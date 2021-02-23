ФРС, заверил Пауэлл, намерена решать связанные с этим технические вопросы, а также широко консультироваться с общественностью о целесообразности введения электронного доллара вообще.

С чего всё началось ФРС США изучает вопрос создания электронного доллара ФРС США внимательно изучает вопрос создания электронного доллара, однако делать это надо так, чтобы избежать негативных последствий для банковской системы, заявил во вторник глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. РИА Новости вчера в 12:17