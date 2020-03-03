Экономика

News.ruNews.ruФРС США неожиданно понизила ставку

Федеральная резервная система США на внеочередном заседании неожиданно снизила базовую ставку на фоне распространения коронавируса. После появления этих сообщений рубль начал расти по отношению к доллару. Как сообщает РИА Новости, базовая ставка в США понизилась с 1,5–1,75% до 1–1,25%.
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Подробнее о событии

Снижение ставки ФРС США аналитик назвал предсказуемым

News.ru03:44

ФРС может понизить ставку из-за китайского вируса

ГЛАС.RU02 марта в 12:18

Фондовые индексы США обвалились на 3% после снижения ключевой ставки ФРС

Комсомольская правда01:38

ФРС неожиданно снизила ставку на 0,5 процентного пункта

Коммерсантъвчера в 15:09

Эксперты: действия ФРС США могут побудить ЦБ более решительно понижать ключевую ставку

ТАССвчера в 12:58

ФРС неожиданно понизила ставку из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 10:24

ФРС США внезапно понизила учетную ставку. Что это значит для инвестора?

РБК03:09
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 03:55, Ашберн
Политика

«Нафтогаз» обсуждает с США меры против «Северного потока — 2»

Достроить газопровод предполагалось до конца прошлого года, однако в декабре Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включили санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
РИА Новости 02:04
Общество

Экс-министр Абызов сыграет свадьбу в СИЗО

Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов сыграет свадьбу с бывшей стюардессой Валентиной Григорьевой в СИЗО, сообщил адвокат бывшего чиновника.
Московский Комсомолец 03:35
Армия и оружие

Турция сообщила о гибели еще одного турецкого военного в Идлибе

Министерство национальной обороны Турции сообщило о гибели еще одного турецкого военного на территории провинции Идлиб.
iReactor вчера в 15:36
Здоровье

В Польше обнаружен первый случай заражения коронавирусом

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский подтвердил, что в стране обнаружен первый случай заражения коронавирусом, передает ТАСС.
Газета.Ru 02:27
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
РБК вчера в 10:20
Общество

Футболист Тарасов рассказал о проверке на коронавирус

Напомним, Тарасов сломал ногу и ему сделали операцию в Италии. Теперь он рассказал, что вернулся домой.
Rostov gazeta вчера в 22:23
Футбол

«Атлетико» согласовал контракт с Ракитичем

Руководство мадридского «Атлетико» предстоящим летом намерено приобрести полузащитника каталонской «Барселоны» Ивана Ракитича.
Чемпионат 01:21
Общество

Путин назвал отличие стабильности от застоя

На реплику журналиста, что с 2008-го года начался "общеукрепляющий бег на месте", Владимир Путин заметил, что он действительно укрепляющий.
Российская газета 02:19
Биатлон

МОК опроверг признание подписей Родченкова поддельными

Панич заявил, что МОК предоставил семь документов с поддельными подписями Родченкова, что подтвердила экспертиза.
Lenta.ru 02:01
Происшествия

Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
РБК 03:46
Политика

В МИД оценили возможное признание Индии и Пакистана ядерными державами

Признание Индии и Пакистана ядерными державами стало бы катастрофичным для Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
РИА Новости 03:41
Шоу-бизнес

Боню развеселил странный аксессуар Рудковской

Правда, фото Рудковской пока в зарубежных СМИ не появились. А российских подписчиков идея Яны развеселила.
Wday.ru вчера в 22:46
Гаджеты

В WhatsApp для Android и iOS появилась долгожданная темная тема

В новой версии приложения появился темный режим, который активируется при соответствующих настройках операционной системы.
ToDay News Ufa 00:02
Экономика

Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть

В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падения доходов населения.
РБК 02:44
Общество

ЦИК распределил миллиарды, выделенные на голосование по Конституции

Центризбирком распределил 14 816 329 200 рублей, выделенных из бюджета на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
Интерфакс 03:49
Армия и оружие

Boeing представил проект скоростного вертолета-разведчика

Согласно представленному проекту, скоростной вертолет-разведчик получит шестилопастной несущий винт, четырехлопастной рулевой винт и четырехлопастной толкающий воздушный винт.
N+1 01:33
Политика

Байден выиграл праймериз демократов в Техасе, пишут СМИ

Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл праймериз Демократической партии в штате Техас, прогнозирует телеканал NBC News.
РИА Новости 01:49
Происшествия

СК возбудил дело после получения ожогов глаз учениками школы в Москве

Уголовное дело возбуждено после инцидента в московской школе, где дети получили ожог роговицы глаз из-за кварцевой лампы.
RT на русском 03:40
Здоровье

Саратовская область сможет избавиться от дефицита медиков лишь через 6 лет

Проблема острого кадрового голода в системе здравоохранения в Саратовской области не будет решена еще в течение 5-6 лет.
Четвертая Власть 02:32
Общество

Минтруд планирует уведомлять россиян старше 45 лет о размере пенсии

Минтруд России планирует уведомлять граждан старше 45 лет о размере их будущей пенсии, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском вчера в 10:53
Шоу-бизнес

Меган Маркл хочет сыграть роль супергероини

Неназванный источник заявил СМИ, что Коллинз рассказл, что «она хочет вернуться в индустрию в роли супергероини».
Discover24 02 марта в 03:21
Политика

Комитет Рады поддержал проект об отставке Гончарука

Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства одобрил проект решения об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
RT на русском 03:33
Кино

Pornhub бесплатно покажет полнометражный фильм без порно

С 4 марта на сайте Pornhub можно будет бесплатно посмотреть фильм Shakedown ("Вымогательство") концептуальной художницы Лейлы Вейнрауб о сексуальных меньшинствах Лос-Анджелеса в нулевых, пишет Variety.
Газета.Ru 03:47
Армия и оружие

Удар российского гиперзвукового «Циркона» сравнили с молнией

Журналисты прокомментировали морские испытания ракеты. Удар российского гиперзвукового "Циркона" сравнили с молнией.
Piter.tv вчера в 04:30
Общество

Правительство запретило вывозить из России медицинские маски

Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий.
RT на русском 01:11
Происшествия

В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета

Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу.
Российская газета 03:40
Футбол

Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией

Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Коммерсантъ вчера в 13:27
Политика

Песков оценил внесение поправки об упоминании Бога в Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога.
Аргументы недели вчера в 06:08
Музыка

Российская группа Little Big поедет на «Евровидение»

Nur24.ru вчера в 00:10
Армия и оружие

Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс

Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Lenta.ru вчера в 10:03
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