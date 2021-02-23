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ФРС США изучает вопрос создания электронного доллара

ФРС, заверил Пауэлл, намерена решать связанные с этим технические вопросы, а также широко консультироваться с общественностью о целесообразности введения электронного доллара вообще.В источнике
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ФРС США изучает вопрос создания электронного доллара

ФРС США внимательно изучает вопрос создания электронного доллара, однако делать это надо так, чтобы избежать негативных последствий для банковской системы, заявил во вторник глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.
РИА Новостивчера в 12:17
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Федеральная резервная система США (аналог Центрального банка), изучает вопрос создания электронного доллара

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В США задумались о создании электронного доллара

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Поезд с топливом взорвался после столкновения с грузовиком в Техасе

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РЕН ТВвчера в 10:35