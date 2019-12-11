Экономика

Газета.RuГазета.RuФРС США не стала менять базовую ставку

Цикл закончен и ставка теперь может быть заморожена на ближайшие два года, говорят эксперты. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне - 1,5-1,75%. Это следует из опубликованных материалов ведомства.
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