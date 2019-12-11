Экономика
Вестник КавказаФРС США не стала понижать базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 10-11 декабря сохранила свою базовую процентную на уровне в 1,5-1,75% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
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с чего всё началось
В итоговом релизе по ставке Комитет по открытым рынкам ФРС США указал, что с момента прошлого заседания в конце октября рынок труда остался сильным, а экономическая активность росла умеренными темпами.Российская газетавчера в 14:37
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Политика
Путин принял отставку иркутского губернатора
Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Политика
МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной
Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
Кино
Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»
Кино
Режиссер «Великого Гэтсби» экранизирует «Мастера и Маргариту»
Австралийский кинорежиссер Баз Лурман («Мулен Руж!», «Великий Гэтсби») приобрел права на экранизацию романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.
Политика
Трамп заявил о скором заключении торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп отметил, что вскоре с Китаем будет заключена торговая сделка.
Общество
Сколько россияне потратят на Новый год
Происшествия
На СФ рассказали о пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове»
Десяти военнослужащим после пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" оказана медпомощь, их здоровью ничто не угрожает, говорится в сообщении Северного флота.
Общество
В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.
Музыка
Дима Билан отказался выступать на одном концерте с Сергеем Лазаревым
Недавно в Сети появились новости о том, что Билан отказывается выступать вместе с Лазаревым, и у него на это есть свои причины.
Происшествия
СК начал проверку после смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Журналист газеты "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов скончался на 43-м году жизни.
Политика
Трамп назвал признание Тунберг «Человеком года» нелепым
Президент США Дональд Трамп раскритиковал признание 16-летней Греты Тунберг "Человеком года-2019" по версии журнала Time, назвав победу экоактивистки "нелепой".
Политика
Песков заявил, что запрета шутить про Путина на телевидении нет
Как сообщает РИА Новости, ранее участник команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин заявил, что цензуры на телевидении стало больше, сначала про президента можно было шутить, а сейчас нет.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице
Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Шоу-бизнес
Лоза объяснил свои слова о спонсировании Успенской АТО
Музыкант Юрий Лоза пояснил собственные слова о том, что выступавшая на Украине Любовь Успенская является спонсором антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.
Политика
Зеленский перечислил пять составляющих формулы будущего для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти составляющих формулы будущего для страны. Об этом сообщает журнал "Новое время".
Происшествия
Суд арестовал экс-главу Челябинска, обвиняемого в получении взятки
Суд в четверг арестовал на два месяца бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда.
Политика
Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции
Законопроект призывает ввести против Анкары санкции за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым в августе 2017 года.
Происшествия
Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н. Ранее экипаж перестал выходить на связь, не удавалось установить его местонахождение.
Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ
Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
Политика
Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Культура
Актер из сериала «Чужестранка» умер в 14 лет
Политика
Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
Происшествия
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Политика
В нацсовете при Путине отреагировали на задержание Чубарова в Румынии
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов заявил, что не удивлен задержанием в аэропорту Бухареста лидера запрещенного в России меджлиса*.
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16
Общее число жертв трагедии выросло до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
Футбол
Непомнящий — о неудаче «Локомотива» и «Зенита» в ЛЧ
Российские футболисты не привыкли, что сезон заканчивается в декабре. Об этом в интервью RT заявил известный тренер Валерий Непомнящий.