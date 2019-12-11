Экономика
Газета.RuФРС США не стала менять базовую ставку
Цикл закончен и ставка теперь может быть заморожена на ближайшие два года, говорят эксперты. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне - 1,5-1,75%. Это следует из опубликованных материалов ведомства.
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Политика
Президент Бразилии назвал Грету Тунберг соплячкой
Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг соплячкой, которой слишком много времени уделяется в СМИ, пишет 10 декабря Globo.
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Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии
По данным агентства, кроме конфликта в Сирии Эрдоган и Путин обсудили также ситуацию в Ливии.
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Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
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В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28
В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
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Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»
На YouTube-канале SonyPicturesRU обнародован русский трейлер художественного фильма "Охотники за привидениями: Наследники" (Ghostbusters: Afterlife), очередной части некогда сверхпопулярной серии.
Шоу-бизнес
Николай Носков дал первый после инсульта сольный концерт
Николай Носков дал волнительный и эмоциональный концерт. Любимому артисту была нужна поддержка – и мы все пришли.
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Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» на сайте Зеленского
Киев опубликовал некорректный текст коммюнике "нормандского саммита", прошедшего в Париже 9 декабря, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
Хоккей
Чернышенко: клубы КХЛ хорошо подготовились к потолку зарплат
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У «Интера» осталось 7 баллов, и команда Конте заняла третье место в группе F. Это позволяет ей весной стартовать в плей-офф Лиги Европы.
Политика
Эксперты: глобальный тренд на протесты формируется из-за кризиса либеральной модели
Кризис либеральной модели Председатель правления "Центра политических технологий" Борис Макаренко обратил внимание на то, что протесты в развитых странах связаны с тем, что либеральная модель общественно-политического развития перестала обеспечивать необходимый экономический рост, что вызвало недовольство у населения, привыкшего к постоянному повышению уровня жизни.
Футбол
«Локомотив» уступил «Атлетико» в заключительном туре Лиги чемпионов
Футболисты московского "Локомотива" на выезде потерпели поражение от мадридского "Атлетико" в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.
Происшествия
В Подмосковье нашли обезглавленное тело фотолюбителя
В Подмосковной деревне Никифорово нашли обезглавленное тело москвича в поле недалеко от автобусной остановки.
Технологии
Российское оборудование 5G сделают МТС, «Элемент» и «Сколтех»
«Ростех» создал концепцию перехода на отечественное оборудование 5G «Сколтех» планирует предоставить исследовательскую площадку для экспериментов, «Элемент» – компонентную базу для тестовых зон и лабораторий, а МТС – решения и стандарты, необходимые для развертывания сетей пятого поколения.
Кино
Netflix выпустил три трейлера нового «Ведьмака»
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Происшествия
Взрыв прогремел рядом с авиабазой США в Афганистане
Рядом с авиационной базой Баграм на территории Афганистана утром 11 декабря прогремел взрыв.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 16 декабря.
Политика
Участник Майдана сообщил о стрельбе отца Парасюка в бойцов «Беркута»
В ходе допроса в Генпрокуратуре Украины один из фигурантов дела о расстрелах на Майдане в Киеве в 2014 году заявил, что отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка стрелял в бойцов "Беркута".
Общество
Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России
Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
Политика
Сенат США рассмотрит проект, признающий Россию «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Гаджеты
Intel обещает освоить 1,4-нм техпроцесс к 2029 году
Например, если 5-нм техпроцесс будет освоен к 2023 году, то к 2029 году компания рассчитывает перейти к 1,4-нм технологии.
Общество
На Новодевичьем кладбище готовятся к прощанию с Юрием Лужковым
Политика
В Киеве оценили срок принятия нового закона об особом статусе Донбасса
Первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко допустил, что новый законопроект об особом статусе Донбасса может быть разработан в течение года.
Космос
На МКС отправили 12 бутылок французского «Бордо», но запретили его пить
На станцию отправили целых 12 бутылок изысканного французского «Бордо» по заказу компании Space Cargo Unlimited.
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море
Снятое с беспилотников видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море опубликовал телеканал "Звезда".
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