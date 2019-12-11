Экономика

Вестник КавказаВестник КавказаФРС США не стала понижать базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 10-11 декабря сохранила свою базовую процентную на уровне в 1,5-1,75% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
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с чего всё началось
В итоговом релизе
 по ставке Комитет по открытым рынкам ФРС США указал, что с момента прошлого заседания в конце октября рынок труда остался сильным, а экономическая активность росла умеренными темпами.
Российская газетавчера в 14:37

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Главное к утру: ставка ФРС, земли под ВСМ и цена коворкинга в Казани

Реальное времявчера в 22:59

Политика ФРС усиливает имущественное неравенство

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ФРС завершила период смягчения своей политики

Коммерсантъвчера в 15:20

ФРС США не стала менять базовую ставку

Газета.Ruвчера в 15:50

ФРС США впервые за четыре заседания не стала менять ставку

РБКвчера в 14:02

ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%

ТАССвчера в 15:02

Стоп-менеджеры

Российская газетавчера в 14:58
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Общество

Госдума приняла закон о возможности оборудования курилок в аэропортах

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, который создает возможность оборудования изолированных помещений для курения в аэропортах.
ТАСС 06:03
Происшествия

Украинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета

РИА Новости 10:36
Общество

Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер

Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер Rambler Group заявила, что обладает исключительными правами на самый популярный в мире веб-сервер Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Коммерсантъ 08:33
Общество

Родственники объяснили похороны Лужкова в закрытом гробу

Решение закрыть гроб с телом бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова связано с желанием запомнить его живым и энергичным человеком.
Рамблер 07:33
Экономика

«РусГидро» сообщила о падении чистой прибыли на 22%

По итогам одного третьего квартала прибыль снизилась на 22% — 7,4 млрд до 5,7 млрд руб. За три прошедших квартала прибыль от операционной деятельности упала более чем на 28% (63,9 млрд против 45,6 млрд руб.), выручка показала снижение с 259 млрд до 258,2 млрд руб. В результате падения прибыли упала и чистая прибыль на одну акцию "РусГидро".
РБК 11:58
Происшествия

СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске увеличилось до 12 человек, идут поиски еще трех человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 11:56
Происшествия

Дело о крушении Boeing в Казани в 2013 году передали в суд

РИА Новости 09:58
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным военным учениям с силами НАТО, заявил начальник генерального штаба ВС страны Олег Белоконев.
Газета.Ru вчера в 01:22
Политика

Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
REGNUM 11:49
Авто

Тюнинг-ателье ABT представило собственную вариацию Volkswagen Touareg

Следует подчеркнуть, что в обычной версии дизельный Volkswagen Touareg имеет в оснащении двигатель TDI объёмом 4,0 литра производительностью 422 л.с. и 900 Нм крутящего момента.
CarsWeek.ru 00:21
Политика

Путин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам СК

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил очередные генеральские звания 14 сотрудникам Следственного комитета РФ, в том числе трем военным следователям.
ТАСС 09:35
Общество

ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

Известия вчера в 16:59
Политика

Путин сменил губернатора Еврейской автономной области

Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, он написал заявление по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 10:21
Общество

В каждой шестой семье в России стали питаться хуже

Высокие расходы на еду Треть расходов семей в России (34,3%) уходит на питание, следует из результатов исследования.
РБК 05:00
Армия и оружие

В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Газета.Ru 09 декабря в 08:53
Авто

Hyundai и Genesis начали продавать в России автомобили в рассрочку

АвтоВзгляд 09:50
Происшествия

Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской

Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
Интерфакс 08:04
Спорт

Президент WADA: ситуация с Россией отравила отношения в спорте

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди высказался о допинговом скандале с Россией.
Газета.Ru 07:19
Гаджеты

Xiaomi представила смартфон Redmi K30 с поддержкой 5G

Дни24 10 декабря в 05:20
Происшествия

Задержаны трое подростков, избивших петербурженку из-за внешнего вида

Вести.Ru 06:05
Общество

Сальма Хайек опубликовала снимок Анджелины Джоли без макияжа

Поклонники обратили внимание, что Анджелина без макияжа выглядит свежей.
Газета Кемерова 05:50
Политика

Трамп заявил, что США и Китай близки к заключению торговой сделки

США и Китай очень близки к заключению торговой сделки, сообщил в четверг в своем Twitter-аккаунте президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 10:29
Хоккей

Сборная России сыграет со Швецией на старте Кубка Первого канала

12 декабря стартует Кубок Первого канала - очередной этап Евротура.
Газета.Ru 00:41
Политика

МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной

Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
РИА Новости 05:32
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 08:05
Политика

Песков опроверг наличие запрета шутить про Путина

Журналисты спросили, соответствует ли действительности заявление одного из участников КВН-команды "Уральские пельмени", что на ТВ стало больше цензуры и что про главу государства совсем нельзя шутить.
Российская газета 05:59
Общество

Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий штрафовать за превышение «средней скорости» движения, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
REGNUM вчера в 07:37
Политика

Forbes назвал сто самых влиятельных женщин 2019 года

Журнал Forbes опубликовал список из ста самых влиятельных женщин 2019 года. Рейтинг возглавила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Вести.Ru 10:15
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Ведущие социальной сети Instagram «Поддержка Заворотнюк», среди которых есть близкие Анастасии Заворотнюк, ж дали свой комментарий в новом странном посте в СМИ о том, что известная актриса якобы «парализована навсегда».
Evo-rus.com 10:30
Энергетика

Оржель уличил «Нафтогаз» в махинациях с ценой на газ для украинцев

Министр энергетики Украины Алексей Оржель обвинил ряд компаний в искусственном повышении цены на газ для населения.
Украина.ру 07:55
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