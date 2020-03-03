Экономика
News.ruФРС США неожиданно понизила ставку
Федеральная резервная система США на внеочередном заседании неожиданно снизила базовую ставку на фоне распространения коронавируса. После появления этих сообщений рубль начал расти по отношению к доллару. Как сообщает РИА Новости, базовая ставка в США понизилась с 1,5–1,75% до 1–1,25%.
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Политика
«Нафтогаз» обсуждает с США меры против «Северного потока — 2»
Достроить газопровод предполагалось до конца прошлого года, однако в декабре Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включили санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
Общество
Экс-министр Абызов сыграет свадьбу в СИЗО
Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов сыграет свадьбу с бывшей стюардессой Валентиной Григорьевой в СИЗО, сообщил адвокат бывшего чиновника.
Армия и оружие
Турция сообщила о гибели еще одного турецкого военного в Идлибе
Министерство национальной обороны Турции сообщило о гибели еще одного турецкого военного на территории провинции Идлиб.
Здоровье
В Польше обнаружен первый случай заражения коронавирусом
Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский подтвердил, что в стране обнаружен первый случай заражения коронавирусом, передает ТАСС.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Общество
Футболист Тарасов рассказал о проверке на коронавирус
Напомним, Тарасов сломал ногу и ему сделали операцию в Италии. Теперь он рассказал, что вернулся домой.
Футбол
«Атлетико» согласовал контракт с Ракитичем
Руководство мадридского «Атлетико» предстоящим летом намерено приобрести полузащитника каталонской «Барселоны» Ивана Ракитича.
Общество
Путин назвал отличие стабильности от застоя
На реплику журналиста, что с 2008-го года начался "общеукрепляющий бег на месте", Владимир Путин заметил, что он действительно укрепляющий.
Биатлон
МОК опроверг признание подписей Родченкова поддельными
Панич заявил, что МОК предоставил семь документов с поддельными подписями Родченкова, что подтвердила экспертиза.
Происшествия
Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус
Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
Политика
В МИД оценили возможное признание Индии и Пакистана ядерными державами
Признание Индии и Пакистана ядерными державами стало бы катастрофичным для Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
Шоу-бизнес
Боню развеселил странный аксессуар Рудковской
Правда, фото Рудковской пока в зарубежных СМИ не появились. А российских подписчиков идея Яны развеселила.
Гаджеты
В WhatsApp для Android и iOS появилась долгожданная темная тема
В новой версии приложения появился темный режим, который активируется при соответствующих настройках операционной системы.
Экономика
Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падения доходов населения.
Общество
ЦИК распределил миллиарды, выделенные на голосование по Конституции
Центризбирком распределил 14 816 329 200 рублей, выделенных из бюджета на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
Армия и оружие
Boeing представил проект скоростного вертолета-разведчика
Согласно представленному проекту, скоростной вертолет-разведчик получит шестилопастной несущий винт, четырехлопастной рулевой винт и четырехлопастной толкающий воздушный винт.
Политика
Байден выиграл праймериз демократов в Техасе, пишут СМИ
Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл праймериз Демократической партии в штате Техас, прогнозирует телеканал NBC News.
Происшествия
СК возбудил дело после получения ожогов глаз учениками школы в Москве
Уголовное дело возбуждено после инцидента в московской школе, где дети получили ожог роговицы глаз из-за кварцевой лампы.
Здоровье
Саратовская область сможет избавиться от дефицита медиков лишь через 6 лет
Проблема острого кадрового голода в системе здравоохранения в Саратовской области не будет решена еще в течение 5-6 лет.
Общество
Минтруд планирует уведомлять россиян старше 45 лет о размере пенсии
Минтруд России планирует уведомлять граждан старше 45 лет о размере их будущей пенсии, сообщает пресс-служба ведомства.
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет сыграть роль супергероини
Неназванный источник заявил СМИ, что Коллинз рассказл, что «она хочет вернуться в индустрию в роли супергероини».
Политика
Комитет Рады поддержал проект об отставке Гончарука
Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства одобрил проект решения об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Кино
Pornhub бесплатно покажет полнометражный фильм без порно
С 4 марта на сайте Pornhub можно будет бесплатно посмотреть фильм Shakedown ("Вымогательство") концептуальной художницы Лейлы Вейнрауб о сексуальных меньшинствах Лос-Анджелеса в нулевых, пишет Variety.
Армия и оружие
Удар российского гиперзвукового «Циркона» сравнили с молнией
Журналисты прокомментировали морские испытания ракеты. Удар российского гиперзвукового "Циркона" сравнили с молнией.
Общество
Правительство запретило вывозить из России медицинские маски
Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий.
Происшествия
В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета
Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу.
Футбол
Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией
Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Политика
Песков оценил внесение поправки об упоминании Бога в Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога.
Музыка
Российская группа Little Big поедет на «Евровидение»
Армия и оружие
Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс
Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.