Экономика
REGNUMФРС США сохранила базовую процентную ставку
Напомним, в конце октября ФРС в третий раз за текущий год приняла решение о снижении базовой ставки на 0,25 процентного пункта, с 1,75−2% до 1,5−1,75%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 01:43, Ашберн
Музыка
Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»
15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
Экономика
Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину
Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину.
Здоровье
О чем врачи вам не говорят: что нужно знать о раке
Даже если рак у больного обнаружат, врачи могут скрыть от него диагноз.
Авто
Продемонстрировали обновленные Audi RS5 Coupe и RS5 Sportback
Новые модели Audi RS5 Coupe и RS5 Sportback выделяются более массивной радиаторной решёткой Singleframe и усовершенствованной головной оптикой, которая сейчас опционально предлагается с матричным светодиодом и лазерной технологией.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе
Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.
Армия и оружие
National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных Военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
Хоккей
Появилось видео силового приема Овечкина против судьи в матче НХЛ
Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 3:2. В ходе матча капитан победителей россиянин Александр Овечкин столкнулся с судьей.
Происшествия
В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
Полицейские задержали в Иркутской области членов банды, продававших синтетические наркотики через интернет-магазины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Наука
У побережья Калифорнии найдены тысячи загадочных дыр на дне океана
Недалеко от калифорнийского побережья Биг-Сура на морском дне было обнаружено около 15 тысяч загадочных отверстий круглой формы.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Авто
Пожилой Nissan Skyline превратили в «бесконечную» новогоднюю елку
Внутренности фонарей выложены, судя по всему, мельчайшими пластинками с зеркальным эффектом, которые благодаря множественным отражениям создают ощущение нереальной глубины.
Общество
Сотовые операторы объединятся для запуска 5G
«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Происшествия
Найдены самописцы рухнувшего на Кубани ударного вертолета Ми-28Н
Найдены «черные ящики» потерпевшего крушение в Краснодарском крае военного вертолета Ми-28.
Общество
Участник Майдана сообщил о стрельбе отца Парасюка в бойцов «Беркута»
В ходе допроса в Генпрокуратуре Украины один из фигурантов дела о расстрелах на Майдане в Киеве в 2014 году заявил, что отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка стрелял в бойцов "Беркута".
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Общество
ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина
Общество
Четверть россиян со страхом ждут увольнения
Как пишут "Известия", ссылаясь на исследование HeadHunter, меньше всего риски увольнения в сфере науки и образования.
Политика
«Ъ»: Трамп заявил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
В ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Общество
Фонд борьбы с коррупцией получил новый платеж из-за рубежа
В начале октября Минюст сообщил, что фонд включили в список «иностранных агентов» из-за иностранного финансирования.
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники плей-офф
После прошедших накануне, 11 декабря, матчей группового раунда Лиги чемпионов определились последние два участника плей-офф турнира.
Политика
МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов
Посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД для того, чтобы огласить ему ответные меры на высылку из ФРГ двух российских дипломатов.
Происшествия
Гендиректора петербургского «Метростроя» арестовали по делу о растрате
Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения генеральному директору петербургского ОАО "Метрострой" Николаю Александрову, обвиняемому в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов.
Авто
В Дмитрове соревновались беспилотные авто
В подмосковном Дмитрове соревновались автомобили-беспилотники. Там прошел финал национального конкурса "Зимний город".
Интернет
В России выявили опасность подключения к бесплатному Wi-Fi
При использовании бесплатных общественных Wi-Fi-сетей злоумышленники похищают пароли от аккаунтов и даже данные о платежах россиян, говорится в исследовании антивирусной компании ESET.
Культура
В Перми пройдут съемки нового сериала телеканала ТНТ
Экономика
Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
Происшествия