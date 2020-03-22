Коронавирус

News.ruNews.ruФРС США направит триллионы долларов на поддержку экономики

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что Федеральная резервная система выделит до $4 триллионов ликвидности для поддержки экономики в период коронавируса. У нас будет до $4 триллионов ликвидности, которую мы сможем использовать для поддержки экономики, — отметил министр в интервью Fox News.
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Власти США готовы осуществить вливания ликвидности на $4 трлн из-за коронавируса

ТАССвчера в 12:37

ФРС США направит триллионы долларов на поддержку экономики

РИА Новостивчера в 14:31

Япония планирует потратить 272 млрд долларов на поддержку экономики

Российская газетавчера в 08:05

В США направят триллионы долларов на поддержку экономики

Lenta.ruвчера в 16:40

ФРС даст денег для защиты экономики США от коронавируса. Хватит на 4 месяца

Красная веснавчера в 16:02

ФРС США направит триллионы долларов на поддержку экономики

News.ruвчера в 14:46

ФРС США направит до 4 триллионов долларов на поддержку экономики

Аргументы и Фактывчера в 15:45
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына

Вечерняя Москва 21 марта в 15:59
Происшествия

В Москве покончил с собой дознаватель МВД

В Москве на службе покончил с собой молодой сотрудник МВД, лейтенант полиции, работавший дознавателем.
Lenta.ru 03:44
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Политика

Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Интерфакс 04:18
Общество

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах.
Интерфакс 02:43
Происшествия

Землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет

В хорватской столице Загребе произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение, сообщил премьер-министр страны Андрей Пленкович.
РИА Новости вчера в 06:52
Общество

В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

РИА Новости 02:28
Происшествия

В КБР ликвидировали группу боевиков, готовивших теракты

Трое боевиков, готовивших террористические акты, ликвидированы в Кабардино-Балкарии, у них обнаружены оружие и элементы самодельной бомбы, заявили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Интерфакс 05:09
Политика

Украинский министр здравоохранения сравнил 65-летних с трупами

Украинский министр здравоохранения Илья Емец сравнил людей старше 65 лет с трупами. Такое заявление он сделал в интервью порталу 112.ua.
Вести.Ru 03:48
Политика

Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе

Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе. Об этом рассказал Андре Баллин для австрийского издания Der Standard.
Piter.tv 04:46
Политика

На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания

BFM.ru 00:23
Политика

Дмитрий Гордон заявил о риске распада Украины

Украина может развалиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, считает украинский журналист Дмитрий Гордон.
Газета.Ru 04:35
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая опубликовала фото без очков

Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
DixiNews вчера в 13:13
Общество

В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
ТАСС 03:05
Общество

Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Известия 01:02
Общество

Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:38
Шоу-бизнес

Ольга Зуева показала фото с дочкой от Данилы Козловского

Ольга Зуева недавно стала мамой. Женщина родила дочку от актера Данилы Козловского. Сейчас звезда наслаждается своим новым статусом.
Аргументы недели 04:47
Авто

Skoda назвала российские цены на новый Skoda Rapid

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на новый Skoda Rapid.
Автоновости дня 03:38
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
RT на русском 02:31
Армия и оружие

В США определили главный недостаток российского ракетоносца Ту-160

Единственный серьезный конструктивный недостаток, которым обладает российский стратегический ракетоносец Ту-160, состоит в отсутствии на нем стэлс-технологий, 22 марта сообщает американское издание The National Interest.
Красная весна 21 марта в 19:04
Авто

В Toyota рассказали, какие RAV4 предпочитают россияне

Представители официальных дилерских центров японской марки Toyota рассказали о том, какие именно версии популярного кроссовера RAV4 чаще всего предпочитают россияне.
Дни24 21 марта в 06:30
Происшествия

Летевших с зараженным коронавирусом россиянином пассажиров потеряли

Пассажиров, летевших одним рейсом с жителем Сургута, у которого выявили коронавирус, потеряли: Роспотребнадзор не может найти адреса их фактического проживания.
Lenta.ru вчера в 03:49
Общество

Юрист рассказала, как получить отсрочку по кредитам из-за коронавируса

Заемщик может получить отсрочку платежей по ипотечному кредиту на шесть месяцев, если сможет доказать, что ситуация с коронавирусом ухудшила его материальное положение.
Вечерняя Москва вчера в 19:58
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Общество

Мишустин намерен защитить работников от увольнений из-за коронавируса

По информации пресс-службы российского кабмина, председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минтруда и Минюсту предложить меры по защите сотрудников учреждений, предприятий и организаций, чтобы люди не боялись быть уволенными в условиях борьбы с новым типом коронавируса.
Newvz.ru 04:12
Происшествия

Одной из зараженных коронавирусом в Челябинске оказалась сотрудница прокуратуры

В корпоративном чате коллеги прислали информацию о том, что есть заболевший в прокуратуре.
31 канал Челябинска 05:05
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Российская газета вчера в 21:00
Экономика

Аirbus отказался от прогноза на 2020 год и планов по дивидендам

Аэрокосмический концерн Airbus сообщил, что отозвал предложение о выплате 1,4 млрд евро дивидендов за 2019 год, а также отозвал прогноз на 2020 год из-за неопределенности в связи с пандемией коронавируса.
Интерфакс 05:15
Общество

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

Газета.Ru 03:11
Общество

ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов профессора Матвейчева о «либеральной сволоте»

ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов преподавателя философского факультета Олега Матвейчева о "либеральной сволоте" и 37-м годе.
Газета.Ru 04:29
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