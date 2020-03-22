Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что Федеральная резервная система выделит до $4 триллионов ликвидности для поддержки экономики в период коронавируса. У нас будет до $4 триллионов ликвидности, которую мы сможем использовать для поддержки экономики, — отметил министр в интервью Fox News.

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