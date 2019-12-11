с чего всё началось

Напомним, в конце октября ФРС в третий раз за текущий год приняла решение о снижении базовой ставки на 0,25 процентного пункта, с 1,75−2% до 1,5−1,75%.

Финансы Эксперты ожидают снижение ключевой ставки ЦБ Из 20 опрошенных специалистов, 11 считают, что Центробанк снизит ключевую ставку, двое из них ожидают снижения стразу на 50 процентных пунктов.

Общество Участник Майдана сообщил о стрельбе отца Парасюка в бойцов «Беркута» В ходе допроса в Генпрокуратуре Украины один из фигурантов дела о расстрелах на Майдане в Киеве в 2014 году заявил, что отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка стрелял в бойцов "Беркута".

Политика МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов Посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД для того, чтобы огласить ему ответные меры на высылку из ФРГ двух российских дипломатов.

Общество В Москве прощаются с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

Общество Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).

Общество Сотовые операторы объединятся для запуска 5G «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.

Общество Четверть россиян сообщили об угрозе увольнения 26% россиян положительно ответили на вопрос о том, существует ли для них угроза увольнения работодателем.

Политика Парламент Казахстана одобрил вывод из аренды РФ земли на Байконуре Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг одобрили ратификацию протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур" между правительствами Казахстана и РФ от 10 декабря 1994 года, который предусматривает возвращение республике 11,6 тысячи гектаров земли, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Глава ДНР выдвинул ультиматум Киеву Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин выдвинул ультиматум украинскому правительству.

Общество Половина российских компаний отказалась от искусственного интеллекта 43% представителей бизнеса заявили о том, что не используют и не планируют использовать технологии искусственного интеллекта в работе компании.

Политика Лаврова обвинили в искажении фактов В Госдепе заявили, что глава МИД РФ, мягко говоря, сказал неправду о том, что на встречах в Вашингтоне не обсуждал мнимое вмешательство Москвы в американские президентские выборы.

Происшествия Умер издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай На 30-м году жизни умер издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай. Об этом сообщается на странице издания в фейсбуке.

Политика На Украине приговорили депутата Госдумы Савченко к 14 годам тюрьмы Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 14 годам тюрьмы бывшего депутата крымского парламента, ныне депутата Государственной думы Светлану Савченко («Единая Россия»), признав её виновной в государственной измене Украине.

Экономика Экс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.

Кино Объявили актерский состав перезапуска фильма «Один дома» Объявлено, что Йетс, известный благодаря роли в картине «Кролик Джоджо», будет играть не Кевина Маккалистера из первой и второй частей фильма, а абсолютно нового персонажа.