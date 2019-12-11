Экономика
Вестник КавказаФРС США не стала понижать базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 10-11 декабря сохранила свою базовую процентную на уровне в 1,5-1,75% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
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с чего всё началось
В итоговом релизе по ставке Комитет по открытым рынкам ФРС США указал, что с момента прошлого заседания в конце октября рынок труда остался сильным, а экономическая активность росла умеренными темпами.Российская газетавчера в 14:37
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Общество
Госдума приняла закон о возможности оборудования курилок в аэропортах
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, который создает возможность оборудования изолированных помещений для курения в аэропортах.
Общество
Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер
Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер Rambler Group заявила, что обладает исключительными правами на самый популярный в мире веб-сервер Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Общество
Родственники объяснили похороны Лужкова в закрытом гробу
Решение закрыть гроб с телом бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова связано с желанием запомнить его живым и энергичным человеком.
Экономика
«РусГидро» сообщила о падении чистой прибыли на 22%
По итогам одного третьего квартала прибыль снизилась на 22% — 7,4 млрд до 5,7 млрд руб. За три прошедших квартала прибыль от операционной деятельности упала более чем на 28% (63,9 млрд против 45,6 млрд руб.), выручка показала снижение с 259 млрд до 258,2 млрд руб. В результате падения прибыли упала и чистая прибыль на одну акцию "РусГидро".
Происшествия
СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»
Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске увеличилось до 12 человек, идут поиски еще трех человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Армия и оружие
Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО
Белоруссия готова к совместным военным учениям с силами НАТО, заявил начальник генерального штаба ВС страны Олег Белоконев.
Политика
Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
Авто
Тюнинг-ателье ABT представило собственную вариацию Volkswagen Touareg
Следует подчеркнуть, что в обычной версии дизельный Volkswagen Touareg имеет в оснащении двигатель TDI объёмом 4,0 литра производительностью 422 л.с. и 900 Нм крутящего момента.
Политика
Путин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам СК
Президент России Владимир Путин своим указом присвоил очередные генеральские звания 14 сотрудникам Следственного комитета РФ, в том числе трем военным следователям.
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Политика
Путин сменил губернатора Еврейской автономной области
Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, он написал заявление по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
В каждой шестой семье в России стали питаться хуже
Высокие расходы на еду Треть расходов семей в России (34,3%) уходит на питание, следует из результатов исследования.
Армия и оружие
В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей
Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Происшествия
Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской
Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
Спорт
Президент WADA: ситуация с Россией отравила отношения в спорте
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди высказался о допинговом скандале с Россией.
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Redmi K30 с поддержкой 5G
Общество
Сальма Хайек опубликовала снимок Анджелины Джоли без макияжа
Поклонники обратили внимание, что Анджелина без макияжа выглядит свежей.
Политика
Трамп заявил, что США и Китай близки к заключению торговой сделки
США и Китай очень близки к заключению торговой сделки, сообщил в четверг в своем Twitter-аккаунте президент США Дональд Трамп.
Хоккей
Сборная России сыграет со Швецией на старте Кубка Первого канала
12 декабря стартует Кубок Первого канала - очередной этап Евротура.
Политика
МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной
Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Политика
Песков опроверг наличие запрета шутить про Путина
Журналисты спросили, соответствует ли действительности заявление одного из участников КВН-команды "Уральские пельмени", что на ТВ стало больше цензуры и что про главу государства совсем нельзя шутить.
Общество
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий штрафовать за превышение «средней скорости» движения, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Политика
Forbes назвал сто самых влиятельных женщин 2019 года
Журнал Forbes опубликовал список из ста самых влиятельных женщин 2019 года. Рейтинг возглавила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Ведущие социальной сети Instagram «Поддержка Заворотнюк», среди которых есть близкие Анастасии Заворотнюк, ж дали свой комментарий в новом странном посте в СМИ о том, что известная актриса якобы «парализована навсегда».
Энергетика
Оржель уличил «Нафтогаз» в махинациях с ценой на газ для украинцев
Министр энергетики Украины Алексей Оржель обвинил ряд компаний в искусственном повышении цены на газ для населения.