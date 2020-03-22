Коронавирус

News.ruNews.ruФРС США направит триллионы долларов на поддержку экономики

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что Федеральная резервная система выделит до $4 триллионов ликвидности для поддержки экономики в период коронавируса. У нас будет до $4 триллионов ликвидности, которую мы сможем использовать для поддержки экономики, — отметил министр в интервью Fox News.
Читать в источнике
Комментировать44

Подробнее о событии

Власти США готовы осуществить вливания ликвидности на $4 трлн из-за коронавируса

ТАССвчера в 12:37

ФРС США направит триллионы долларов на поддержку экономики

РИА Новостивчера в 14:31

Япония планирует потратить 272 млрд долларов на поддержку экономики

Российская газетавчера в 08:05

В США направят триллионы долларов на поддержку экономики

Lenta.ruвчера в 16:40

ФРС даст денег для защиты экономики США от коронавируса. Хватит на 4 месяца

Красная веснавчера в 16:02

ФРС США направит триллионы долларов на поддержку экономики

News.ruвчера в 14:46

ФРС США направит до 4 триллионов долларов на поддержку экономики

Аргументы и Фактывчера в 15:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Интерфакс 03:29
Общество

В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Юга.ру вчера в 09:11
Здоровье

Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы

Британский врач Клэр Герада, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы болезни.
News.ru 21 марта в 16:44
Общество

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

Газета.Ru 03:11
Общество

В России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса

В России временно приостановили диспансеризацию из-за коронавируса.
TatCenter 03:32
Происшествия

У четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус

У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус.
Российская газета 02:40
Общество

В Подмосковье запустили две лаборатории для исследований на COVID-19

РИА Новости 05:11
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова объяснила, почему Тимати не взял её на Мальдивы

Анастасия Решетова объяснила, почему Тимати улетел на Мальдивы, в то время как она осталась дома с пятимесячным Ратмиром.
Discover24 вчера в 03:56
Здоровье

Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер

Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
РИА Новости 21 марта в 09:34
Политика

На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания

BFM.ru 00:23
Общество

В США тюрьмы из-за коронавируса начали выпускать заключенных

В США некоторые местные тюрьмы на фоне пандемии коронавируса начали выпускать заключенных.
Актуальные Новости 02:03
Кино

Эпизод нового фильма Бекмамбетова сняли дистанционно в Петербурге

Сам Бекмамбетов рассказал, что процесс съемки его фильма можно назвать тестовой площадкой для опыта производства кино в дистанционном формате.
Петербургский дневник 21 марта в 05:31
Здоровье

Минздрав Украины определил случаи для вызова скорой помощи в стране

Экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентные (неотложные — ред.) случаи.
Украина.ру 03:31
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым

На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.
RuNews24.ru вчера в 02:03
Общество

Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин

Для обозначения людей, которые паникуют из-за коронавируса и запасаются туалетной бумагой, придумали особенный термин.
ToDay News Ufa вчера в 11:38
Происшествия

Одной из зараженных коронавирусом в Челябинске оказалась сотрудница прокуратуры

В корпоративном чате коллеги прислали информацию о том, что есть заболевший в прокуратуре.
31 канал Челябинска 05:05
Экономика

Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

За неделю с 16 по 20 марта средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке выросла на 1 тысячу рублей за тонну - до 13,3 тысячи рублей за тонну, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет "Совэкона".
Российская газета 03:57
Общество

Собянин попросил пожилых москвичей соблюдать домашний режим

На личном сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилось обращение к людям, страдающими хроническими заболеваниями, а также к пожилым москвичами.
Москва. Северо-Запад 03:51
Политика

Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Интерфакс 04:18
Общество

Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
РИА Новости вчера в 17:13
Экономика

Аваков предрек украинцам проблемы с оплатой продуктов питания и лекарств

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что жителей его страны ждет целая серия социальных проблем из-за пандемии нового коронавируса.
Экономика сегодня 00:07
Экономика

Великобритании грозит рецессия из-за вспышки коронавируса

Закрытие предприятий и магазинов из-за вспышки коронавируса приведет к рецессии в Великобритании в этом году, прогнозирует KPMG.
Вести.Ru 04:59
Энергетика

Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам

Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам «Газпром» в этом году может получить самую низкую за 15 лет стоимость газа на своем основном экспортном рынке — в Европе.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Здоровье

Названы болезни, повышающие риск смерти от коронавируса

Итальянские медики рассказали о том, какие болезни повышают риск смерти при заражении коронавирусом.
Shraibikus News вчера в 02:57
Происшествия

В Германии зятя Михаила Мишустина подозревают в отмывании денег

Примечательно, что Удодова подозревали в отмывании денег и раньше — в 2007 году в Швейцарии.
Pravda.Ru 05:05
Общество

Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Известия 01:02
Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски поделилась фотографией без бюстгальтера

Lenta.ru 04:58
Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:27
Здоровье

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
РИА Новости 03:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное