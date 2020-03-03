Экономика
КоммерсантъФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%. Такое решение связано с увеличением рисков от распространения коронавируса COVID-19.
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Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Экономика
Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности
Авторы указывают на то, что планируемое «быстрое снижение уровня бедности обеспечивается за счет значительного изменения исторически устойчивых параметров распределения населения по доходам, что создает риски не достижения прогнозных значений».
Политика
Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года
Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Политика
Байдена признали лидером на праймериз «Супервторника»
Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден побеждает в праймериз по итогам «Супервторника».
Экономика
Минфин сократит закупку иностранной валюты в резервы
Минфин направит на покупку валюты по бюджетному правилу с 6 марта по 6 апреля 133,3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства.
Общество
Песков опроверг осложнение ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве не осложнялась, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков 4 марта в ходе общения с журналистами.
Политика
Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
Армия и оружие
Нидерланды планировали отправить армию на Украину после крушения MH17
По данным источников, отправку войск власти начали готовить через два дня после авиакатастрофы.
Политика
Песков спрогнозировал улучшение ситуации с доходами россиян
Недовольство президента России Владимира Путина стагнацией реальных доходов населения прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Футбол
«Боруссия» заплатит 35 млн евро за 16-летнего англичанина
Дортмундская Боруссия заплатит 35 млн евро за полузащитника английского Бирмингема Джуда Беллингема.
Происшествия
Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом
Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем.
Наука
Найден вирус, являющийся ближайшим родственником нового коронавируса
Армия и оружие
В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам
Армия и оружие
Минобороны заявило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
По словам генерал-майора, за время действия сочинских соглашений между Россией и Турцией о создании зоны деэскалации Идлиб все официальные запросы Москвы в ООН и западные страны остались без ответа.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Общество
Семь команд осудили соглашение FIA с Ferrari
Команды Формулы 1 Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, AlphaTauri, Racing Point и Williams выступили с официальным осуждением соглашения, которое было достигнуто между Farrari и FIA.
Кино
Российский фильм «Спутник» покажут на фестивале в Нью-Йорке
Общество
Греф назвал главные профессии будущего
Глава Сбербанка Герман Греф, выступая в среду, 4 марта, на церемонии открытия финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по направлению "Искусственный интеллект", назвал основные профессии будущего.
Политика
Россия призвала США продлить СНВ-3
Россия призывает США договориться о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3).
Общество
Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»
Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Челси» и вылетел из Кубка Англии
«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии. На стадии 1\8 финала турнира лондонский клуб обыграл «Ливерпуль».
Единоборства
Канделаки ответила на оскорбления Емельяненко
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки посоветовала бойцу ММА Александру Емельяненко задуматься над своим воспитанием.
Армия и оружие
Турция взорвала ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Игры
Castlevania: Symphony of the Night вышла на iOS и Android
Castlevania: Symphony of the Night признана одной из лучших игр по франшизе за все время ее существования.
Здоровье
В Сургуте мужчину госпитализировали с подозрением на коронавирус
По информации телеканала, заместитель руководителя поликлиники по медицинской части Виктория Маковская сообщила, что поводов для паники нет, согласно инструкции Министерства здравоохранения по выявлению новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, пациента изолировали и госпитализировали в инфекционное отделение сургутской ОКБ.
Авто
Представили обновленный Mercedes-Benz E-Class
Уже в стартовой комплектации нового E-Class предусмотрен продвинутый информационно-развлекательный комплекс MBUX с двумя экранами на 10,25 дюйма каждый, объединенными в единую панель.
Политика
«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»
Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Кино
Джей Джей Абрамс спродюсирует мистический вестерн о мести «Пинкертон»
Детали сюжета держатся в секрете — известно лишь, что действие фильма происходит в Америке в середине XIX века и связано с «Национальным детективным агентством Пинкертона».