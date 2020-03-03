Экономика

КоммерсантъКоммерсантъФРС США экстренно снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%. Такое решение связано с увеличением рисков от распространения коронавируса COVID-19.
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с чего всё началось
«Наша экономика по-прежнему сильна, однако коронавирус создает риски для экономической активности: необходимо избежать их, обеспечить стабильность цен и максимальное трудоустройство граждан»,— говорится
 в пресс-релизе службы.
Новая газетавчера в 10:17

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Российская газета10:09

Эксперты: действия ФРС США могут побудить ЦБ более решительно понижать ключевую ставку

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Комсомольская правда01:38

«Пора инвестировать в биткоин». США снизили процентную ставку

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РИА Новостивчера в 10:24

ФРС может понизить ставку из-за китайского вируса

ГЛАС.RU02 марта в 12:18
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