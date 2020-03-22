Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиФРС США направит триллионы долларов на поддержку экономики

ФРС США высвободит до 4 триллионов долларов ликвидности для поддержки экономики в период коронавируса в рамках обсуждающегося в конгрессе законопроекта, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
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ФРС США направит триллионы долларов на поддержку экономики

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Власти США решили, что $1000 спасет американца от коронавируса

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В США планируют направить на спасение экономики четыре триллиона долларов

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Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
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В Италии за сутки от коронавируса скончались 793 человека

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Официально представили Kia Sorento нового поколения

Как передает ToDay News Ufa, кроссовер нового поколения получил новую же платформу, специальный режим для бездорожья и впервые – гибридную тягу.
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Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
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Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
РБК 11:18
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Власти России пока не склоняются к ужесточению карантина

Власти России пока не склоняются к ужесточению карантина, сказали представители правительства агентству РИА Новости.
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Газета.Ru 13:29
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При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
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Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли

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Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
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Вместо кинопроката комедия «Любовнички» уходит в онлайн-кинотеатр Netflix

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У Криштиану Роналду не выявили коронавирус

Новых случаев заражения коронавирусом не выявлено, сообщает A Bola.
Российская газета 11:55
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Роспотребнадзор рассказал о новом инкубационном периоде коронавируса

Как поясняют в Роспотребнадзоре, точная оценка инкубационного периода заболевания новым вирусом позволяет эпидемиологам лучше оценить вероятную динамику вспышки заражения, а также позволяет разрабатывать эффективные карантинные.
ФАН вчера в 22:27
Происшествия

В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
РБК 05:30
Происшествия

По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников

Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
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Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
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В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
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Черчесов допустил возвращение Кокорина в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что допускает возможность возвращения нападающего Александра Кокорина в состав национальной команды.
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Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
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На Тореза с балкона парадной упал молодой человек

Днем в воскресенье, 22 марта, с балкона парадной на проспекте Тореза, 44, упал молодой человек.
Петербургский дневник 12:20
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В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
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Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет "Звезда".
Газета.Ru 12:16
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Недвижимость на вторичном рынке в России дорожает — «Коммерсантъ»

В сравнении с ценами марта 2019 года рост составил 4,6%. «Авито Недвижимость» оценивает среднюю стоимость вторичного жилья в России в 54,1 тыс. руб. за кв. м. Что также дороже, чем в феврале (на 0,2%), и в сравнении с ценами прошлого года (на 4,1%).
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, как проводит время на карантине в связи с приостановкой Тинькофф РПЛ из-за коронавируса.
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МОК прорабатывает вариант переноса Олимпиады

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Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса

Британская ассоциация отоларингологии сообщает, что потеря обоняния может стать одним из симптомов заражения коронавирусной инфекцией.
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Стивен Мнучин
Американский предприниматель
Американский предприниматель, бывший сотрудник банка Goldman Sachs, после победы Дональда Трампа назначенный на должность министра финансов в кабинете избранного президента. С 13 февраля 2017 года министр финансов США.
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