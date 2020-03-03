с чего всё началось

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%. Такое решение связано с увеличением рисков от распространения коронавируса COVID-19.

Политика Байден опередил Сандерса на праймериз «супервторника» В 10 из 15 штатов и территорий США на праймериз демократов в ходе «супервторника» одержал победу бывший вице-президент Джозеф Байден.

Общество Госдума снижает возраст получения негосударственной пенсии Законопроект гарантирует сохранение права на назначение негосударственной пенсии ранее 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно в случаях, когда у них возникает право на получение страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению ранее такого возраста.

Политика Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17 Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.

Общество Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком» Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".

Наука Проект SETI@home по поиску инопланетян завершен Идея распределенных вычислений в середине 1990-х годов казалась фантастической, однако спустя четыре года Геди с коллегами завершили разработку софта и запустили проект SETI@home, который официально стартовал 17 мая 1999 года.

Хоккей Россия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переноса Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса, и может в случае необходимости принять соревнования, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.

Армия и оружие Пентагон: США отстали от России в разработке гиперзвукового оружия В США признают, что Россия и Китай опередили американцев в разработке гиперзвукового оружия, заявили на брифинге в Пентагоне руководитель исследовательских и инженерных программ министерства обороны Марк Льюис и его заместитель по гиперзвуковым системам Майкл Уайт.

Происшествия До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси 25 человек погибли в результате серии торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси в ночь на вторник, сообщил губернатор штата Уильям Ли в ходе пресс-конференции.