Коронавирус
РИА НовостиФРС США направит триллионы долларов на поддержку экономики
ФРС США высвободит до 4 триллионов долларов ликвидности для поддержки экономики в период коронавируса в рамках обсуждающегося в конгрессе законопроекта, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
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Здоровье
Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад
Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса скончались 793 человека
В Италии носителями нового коронавируса COVID-19 являются 42 тысячи 681 человек. За сутки количество инфицированных увеличилось на 4 480.
Авто
Официально представили Kia Sorento нового поколения
Как передает ToDay News Ufa, кроссовер нового поколения получил новую же платформу, специальный режим для бездорожья и впервые – гибридную тягу.
Общество
Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
Общество
Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву
Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
Общество
Власти России пока не склоняются к ужесточению карантина
Власти России пока не склоняются к ужесточению карантина, сказали представители правительства агентству РИА Новости.
Финансы
Банк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Авто
Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли
Политика
Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти
Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
Кино
Вместо кинопроката комедия «Любовнички» уходит в онлайн-кинотеатр Netflix
Футбол
У Криштиану Роналду не выявили коронавирус
Новых случаев заражения коронавирусом не выявлено, сообщает A Bola.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о новом инкубационном периоде коронавируса
Как поясняют в Роспотребнадзоре, точная оценка инкубационного периода заболевания новым вирусом позволяет эпидемиологам лучше оценить вероятную динамику вспышки заражения, а также позволяет разрабатывать эффективные карантинные.
Происшествия
В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения
В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Происшествия
По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников
Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
Экономика
Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги
По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Футбол
Черчесов допустил возвращение Кокорина в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что допускает возможность возвращения нападающего Александра Кокорина в состав национальной команды.
Общество
Россия ограничит авиасообщение со всеми странами
Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
Общество
Швейные предприятия в РФ запустили производство многоразовых масок
Мантуров добавил, что российские швейные предприятия подключились к работе по производству многоразовых масок, так как «были приняты все необходимые решения».
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию
Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Происшествия
На Тореза с балкона парадной упал молодой человек
Днем в воскресенье, 22 марта, с балкона парадной на проспекте Тореза, 44, упал молодой человек.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Общество
Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет "Звезда".
Экономика
Недвижимость на вторичном рынке в России дорожает — «Коммерсантъ»
В сравнении с ценами марта 2019 года рост составил 4,6%. «Авито Недвижимость» оценивает среднюю стоимость вторичного жилья в России в 54,1 тыс. руб. за кв. м. Что также дороже, чем в феврале (на 0,2%), и в сравнении с ценами прошлого года (на 4,1%).
Футбол
Оздоев признался, что не нервничал из-за результатов теста на коронавирус
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, как проводит время на карантине в связи с приостановкой Тинькофф РПЛ из-за коронавируса.
Спорт
МОК прорабатывает вариант переноса Олимпиады
Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение относительно возможности переноса Олимпиады-2020 в Токио на фоне ситуации с коронавирусом в течение четырех недель.
Здоровье
Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса
Британская ассоциация отоларингологии сообщает, что потеря обоняния может стать одним из симптомов заражения коронавирусной инфекцией.