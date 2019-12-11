с чего всё началось

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 10-11 декабря сохранила свою базовую процентную на уровне в 1,5-1,75% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.

Политика Путин принял отставку иркутского губернатора Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.

Политика МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

Общество В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.

Политика Песков заявил, что запрета шутить про Путина на телевидении нет Как сообщает РИА Новости, ранее участник команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин заявил, что цензуры на телевидении стало больше, сначала про президента можно было шутить, а сейчас нет.

Шоу-бизнес Лоза объяснил свои слова о спонсировании Успенской АТО Музыкант Юрий Лоза пояснил собственные слова о том, что выступавшая на Украине Любовь Успенская является спонсором антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Происшествия Суд арестовал экс-главу Челябинска, обвиняемого в получении взятки Суд в четверг арестовал на два месяца бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда.

Политика Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции Законопроект призывает ввести против Анкары санкции за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым в августе 2017 года.

Происшествия Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н. Ранее экипаж перестал выходить на связь, не удавалось установить его местонахождение.

Экономика Госдума приняла закон о повышении МРОТ Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Происшествия Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.