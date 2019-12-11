Экономика

REGNUMREGNUMФРС США сохранила базовую процентную ставку

Напомним, в конце октября ФРС в третий раз за текущий год приняла решение о снижении базовой ставки на 0,25 процентного пункта, с 1,75−2% до 1,5−1,75%.
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ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%

ТАССвчера в 15:02

ФРС завершила период смягчения своей политики

Коммерсантъвчера в 15:20

ФРС США впервые за четыре заседания не стала менять ставку

РБКвчера в 14:02

ФРС США не стала менять базовую ставку

Газета.Ruвчера в 15:50

ФРС США сохранила базовую ставку

Российская газетавчера в 14:58

ФРС США сохранила базовую ставку

Реальное времявчера в 14:33

Биржи США закрыли торги в «зеленой зоне» на итогах заседания ФРС

ПРАЙМвчера в 16:33
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 01:43, Ашберн
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до 16

ТАСС 01:17
Музыка

Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»

15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
OAnews вчера в 10:09
Экономика

Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину

Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину.
Lenta.ru 01:14
Здоровье

О чем врачи вам не говорят: что нужно знать о раке

Даже если рак у больного обнаружат, врачи могут скрыть от него диагноз.
Утро.ru вчера в 12:43
Авто

Продемонстрировали обновленные Audi RS5 Coupe и RS5 Sportback

Новые модели Audi RS5 Coupe и RS5 Sportback выделяются более массивной радиаторной решёткой Singleframe и усовершенствованной головной оптикой, которая сейчас опционально предлагается с матричным светодиодом и лазерной технологией.
CarsWeek.ru 10 декабря в 08:53
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
Шоу-бизнес

Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе

Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.
Аргументы недели вчера в 10:41
Армия и оружие

National Interest назвал самые мощные флоты в мире

Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных Военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
РИА Новости вчера в 21:36
Хоккей

Появилось видео силового приема Овечкина против судьи в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 3:2. В ходе матча капитан победителей россиянин Александр Овечкин столкнулся с судьей.
РБК 00:03
Происшествия

В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками

Полицейские задержали в Иркутской области членов банды, продававших синтетические наркотики через интернет-магазины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:07
Наука

У побережья Калифорнии найдены тысячи загадочных дыр на дне океана

Недалеко от калифорнийского побережья Биг-Сура на морском дне было обнаружено около 15 тысяч загадочных отверстий круглой формы.
ИнфоСМИ вчера в 12:47
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru вчера в 04:03
Авто

Пожилой Nissan Skyline превратили в «бесконечную» новогоднюю елку

Внутренности фонарей выложены, судя по всему, мельчайшими пластинками с зеркальным эффектом, которые благодаря множественным отражениям создают ощущение нереальной глубины.
АвтоВести 10 декабря в 09:16
Общество

Сотовые операторы объединятся для запуска 5G

«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Происшествия

Найдены самописцы рухнувшего на Кубани ударного вертолета Ми-28Н

Найдены «черные ящики» потерпевшего крушение в Краснодарском крае военного вертолета Ми-28.
BFM.ru 00:55
Общество

Участник Майдана сообщил о стрельбе отца Парасюка в бойцов «Беркута»

В ходе допроса в Генпрокуратуре Украины один из фигурантов дела о расстрелах на Майдане в Киеве в 2014 году заявил, что отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка стрелял в бойцов "Беркута".
РЕН ТВ вчера в 13:02
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

РИА Новости вчера в 10:06
Общество

ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

Ведомости вчера в 12:07
Общество

Четверть россиян со страхом ждут увольнения

Как пишут "Известия", ссылаясь на исследование HeadHunter, меньше всего риски увольнения в сфере науки и образования.
Российская газета 00:19
Политика

«Ъ»: Трамп заявил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

В ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
RT на русском 00:45
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 19:05
Общество

Фонд борьбы с коррупцией получил новый платеж из-за рубежа

В начале октября Минюст сообщил, что фонд включили в список «иностранных агентов» из-за иностранного финансирования.
Эхо Москвы вчера в 09:31
Футбол

В Лиге чемпионов определились все участники плей-офф

После прошедших накануне, 11 декабря, матчей группового раунда Лиги чемпионов определились последние два участника плей-офф турнира.
РБК вчера в 18:14
Политика

МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов

Посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД для того, чтобы огласить ему ответные меры на высылку из ФРГ двух российских дипломатов.
РБК 01:27
Происшествия

Гендиректора петербургского «Метростроя» арестовали по делу о растрате

Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения генеральному директору петербургского ОАО "Метрострой" Николаю Александрову, обвиняемому в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов.
РИА Новости 10 декабря в 15:43
Авто

В Дмитрове соревновались беспилотные авто

В подмосковном Дмитрове соревновались автомобили-беспилотники. Там прошел финал национального конкурса "Зимний город".
Общественное телевидение России 10 декабря в 13:05
Интернет

В России выявили опасность подключения к бесплатному Wi-Fi

При использовании бесплатных общественных Wi-Fi-сетей злоумышленники похищают пароли от аккаунтов и даже данные о платежах россиян, говорится в исследовании антивирусной компании ESET.
Газета.Ru вчера в 23:44
Культура

В Перми пройдут съемки нового сериала телеканала ТНТ

Business Class (Пермь) вчера в 05:58
Экономика

Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
RT на русском вчера в 12:06
Происшествия

Пропавший в Приморье катер обнаружили у берегов Японии без экипажа

Российская газета вчера в 20:01
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