку депутату рады Гончаренко
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко получил отказ в рукопожатии от президента Украины Владимира Зеленского после обличительной речи против проводимой политики украинского лидера на внеочередном заседании парламента.
Общество
В Бурятии утвердили министра экономики
В Бурятии утвердили министра экономики. В Народном Хурале согласовали кандидатуру Екатерины Кочетовой.
Происшествия
Главу производителя кораблей «Гепард» и «Торнадо» задержали за взятку
На сайте корпорации говорится, что она производит малые противолодочные корабли, суда береговой охраны и огневой поддержки, артиллерийские катера, фрегаты «Гепард», корабли проекта «Торнадо».
Кино
Режиссер «Бэтмена» показал новый «бэтмобиль»
Как сообщает ToDay News Ufa, режиссёр фильм Мэтт Ривз обнародовал фотографии нового транспортного средства супергероя.
Кино
Съемочную площадку «Сватов 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
На днях стало известно, что актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко также оставили съемочную площадку сериала «Сваты».
Общество
Врач-диетолог рассказала, как правильно есть яблоки
Врач-диетолог Ирина Лизун рассказала, как правильно есть яблоки. Об этом сообщает радио Sputnik.
Общество
Сбербанк построил математическую модель распространения коронавируса
В Сбербанке с помощью искусственного интеллекта просчитали модель распространения коронавируса, сообщил старший управляющий директор центра исследования данных Сбербанка Максим Еременко.
Энергетика
Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
Авто
Toyota Raize обошел по популярности Toyota Corolla
По данным портала NJCAR.RU, за январь 2020 года только в Стране Восходящего Солнца было реализовано более 10 220 таких паркетников, благодаря чему Toyota Raize стал абсолютным бестселлером марки и оказался популярнее прежнего лидера Toyota Corolla, который разошелся тиражом 8 480 единиц.
Политика
Новый премьер Украины назвал приоритетами Крым и Донбасс
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами в работе будущего правительства возвращение Крыма и прекращение войны в Донбассе.
Происшествия
Роналдиньо подозревается в использовании фальшивого паспорта
Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо подозревается в использовании поддельного паспорта для въезда в Парагвай, сообщает ABC Color.
Футбол
У матери Роналду случился инсульт
65-летняя женщина перенесла инсульт, сообщает A Bola со ссылкой на JM Madeira.
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Политика
Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в четверг проведут переговоры в Москве, в ходе которых планируется обсудить проблематику сирийского урегулирования с учетом обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации.
Экономика
Коллектор рассказал, сколько заемщиков не могут вовремя погасить долги
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил, что каждый четвертый россиянин испытывает трудности при погашении кредита и выходит на просрочку, передает РИА Новости.