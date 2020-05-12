Экономика

ТАССТАССФРС США не собирается вводить отрицательную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, не собирается вводить отрицательную базовую процентную ставку и даже не рассматривает этот вопрос.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

ФРС отвергла требование Трампа об отрицательной ставке

Взгляд.ру10:58

ФРС не рассматривает введение отрицательной ставки

РИА Новости09:36

ФРС не рассматривает снижение ставки до негативной величины

ПРАЙМ09:36

ФРС США не собирается вводить отрицательную ставку

ТАСС09:40

Ордов оценил предложение Трампа по ставке ФРС старым армейским анекдотом

Экономика сегодня05:30

Трамп призвал ФРС США ввести отрицательную ставку

Газета.Ruвчера в 12:26

Трамп призвал ФРС США использовать отрицательные ставки

RT на русскомвчера в 11:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 17:13, Ашберн
Общество

Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину против коронавируса

Сбербанк предложил сотрудникам принять участие в тестировании лекарства против коронавируса.
РБК 17:04
Общество

Мишустин потребовал оперативно производить выплаты медикам

Регионы должны сразу осуществлять стимулирующие выплаты медработникам, как только поступают выделенные правительством денежные средства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по социально-экономической ситуации.
Rambler News Service 06:09
16
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
3,5K
Общество

ВОЗ не исключает, что коронавирус может стать эндемической инфекцией

Новый коронавирус может стать эндемической инфекцией.
ТАСС 13:48
3
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
1,4K
Общество

У девятиклассников отменили экзамены

Напомним, что традиционно государственная итоговая аттестация в 9-х классах включает сдачу 4 ОГЭ: два предмета – обязательные для всех русский язык и математика, и два предмета – по выбору ученика.
Известия Мордовии 07:22
385
Экономика

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ вчера в 08:01
2,8K
Общество

Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей

В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа.
Плюс один +1 13:50
Происшествия

Футболист сборной Англии подвергся ограблению в собственном доме

Вести.Ru 16:30
3
Общество

Запущен специальный сервис для оформления выплат на детей

Минкомсвязи запустило сервис по оформлению выплаты в 10 000 рублей на детей от трех до шестнадцати лет.
Daily 01:34
3,4K
Армия и оружие

Сирия итоги за сутки на 11 мая 06.00: сирийская армия отразила нападение боевиков в Хаме, 18 человек пострадали при теракте в Алеппо

ФАН 10 мая в 23:00
Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
892
Кино

Дмитрий Певцов ответил на критику видеоблогера BadComedian

Вокруг ТВ вчера в 08:12
366
Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
6
Общество

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
1,3K
Кино

Риз Уизерспун сыграет в двух ромкомах Netflix

ИА InterMedia 06:18
Общество

В каком режиме заработают школы после открытия

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
Российская газета 16:52
95
Политика

Украинская оппозиция бойкотировала выступление премьера в Раде

Парламентская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" демонстративно вышла из зала парламента после анонса выступления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля из-за его пренебрежительного отношения к празднованию Дня Победы, заявил сопредседатель политсилы Юрий Бойко.
РИА Новости 13:21
Музыка

Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров

Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров.
Газета.Ru вчера в 08:09
541
Политика

МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT

МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
422
Политика

Авиаэксперт оценил надежды Украины на СП «Антонов» и Boeing

Взгляд.ру 05:56
16
Экономика

Путин заявил о сокращении доходов бюджета

На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент отметил, что ситуация для бюджета непростая, учитывая падение цен на традиционные экспортные товары: нефть и другие энергоносители, в связи с чем доходы существенно сократились.
РИА Новости 07:22
43
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов расстается с женой

Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
45
Политика

Госдума ограничила право избираться осужденным по статьям о митингах

Госдума в третьем чтении приняла закон о поправках в избирательное право, который лишает права занимать выборные должности граждан России, которые были осуждены по 50 различным статьям Уголовного кодекса, в том числе по так называемым политическим статьям о нарушении порядка проведения массовых акций («дадинская статья») и применении насилия в отношении представителя власти.
РБК 11:52
11
Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
779
Происшествия

На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

Пожилая женщина, успешно прошедшая лечение от коронавируса, покончила с собой в больнице на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
РИА Новости 16:23
12
Наука

Создан прототип квантового радара

Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
ТАСС Наука вчера в 09:04
11
Общество

Беглов отказался от бесплатной раздачи масок из-за «приезжих»

Санкт-Петербург, 13 мая 2020, 13:04 — REGNUM В Петербурге не следует раздавать защитные маски и перчатки бесплатно, чтобы их не получили приезжие.
REGNUM 06:04
187
Здоровье

Депутат МГД Беседина предложила отменить ношение перчаток в Москве

Беседина отмечает, что предписания Собянина по ношению перчаток не соответствуют рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора.
Собеседник вчера в 14:56
11
Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК 09:14
277
Как работают Яндекс.Новости?
Главное