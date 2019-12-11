Экономика
Газета.RuФРС США не стала менять базовую ставку
Цикл закончен и ставка теперь может быть заморожена на ближайшие два года, говорят эксперты. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне - 1,5-1,75%. Это следует из опубликованных материалов ведомства.
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с чего всё началось
В итоговом релизе по ставке Комитет по открытым рынкам ФРС США указал, что с момента прошлого заседания в конце октября рынок труда остался сильным, а экономическая активность росла умеренными темпами.Российская газетавчера в 14:37
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Общество
Сальма Хайек опубликовала снимок Анджелины Джоли без макияжа
Здоровье
За год в Нижнем Тагиле на питание в школах и детских садах потратили 755 млн рублей
Школы города получили финансирование в 220 миллионов рублей, а детские сады — в 535 миллионов рублей.
Происшествия
Число пострадавших на «Адмирале Кузнецове» снова выросло
Число пострадавших при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Футбол
У Лэмпарда 150 миллионов, чтобы наконец купить в «Челси» игроков. В шорт-листе есть даже Чалов
Притом, что команда купила ровно 0 новичков. Трансферный бан не позволил лондонцам хоть как-то компенсировать уход Эдена Азара в «Реал».
Общество
В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.
Политика
Песков заявил, что запрета шутить про Путина на телевидении нет
Как сообщает РИА Новости, ранее участник команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин заявил, что цензуры на телевидении стало больше, сначала про президента можно было шутить, а сейчас нет.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Политика
Путин сменил губернатора Еврейской автономной области
Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, он написал заявление по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
Forbes назвал сто самых влиятельных женщин 2019 года
Журнал Forbes опубликовал список из ста самых влиятельных женщин 2019 года. Рейтинг возглавила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Хоккей
Арбитр попал в больницу после столкновения с Овечкиным
Технологии
В экипировку солдат вскоре может войти экзоскелет
Общество
Родственники объяснили похороны Лужкова в закрытом гробу
Решение закрыть гроб с телом бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова связано с желанием запомнить его живым и энергичным человеком.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 63 рублей
Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
В сенате США одобрили билль, признающий Россию «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект (билль), который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Происшествия
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Армия и оружие
Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России
Командование американского военного контингента в Сирии запросило у Пентагона инструкции по порядку действий в случае нападения регулярных войск России, Турции, Ирана или Сирии, а также их возможных союзников.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Политика
Словакия готовится к прекращению транзита газа через Украину
Словакия готовится к возможному кризису поставок газа при прекращении транзита российского топлива через территорию Украины, заявил министр экономики страны Петер Жига.
Энергетика
Минск предложил учесть в тарифе на транзит потери от «грязной» нефти
Увеличением тарифа белорусская сторона предполагает компенсировать потери от снижения транзита российской нефти, связанного с попаданием в транспортную систему Белоруссии «грязной» нефти.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице
Происшествия
Россиянин открыл стрельбу в магазине из-за глазированного сырка
В Санкт-Петербурге покупатель открыл стрельбу в супермаркете из-за съеденного сырка.
Хоккей
«Витязь» обменял Аалтонена в СКА на права на Оберга
Взамен «Витязь» получил права на шведского форварда Понтуса Оберга, выступающего в системе «Торонто».
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Общество
Власти США упрекнули за 15 возможных катастроф Boeing 737 MAX
По словам конгрессмена, проведенный FAA анализ показал, что за время эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX недостаток конструкции MCAS, управляющей рулями на хвосте самолета и отвечающей за тангаж (угловое движение относительно горизонтальной оси), мог бы привести к 15 катастрофам.
Армия и оружие
Белоруссия намерена провести совместные военные учения с НАТО
Белоруссия проводит переговоры с руководством Северо-Атлантического Альянса относительно возможного проведения учений на своей территории.
Футбол
Станислав Черчесов: «Важно, чтобы Дзюба и болельщики оставили все разногласия в уходящем году. Впереди — Евро!»
После разговора стало окончательно ясно: к четырем годам работы Черчесова во главе сборной России после Евро-2016 и вплоть до Евро-2020, прибавятся еще минимум два.
Происшествия
Бывшего мэра Челябинска отправили в СИЗО
Центральный районный суд вынес решение о помещении под стражу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева на два месяца.
Общество
В Анталье впервые объявлен красный уровень метеоопасности
Политика
Зеленский дал первое полноценное интервью российскому телеканалу
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам, сообщает телеканал "Россия".