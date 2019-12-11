с чего всё началось

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 10-11 декабря сохранила свою базовую процентную на уровне в 1,5-1,75% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.

Общество Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер Rambler Group заявила, что обладает исключительными правами на самый популярный в мире веб-сервер Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.

Общество Родственники объяснили похороны Лужкова в закрытом гробу Решение закрыть гроб с телом бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова связано с желанием запомнить его живым и энергичным человеком.

Экономика «РусГидро» сообщила о падении чистой прибыли на 22% По итогам одного третьего квартала прибыль снизилась на 22% — 7,4 млрд до 5,7 млрд руб. За три прошедших квартала прибыль от операционной деятельности упала более чем на 28% (63,9 млрд против 45,6 млрд руб.), выручка показала снижение с 259 млрд до 258,2 млрд руб. В результате падения прибыли упала и чистая прибыль на одну акцию "РусГидро".

Происшествия СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове» Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске увеличилось до 12 человек, идут поиски еще трех человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Авто Тюнинг-ателье ABT представило собственную вариацию Volkswagen Touareg Следует подчеркнуть, что в обычной версии дизельный Volkswagen Touareg имеет в оснащении двигатель TDI объёмом 4,0 литра производительностью 422 л.с. и 900 Нм крутящего момента.

Политика Путин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам СК Президент России Владимир Путин своим указом присвоил очередные генеральские звания 14 сотрудникам Следственного комитета РФ, в том числе трем военным следователям.

Политика Путин сменил губернатора Еврейской автономной области Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, он написал заявление по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Происшествия Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.

Политика МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.

Происшествия СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы» Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Политика Песков опроверг наличие запрета шутить про Путина Журналисты спросили, соответствует ли действительности заявление одного из участников КВН-команды "Уральские пельмени", что на ТВ стало больше цензуры и что про главу государства совсем нельзя шутить.