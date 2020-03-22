Коронавирус
News.ruФРС США направит триллионы долларов на поддержку экономики
Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что Федеральная резервная система выделит до $4 триллионов ликвидности для поддержки экономики в период коронавируса. У нас будет до $4 триллионов ликвидности, которую мы сможем использовать для поддержки экономики, — отметил министр в интервью Fox News.
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ФРС даст денег для защиты экономики США от коронавируса. Хватит на 4 месяца
Красная веснавчера в 16:02
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Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию
Общество
В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом
По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
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Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы
Британский врач Клэр Герада, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы болезни.
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В России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса
В России временно приостановили диспансеризацию из-за коронавируса.
Происшествия
У четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус
У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус.
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Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова объяснила, почему Тимати не взял её на Мальдивы
Анастасия Решетова объяснила, почему Тимати улетел на Мальдивы, в то время как она осталась дома с пятимесячным Ратмиром.
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В США тюрьмы из-за коронавируса начали выпускать заключенных
В США некоторые местные тюрьмы на фоне пандемии коронавируса начали выпускать заключенных.
Кино
Эпизод нового фильма Бекмамбетова сняли дистанционно в Петербурге
Сам Бекмамбетов рассказал, что процесс съемки его фильма можно назвать тестовой площадкой для опыта производства кино в дистанционном формате.
Здоровье
Минздрав Украины определил случаи для вызова скорой помощи в стране
Экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентные (неотложные — ред.) случаи.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым
На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.
Общество
Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин
Для обозначения людей, которые паникуют из-за коронавируса и запасаются туалетной бумагой, придумали особенный термин.
Происшествия
Одной из зараженных коронавирусом в Челябинске оказалась сотрудница прокуратуры
В корпоративном чате коллеги прислали информацию о том, что есть заболевший в прокуратуре.
Экономика
Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти
За неделю с 16 по 20 марта средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке выросла на 1 тысячу рублей за тонну - до 13,3 тысячи рублей за тонну, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет "Совэкона".
Общество
Собянин попросил пожилых москвичей соблюдать домашний режим
На личном сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилось обращение к людям, страдающими хроническими заболеваниями, а также к пожилым москвичами.
Политика
Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Общество
Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса
Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
Экономика
Аваков предрек украинцам проблемы с оплатой продуктов питания и лекарств
Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что жителей его страны ждет целая серия социальных проблем из-за пандемии нового коронавируса.
Экономика
Великобритании грозит рецессия из-за вспышки коронавируса
Закрытие предприятий и магазинов из-за вспышки коронавируса приведет к рецессии в Великобритании в этом году, прогнозирует KPMG.
Энергетика
Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам
Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам «Газпром» в этом году может получить самую низкую за 15 лет стоимость газа на своем основном экспортном рынке — в Европе.
Здоровье
Названы болезни, повышающие риск смерти от коронавируса
Итальянские медики рассказали о том, какие болезни повышают риск смерти при заражении коронавирусом.
Происшествия
В Германии зятя Михаила Мишустина подозревают в отмывании денег
Примечательно, что Удодова подозревали в отмывании денег и раньше — в 2007 году в Швейцарии.
Общество
Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Финансы
Рубль падает на открытии торгов
Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Здоровье
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.