Коронавирус
News.ruФРС США направит триллионы долларов на поддержку экономики
Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что Федеральная резервная система выделит до $4 триллионов ликвидности для поддержки экономики в период коронавируса. У нас будет до $4 триллионов ликвидности, которую мы сможем использовать для поддержки экономики, — отметил министр в интервью Fox News.
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ФРС даст денег для защиты экономики США от коронавируса. Хватит на 4 месяца
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