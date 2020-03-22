ФРС США высвободит до 4 триллионов долларов ликвидности для поддержки экономики в период коронавируса в рамках обсуждающегося в конгрессе законопроекта, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Авто Официально представили Kia Sorento нового поколения Как передает ToDay News Ufa, кроссовер нового поколения получил новую же платформу, специальный режим для бездорожья и впервые – гибридную тягу.

Общество Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.

Общество Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.

Финансы Банк России допустил повышение ключевой ставки 20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал о новом инкубационном периоде коронавируса Как поясняют в Роспотребнадзоре, точная оценка инкубационного периода заболевания новым вирусом позволяет эпидемиологам лучше оценить вероятную динамику вспышки заражения, а также позволяет разрабатывать эффективные карантинные.

Происшествия В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Происшествия По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.

Экономика Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.

Общество В России могут приостановить работу кинотеатров Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.

Футбол Черчесов допустил возвращение Кокорина в сборную России Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что допускает возможность возвращения нападающего Александра Кокорина в состав национальной команды.

Общество Россия ограничит авиасообщение со всеми странами Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.

Общество Швейные предприятия в РФ запустили производство многоразовых масок Мантуров добавил, что российские швейные предприятия подключились к работе по производству многоразовых масок, так как «были приняты все необходимые решения».

Общество Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет "Звезда".

Экономика Недвижимость на вторичном рынке в России дорожает — «Коммерсантъ» В сравнении с ценами марта 2019 года рост составил 4,6%. «Авито Недвижимость» оценивает среднюю стоимость вторичного жилья в России в 54,1 тыс. руб. за кв. м. Что также дороже, чем в феврале (на 0,2%), и в сравнении с ценами прошлого года (на 4,1%).

Спорт МОК прорабатывает вариант переноса Олимпиады Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение относительно возможности переноса Олимпиады-2020 в Токио на фоне ситуации с коронавирусом в течение четырех недель.