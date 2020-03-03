Экономика
КоммерсантъФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%. Такое решение связано с увеличением рисков от распространения коронавируса COVID-19.
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с чего всё началось
«Наша экономика по-прежнему сильна, однако коронавирус создает риски для экономической активности: необходимо избежать их, обеспечить стабильность цен и максимальное трудоустройство граждан»,— говорится в пресс-релизе службы.Новая газетавчера в 10:17
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Космос
NASA сообщило о приближении крупного астероида к Земле
Здоровье
«Стратегический запас»: что надо иметь дома на случай эпидемии
В России же на фоне любых тревожных новостей люди, прежде всего, запасаются спичками, свечами, солью, гречкой, консервами и мылом.
Политика
Байден опередил Сандерса на праймериз «супервторника»
В 10 из 15 штатов и территорий США на праймериз демократов в ходе «супервторника» одержал победу бывший вице-президент Джозеф Байден.
Футбол
Игроки «Барселоны» утратили доверие к Сетьену
Общество
Госдума снижает возраст получения негосударственной пенсии
Законопроект гарантирует сохранение права на назначение негосударственной пенсии ранее 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно в случаях, когда у них возникает право на получение страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению ранее такого возраста.
Политика
Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.
Общество
Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»
Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Наука
Проект SETI@home по поиску инопланетян завершен
Идея распределенных вычислений в середине 1990-х годов казалась фантастической, однако спустя четыре года Геди с коллегами завершили разработку софта и запустили проект SETI@home, который официально стартовал 17 мая 1999 года.
Политика
На Украине назначили нового министра обороны
Верховная рада назначила министром обороны Украины генерал-лейтенанта в запасе Андрея Тарана.
Политика
Верховная рада утвердила новый состав правительства
Верховная рада Украины проголосовала за новый состав правительства, которое возглавил Денис Шмыгаль.
Хоккей
Россия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переноса
Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса, и может в случае необходимости принять соревнования, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Политика
Гончаренко: проблемы Украины связаны с Зеленским, а не с отставленным правительством
Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко рассказал, что все проблемы, которые в настоящее время существуют на Украине связаны именно с личностью самого главы страны Владимира Зеленского.
Космос
Камеры МКС засняли флотилию неопознанных объектов на орбите Земли
В Сети опубликовано видео, на котором запечатлено большое количество неопознанных объектов, пролетающих на светлой стороне Земли.
Футбол
«Зенит» обыграл «Ахмат» и вышел в полуфинал Кубка России
Политика
Кандидат в премьеры Украины Шмыгаль предложил пересмотреть бюджет
Кандидат в премьер-министры Украины Денис Шмыгаль предложил пересмотреть бюджет страны на 2020 год, сообщает в среду, 4 марта, «РИА Новости».
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника отправят в колонию
Армия и оружие
СМИ сообщили о попытке Сирии сбить турецкий F-16 с помощью С-200
Сирийская армия предприняла попытку сбить истребитель F-16 Военно-воздушных сил Турции с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Происшествия
В Твери не подтвердился случай возможного заражения коронавирусом
В Твери не подтвердился случай возможного заражения коронавирусной инфекцией.
Армия и оружие
Эрдоган назвал сроки установления режима прекращения огня в Идлибе
Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, вероятно, будет установлен в результате предстоящих переговоров в Москве, передаёт 4 марта NTV.
Армия и оружие
Пентагон: США отстали от России в разработке гиперзвукового оружия
В США признают, что Россия и Китай опередили американцев в разработке гиперзвукового оружия, заявили на брифинге в Пентагоне руководитель исследовательских и инженерных программ министерства обороны Марк Льюис и его заместитель по гиперзвуковым системам Майкл Уайт.
Происшествия
До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси
25 человек погибли в результате серии торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси в ночь на вторник, сообщил губернатор штата Уильям Ли в ходе пресс-конференции.
Политика
Кремль не считает термин «государствообразующий народ» ущемлением прав
Песков назвал опасения подобного толка «безосновательными».
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили из-за коронавируса
Ранее фанаты фильмов об "агенте 007" опубликовали на своем сайте MI6-hq.com обращение к продюсерским компаниям с просьбой отложить премьеру новой ленты в Великобритании из-за вспышки коронавируса.
Общество
Компанию Puma обвинили в создании кроссовок с портретом Гитлера
Кроссовки Storm Adrenaline Puma были представлены осенью 2019 года. Модель предлагается по стоимости 4990 рублей.