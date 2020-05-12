Экономика
ТАССФРС США не собирается вводить отрицательную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, не собирается вводить отрицательную базовую процентную ставку и даже не рассматривает этот вопрос.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 17:13, Ашберн
Общество
Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину против коронавируса
Сбербанк предложил сотрудникам принять участие в тестировании лекарства против коронавируса.
РБК 17:04
Общество
Мишустин потребовал оперативно производить выплаты медикам
Регионы должны сразу осуществлять стимулирующие выплаты медработникам, как только поступают выделенные правительством денежные средства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по социально-экономической ситуации.
Rambler News Service 06:09
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Общество
ВОЗ не исключает, что коронавирус может стать эндемической инфекцией
Новый коронавирус может стать эндемической инфекцией.
ТАСС 13:48
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Общество
У девятиклассников отменили экзамены
Напомним, что традиционно государственная итоговая аттестация в 9-х классах включает сдачу 4 ОГЭ: два предмета – обязательные для всех русский язык и математика, и два предмета – по выбору ученика.
Известия Мордовии 07:22
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ вчера в 08:01
Общество
Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей
В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа.
Плюс один +1 13:50
Общество
Запущен специальный сервис для оформления выплат на детей
Минкомсвязи запустило сервис по оформлению выплаты в 10 000 рублей на детей от трех до шестнадцати лет.
Daily 01:34
Армия и оружие
Сирия итоги за сутки на 11 мая 06.00: сирийская армия отразила нападение боевиков в Хаме, 18 человек пострадали при теракте в Алеппо
ФАН 10 мая в 23:00
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Кино
Дмитрий Певцов ответил на критику видеоблогера BadComedian
Вокруг ТВ вчера в 08:12
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Кино
Риз Уизерспун сыграет в двух ромкомах Netflix
ИА InterMedia 06:18
Общество
В каком режиме заработают школы после открытия
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
Российская газета 16:52
Политика
Украинская оппозиция бойкотировала выступление премьера в Раде
Парламентская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" демонстративно вышла из зала парламента после анонса выступления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля из-за его пренебрежительного отношения к празднованию Дня Победы, заявил сопредседатель политсилы Юрий Бойко.
РИА Новости 13:21
Музыка
Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров
Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров.
Газета.Ru вчера в 08:09
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
Экономика
Путин заявил о сокращении доходов бюджета
На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент отметил, что ситуация для бюджета непростая, учитывая падение цен на традиционные экспортные товары: нефть и другие энергоносители, в связи с чем доходы существенно сократились.
РИА Новости 07:22
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
Политика
Госдума ограничила право избираться осужденным по статьям о митингах
Госдума в третьем чтении приняла закон о поправках в избирательное право, который лишает права занимать выборные должности граждан России, которые были осуждены по 50 различным статьям Уголовного кодекса, в том числе по так называемым политическим статьям о нарушении порядка проведения массовых акций («дадинская статья») и применении насилия в отношении представителя власти.
РБК 11:52
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Происшествия
На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Пожилая женщина, успешно прошедшая лечение от коронавируса, покончила с собой в больнице на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
РИА Новости 16:23
Наука
Создан прототип квантового радара
Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
ТАСС Наука вчера в 09:04
Общество
Беглов отказался от бесплатной раздачи масок из-за «приезжих»
Санкт-Петербург, 13 мая 2020, 13:04 — REGNUM В Петербурге не следует раздавать защитные маски и перчатки бесплатно, чтобы их не получили приезжие.
REGNUM 06:04
Здоровье
Депутат МГД Беседина предложила отменить ношение перчаток в Москве
Беседина отмечает, что предписания Собянина по ношению перчаток не соответствуют рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора.
Собеседник вчера в 14:56