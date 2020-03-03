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В целом, это признание негативного влияния коронавируса на экономику и, конечно, видимо, это снижение ставки поддержит экономический рост. Российская экономика является частью мировой экономики, поэтому чем лучше для мировой экономики, тем лучше для российской.
— Алексей Моисеев, российский актёрANNA-News вчера в 23:24
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