Федеральная резервная система США на внеочередном заседании неожиданно снизила базовую ставку на фоне распространения коронавируса. После появления этих сообщений рубль начал расти по отношению к доллару. Как сообщает РИА Новости, базовая ставка в США понизилась с 1,5–1,75% до 1–1,25%.

Общество Экс-министр Абызов сыграет свадьбу в СИЗО Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов сыграет свадьбу с бывшей стюардессой Валентиной Григорьевой в СИЗО, сообщил адвокат бывшего чиновника.

Общество Путин назвал отличие стабильности от застоя На реплику журналиста, что с 2008-го года начался "общеукрепляющий бег на месте", Владимир Путин заметил, что он действительно укрепляющий.

Политика В МИД оценили возможное признание Индии и Пакистана ядерными державами Признание Индии и Пакистана ядерными державами стало бы катастрофичным для Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.

Шоу-бизнес Боню развеселил странный аксессуар Рудковской Правда, фото Рудковской пока в зарубежных СМИ не появились. А российских подписчиков идея Яны развеселила.

Экономика Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падения доходов населения.

Политика Комитет Рады поддержал проект об отставке Гончарука Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства одобрил проект решения об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.