Коронавирус

News.ruNews.ruФРС США направит триллионы долларов на поддержку экономики

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что Федеральная резервная система выделит до $4 триллионов ликвидности для поддержки экономики в период коронавируса. У нас будет до $4 триллионов ликвидности, которую мы сможем использовать для поддержки экономики, — отметил министр в интервью Fox News.
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ФРС даст денег для защиты экономики США от коронавируса. Хватит на 4 месяца

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ФРС США направит триллионы долларов на поддержку экономики

News.ru14:46

ФРС США направит триллионы долларов на поддержку экономики

РИА Новости14:31

В США направят триллионы долларов на поддержку экономики

Lenta.ru16:40

Власти США готовы осуществить вливания ликвидности на $4 трлн из-за коронавируса

ТАСС12:37

Япония планирует потратить 272 млрд долларов на поддержку экономики

Российская газета08:05
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Экономика

России прописали низкоуглеродное будущее

Минэкономики разработало стратегию развития РФ с низкими парниковыми выбросами Минэкономики направило на согласование в правительство Стратегию долгосрочного развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросом парниковых газов — она предлагает некоторое усиление национальной цели снижения выбросов и запуск инструментов экономического стимулирования компаний к их снижению.
Коммерсантъ 20:03
Общество

В Италии за сутки от коронавируса скончались 793 человека

В Италии носителями нового коронавируса COVID-19 являются 42 тысячи 681 человек. За сутки количество инфицированных увеличилось на 4 480.
Парламентская газета вчера в 13:41
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Гаджеты

Пользователи Samsung просят компанию отказаться от процессоров Exynos

Пользователи смартфонов Samsung Galaxy требуют от производителя отказаться от установки в смартфоны собственных процессоров Exynos в пользу Snapdragon.
Ридус 20 марта в 13:56
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Общество

Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами

Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами с 23 марта, информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Вести.Ru 11:23
Экономика

Первый туроператор в России ушел на дно из-за коронавируса

Руководитель списал потерю компании на мировую пандемию нового коронавируса и резкий скачок валюты из-за падения нефтяных цен.
Уралинформбюро 20 марта в 07:29
Общество

Итальянская журналистка: «Почему умирающих людей нельзя обеспечить ватными палочками, а Дибалу и его подругу можно?»

Журналистка Сельваджия Лукарелли выразила недовольство тем, что в Италии в первую очередь оказывают помощь состоятельным людям, которые заражены коронавирусом.
Sports.ru 12:14
Армия и оружие

Три российских самолета вошли в число лучших истребителей поколения 4+

Рейтинг составили аналитики Military Watch. Три российских самолета вошли в число лучших истребителей поколения 4+.
Piter.tv 20 марта в 02:32
Происшествия

Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 17:33
Наука

Специалисты рассказали о быстром способе очистки воды

Rusargument 14:17
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru 08:23
Космос

Учёные NASA оценили выращенный в космосе салат-латук

Национальное Аграрное Агентство вчера в 17:43
Футбол

Прядкин оценил вероятность досрочного завершения сезона в РПЛ

Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал возможность досрочного завершения национального чемпионата из-за коронавируса.
Sport24.ru вчера в 06:58
Политика

В Германии осудили телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем

Немецкий телеканал назвал главу российского МИДа Сергея Лаврова «марафонцем», порекомендовав купить книгу с его фотографиями в честь 70-летнего юбилея политика.
Известия 18:26
Экономика

Пакет помощи американской экономике не прошел голосование в Сенате

Пакет стимулирования американской экономики объемом не менее $1,4 трлн не смог набрать необходимое количество голосов в Сенате США, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 19:44
Армия и оружие

Первые самолёты ВКС РФ с военными врачами приземлились в Италии

Москва, 23 марта 2020, 00:27 — REGNUM Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре, расположенную неподалёку от Рима, сообщили в Министерстве обороны РФ.
REGNUM 17:27
Общество

Мантуров сообщил о выпуске швейными предприятиями многоразовых масок

Российские швейные предприятия начали производить многоразовые медицинские маски в связи с распространением нового коронавируса.
РБК 14:03
Общество

Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

Ведомости 20:02
Политика

Зеленский провёл переговоры с главой МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой по вопросам расширения сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:18
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Интерфакс 01:37
Здоровье

На Сахалине усилены карантинные меры из-за коронавируса

Власти Сахалина сообщили об усилении карантинных мер из-за потенциальных новых случаев коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 05:44
Армия и оружие

Военная форма советских женщин впечатлила китайских журналистов

Издание «ПолитРоссия» перевело статью, в которой журналисты китайской газеты Sohu показали читателям российских женщин-войнов и рассказали о подвигах советских «амазонок» в Великой Отечественной войне.
Политическая Экспертиза 20 марта в 15:12
Общество

Живущий на Сахалине японец развеял мифы о России

Японец Сусуми Митани, проживающий на Сахалине, развенчал мифы о России, популярные на его родине. Об этом сообщает Hokkaido Shimbun.
Ореанда-Новости 10:40
Футбол

Тренеры Российской премьер-лиги выбрали лучшего игрока сезона

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал тремя лучшими игроками сезона «железнодорожников» Маринато Гилерме, Крыховяка и Алексея Миранчука.
РБК 10:57
Общество

Президент подписал указ о выплатах на детей от трех до семи лет

Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет.
Государственная Дума РФ 20 марта в 11:48
Футбол

Юран обвинил журналистов в заказных материалах против него

Главный тренер «Химок» Сергей Юран обвинил журналистов в заказных материалах против него и его команды.
Metaratings 20 марта в 09:01
Наука

Обнаружена древнейшая окаменелость предка современных кур и уток

Окаменелость предка кур и уток ученые обнаружили в каменоломне. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:45
Здоровье

Самолет из Вьетнама встречали в аэропорту Благовещенска медики

Медики и сотрудники Роспотребназора встретили в благовещенском аэропорту самолет из Вьетнама.
ИА Порт Амур вчера в 22:57
Экономика

Страховщики попросили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО

Страховые компании обратились в Банк России с просьбой временно расширить коридор для базовой ставки ОСАГО минимум на 10% для всех типов транспортных средств.
Российская газета 18:34
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