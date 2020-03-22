Коронавирус

News.ruNews.ruФРС США направит триллионы долларов на поддержку экономики

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что Федеральная резервная система выделит до $4 триллионов ликвидности для поддержки экономики в период коронавируса. У нас будет до $4 триллионов ликвидности, которую мы сможем использовать для поддержки экономики, — отметил министр в интервью Fox News.
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ФРС даст денег для защиты экономики США от коронавируса. Хватит на 4 месяца

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ФРС США направит до 4 триллионов долларов на поддержку экономики

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ФРС США направит триллионы долларов на поддержку экономики

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ФРС США направит триллионы долларов на поддержку экономики

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В США направят триллионы долларов на поддержку экономики

Lenta.ruвчера в 16:40

Власти США готовы осуществить вливания ликвидности на $4 трлн из-за коронавируса

ТАССвчера в 12:37

В США планируют направить на спасение экономики четыре триллиона долларов

Daily Stormвчера в 11:29
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Финансы

Курс доллара превысил отметку в 81 рубль

Курс доллара превысил отметку в 81 рубль, евро в начале торгов поднялся выше 87, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости 03:57
Политика

В Кремле прокомментировали идею отмены санкций из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею отмены санкций из-за COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Перед вылетом в Россию Оксана Самойлова с сыном попала в больницу

RuNews24.ru 04:40
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Пожилым жителям Подмосковья рекомендовали соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля

Пенсионерам предусмотрена выплата в размере 3000 рублей, половину этой суммы перечислят в ближайший четверг (26 марта), вторую часть – 14 апреля, в последний день самоизоляции.
Радио 1 03:05
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Турцией из-за коронавируса

Авиасообщение РФ с Турцией ограничат с 23 марта, исключение составят лишь регулярные рейсы в Стамбул и чартеры для вывоза россиян.
ПолитРоссия вчера в 07:30
Культура

Алексей Глызин поделился впечатлениями от участия в шоу «Маска» после вылета

Глызин признался, что шоу отнимает немало как моральных, так и физических сил.
Актуальные Новости вчера в 21:02
Происшествия

В курганском городе после обысков в ОВД сменился начальник полиции

REGNUM 05:04
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян примерила латексный костюм от BALMAIN

Кардашьян добавила, что в этом костюме ей нужно будет ходить не менее двух часов.
RuNews24.ru 02:56
Общество

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
РИА Новости 03:29
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:17
Общество

В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса

В отличие от прогноза Брико, в немецком институте Роберта Коха предрекают более долгую активность коронавируса.
Известия 06:46
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 438.
Lenta.ru 02:14
Космос

Ультратонкие солнечные панели оказались эффективнее

Компания Azur Space Solar Power в Германии создала новые солнечные панели толщиной всего 0,02 мм, что тоньше человеческого волоса.
V-kosmose.com 00:42
Общество

В Испании от коронавируса за сутки умерли почти 400 человек

С начала распространения коронавируса в Испании зафиксировано по меньшей мере 28 тыс. 572 случаев заражения, за последние сутки умерли почти 400 человек, сообщили в минздраве королевства.
Взгляд.ру вчера в 07:15
Общество

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Ранее Матвейчев отреагировал на отказ некоторых студентов университета заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией и на своей странице в Facebook призвал вернуть 37-й год Позднее он удалил пост.
РИА Новости 06:09
Общество

Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:38
Политика

Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Интерфакс 04:18
Происшествия

В Москве девушка получила в солярии ожоги 80% тела

Известия вчера в 01:05
Общество

За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 71 новое коронавирусное заболевание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 02:36
Происшествия

У четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус

У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус.
Российская газета 02:40
Общество

В Москве отменили льготный проезд для школьников

На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
РБК 04:02
Экономика

Великая депрессия возвращается: банки дают пугающие прогнозы

Крупнейшие банки уже начали давать апокалиптические прогнозы.
Вести.Ru вчера в 23:45
Финансы

Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.
Российская газета вчера в 23:00
Армия и оружие

Семь российских Ил-76 с военными медиками прибыли в Италию

В Италию прибыли семь военно-транспортных самолетов Ил-76 с российскими военными вирусологами и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий, сообщили в Минобороны России.
Газета.Ru 02:27
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов вернулся из США из-за коронавируса

Команда российского бойца смешанных боевых искусств прилетела в Россию в полном составе.
Говорит Москва вчера в 16:47
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Lenta.ru 01:51
Политика

Песков: пока никаких решений по переносу голосования не принималось

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока никаких решений по переносу голосования по поправкам к Конституции не принималось, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:41
Шоу-бизнес

Ольга Зуева показала фото подросшей дочки от Данилы Козловского

Актриса Ольга Зуева поделилась в Инстаграме трогательным снимком: молодая мама сфотографировалась в домашней обстановке с новорожденной дочкой на руках.
Комсомольская правда вчера в 07:10
Экономика

Правительство в три раза увеличило список системообразующих компаний

В пятницу правительственная комиссия по экономической политике под председательством вице-премьера Андрея Белоусова решила в три раза расширить перечень системообразующих компаний.
Ведомости 04:27
Энергетика

Цены на нефть Brent и WTI на открытии торгов обвалились на 8-10%

Цены на нефть снова обвалились – майский фьючерс на марку Brent потерял на открытии торгов более 8%. Североамериканская WTI потеряла немногим меньше 10%, едва не свалившись ниже $20 за баррель.
Газета.Ru 02:13
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