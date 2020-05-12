Общество
ТАССФРС США не собирается вводить отрицательную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, не собирается вводить отрицательную базовую процентную ставку и даже не рассматривает этот вопрос.
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Политика
В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса
Американские законодатели внесли в сенат законопроект, предполагающий введение санкций в отношении Китая из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:13
Здоровье
Врачи требуют у пациентов справки об отсутствии коронавируса
Российские врачи отказывают пациентам в приёме без наличия справки на отрицательный результат по коронавирусу.
ВашГород.ру 07:43
Общество
100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса
Интерфакс 07:26
Общество
Экзамены для девятиклассников отменили
Обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников в этом году отменены на фоне пандемии коронавируса.
BFM.ru 06:37
Политика
Замглавы администрации президента РФ Козак прибыл в Берлин
Берлин, 13 мая 2020, 15:14 — REGNUM Спецборт «Россия» доставил заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака в Берлин.
REGNUM 08:14
Общество
Минкомсвязь сообщила о стабилизации работы портала госуслуг
Минкомсвязь увеличила мощности портала госуслуг после рекордного увеличения нагрузки на него из-за запуска сервиса по оформлению выплат 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет.
Коммерсантъ 10:07
Общество
В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
Общество
Депутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от «Единой России», депутат Оксана Пушкина написала в своем Telegram-канале 13 мая, что заболела коронавирусом.
Известия 09:59
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Шоу-бизнес
Мадонна поделилась селфи в белье после слухов о пластике ягодиц
Американская певица Мадонна поделилась откровенными селфи в нижнем белье после распространившихся в СМИ слухов о пластике ягодиц.
Lenta.ru 09:39
Общество
Собянин анонсировал скорое открытие МФЦ
Градоначальник в среду встретился с работниками центров социального обслуживания Москвы и волонтерами проекта "Мой социальный помощник".
Интерфакс 08:47
Общество
Самолет из Китая повернул на Москву из-за отказа Турции пропустить его
Самолет с грузом медицинского оборудования, вылетевший 13 мая из Китая на Кипр, вынужден был развернуться в сторону Москвы, после того, как власти Турции отказались пропустить его через воздушное пространство своей страны.
РБК 10:16
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Игры
Слух: завтра в Epic Games Store начнут раздачу Grand Theft Auto V
Следующей бесплатной игрой Epic Games Store может стать Grand Theft Auto V, о чём сообщает портал Gamepressure.
Игромания.ру 09:10
Кино
Второсортным назвали кинокритики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди
Главную роль в фильме сыграл Том Харди, но, судя по первым 35 рецензиям, которые уже даны на эту кинокартину, его игра не спасла от провала киноленту.
Shraibikus News 06:28
Общество
Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»
Злоумышленники атаковали сайт акции в том числе утром 9 мая, направив на него более 90 млн запросов, примерно по 18,5 тыс. в секунду.
REGNUM вчера в 07:54
Общество
Обновлена карта больных коронавирусом в Саратовской области
В Саратовской области обновлена карта распределения лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Регион 64 04:55
Общество
Выявлена мошенническая схема с ваучерами за отменённые авиарейсы
Злоумышленники обзванивают клиентов, которые планировали свои перелёты в этом году, сообщают о новой услуге и предлагают купить ваучер, а также обещают помочь «урегулировать вопрос» за определённое вознаграждение.
Говорит Москва 01:22
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Отмечается, что меры, о которых рассказывал Путин в своем выступлении, поддерживает большинстве россиян.
Известия 08:13
Политика
Мурашко заявил о необходимости реформировать систему ОМС
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в апреле сообщила, что эпидемия коронавируса в России доказала необходимость реформирования ОМС.
РБК 09:09
Технологии
Майское обновление Windows 10 уже доступно на MSDN
Как только обновление Windows 10 May 2020 Update станет общедоступным для всех, оно всё равно не будет никому навязываться для установки на ПК, как это было в старые времена.
3DNews 02:25
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подтвердил радиостанции "Говорит Москва" появившиеся в СМИ сообщения о решении объединить регион с Архангельской областью.
РИА Новости 03:13
Происшествия
В Ленобласти перед судом предстанет 20-летний похититель школьницы
Перед судом предстанет 20-летний юноша, который напал на школьницу-подростка.
Петербургский дневник 08:27
Общество
Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса
Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из передачи «О самом главном», заявил, что после коронавируса предрекает появление новой пандемии, более серьезной и опасной.
Lenta.ru 07:17
Экономика
США предсказали России рекордный урожай
Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным.
Lenta.ru 04:13
Наука
Объяснен самый распространенный симптом коронавируса
По некоторым данным, потеря обоняния — самый распространенный симптом заражения коронавирусом, который может проявляться при отсутствии жара и кашля.
Lenta.ru 06:36
Авто
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в апреле 2020 года снизились на 72,4% по сравнению с апрелем 2019 года и составили 38 922 единиц.
Автоновости дня вчера в 05:00
Экономика
Трамп упрашивает ФРС спасти нефтяные компании
Блумберг приводит слова главы Минэнерго США Дэна Бруйетта, который сообщил, что что министр финансов Стивен Мнучин «очень тесно взаимодействовал с Федеральной резервной системой», отметив: «Мы скорректировали программу — программу кредитования Main Street — и сделали ее доступной для тех, кого мы называем компаниями среднего размера».
ИА REX 07:01