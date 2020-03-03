Экономика

News.ruNews.ruФРС США неожиданно понизила ставку

Федеральная резервная система США на внеочередном заседании неожиданно снизила базовую ставку на фоне распространения коронавируса. После появления этих сообщений рубль начал расти по отношению к доллару. Как сообщает РИА Новости, базовая ставка в США понизилась с 1,5–1,75% до 1–1,25%.
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с чего всё началось
«Наша экономика по-прежнему сильна, однако коронавирус создает риски для экономической активности: необходимо избежать их, обеспечить стабильность цен и максимальное трудоустройство граждан»,— говорится
 в пресс-релизе службы.
Новая газета03 марта в 10:17

Подробнее о событии

Смягчение денежной политики подхлестнуло спрос на защитные активы

Коммерсантъвчера в 13:27

Фондовые торги в США закрылись падением индексов в свете решения ФРС снизить ставку

ТАСС03 марта в 17:29

ФРС выписала мировой экономике лекарство от вируса

Московский Комсомолецвчера в 07:29

ФРС США внезапно понизила учетную ставку. Что это значит для инвестора?

РБКвчера в 03:09

Фондовые индексы США обвалились на 3% после снижения ключевой ставки ФРС

Комсомольская правдавчера в 01:38

Вирус на засыпку

Российская газетавчера в 10:09

ФРС неожиданно понизила ставку из-за коронавируса

РИА Новости03 марта в 10:24
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Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Силуанов подчеркнул, что такая ситуация наиболее ярко выражена в западных странах с развитой экономикой и в России.
Известия 08:48
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана один на один продлились три часа

РБК 10:06
Здоровье

В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

Ранее в России было диагностировано шесть случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с "Diamond Princess" и один — у россиянина, вернувшегося из Италии.
Газета.Ru 07:17
Армия и оружие

Новейшие огнеметные системы «Тосочка» примут участие в параде Победы

В параде Победы впервые примут участие новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", сообщили в Министерстве обороны РФ.
Российская газета вчера в 09:20
Общество

Из-за коронавируса убытки туроператоров в РФ достигли 27 млрд рублей

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе отметила, что убыток всей туристической индустрии (не только российского рынка) в результате истории с коронавирусом будет исчисляться миллиардами долларов.
REGNUM 07:20
Политика

Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию

Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
РИА Новости 09:00
Общество

Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов

РИА Новости 09:05
Происшествия

Под Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса

Газета.Ru вчера в 18:38
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Футбол

Форвард «Монпелье» Делор: «Паредес вёл себя как телохранитель Неймара»

Нападающий "Монпелье" Анди Делор рассказал о поведении полузащитника "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредеса в одном из недавних матчей.
Soccer.ru 09:55
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

РИА Новости 02:51
Происшествия

Школьница повредила позвоночник, выполняя опасный TikTok-челлендж

РЕН ТВ 02 марта в 19:09
Общество

В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
РИА Новости 06:47
Общество

Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
РИА Новости 09:18
Политика

Объяснен смысл жаргонизмов в речи Путина

Историк Лев Лурье в беседе с изданием 47news объяснил, зачем президент России Владимир Путин использует в своей речи жаргонизмы.
Lenta.ru 10:10
Армия и оружие

Канадский генерал назвал Россию самой большой угрозой

Piter.tv 08:11
Авто

В феврале российский авторынок снизился на 2%

Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в феврале 2020 года снизились на 2,2% до 119 073 единиц, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Автоновости дня 06:44
Шоу-бизнес

Кэти Перри ждет первенца от Орландо Блума

В 2018 году пара объявила о помолке. У Орландо Блума уже есть сын от модели Миранды Керр. Для Перри ребенок будет первенцем.
Газета.Ru 03:28
Общество

Власти Москвы попросили прибывших из Италии отправиться в самоизоляцию

В случае если самоизолированный человек чувствует себя хорошо, но хочет получить больничный лист, Собянин попросил не вызывать врача на дом и не посещать поликлинику, а обратиться на горячую линию департамента здравоохранения Москвы.
РБК 05:58
Авто

Новая Skoda Octavia RS стала гибридом

Компания Skoda представила новое поколение «заряженной» модели Octavia RS, которая впервые в своей истории стала гибридом.
Коммерсантъ 03 марта в 07:04
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

РБК 09:42
Космос

«Вояджер-2» снова передает научные данные

Пять научных приборов, которые были отключены программой защиты аппаратуры снова работают в нормальном режиме и передают научные данные, сообщает НАСА.
Красная весна вчера в 03:40
Общество

Британский суд обязал Тинькова сдать паспорта России и Кипра

Олег Тиньков по условиям залога передал британской полиции российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.
Дождь 02:37
Общество

Погодный центр «Фобос» обещает «малиновое» лето в России

По словам Тишковца, окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины, потому он называет предстоящее лето «малиновым».
REGNUM 08:36
Биатлон

В МОК объяснили заявление о подлинности подписей Родченкова

Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) заявление бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, говорится в заявлении пресс-службы комитета.
Rambler News Service вчера в 04:17
Биатлон

Губерниев опубликовал фрагмент документа по «делу Логинова»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фрагмент документа, на который ссылалась полиция перед обысками российского биатлониста Александра Логинова.
RT на русском 05:37
Энергетика

ОПЕК сократит добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за вируса

Члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн барр. в сутки.
РБК 07:24
Шоу-бизнес

Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой

Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Paparazzi.ru вчера в 10:39
Происшествия

Не менее 22 человек погибли из-за торнадо в американском Теннесси

По словам мэра Джона Купера, только в Нэшвилле рухнули 48 зданий и около 150 человек были доставлены в больницы из-за полученных травм.
Газета.Ru 03 марта в 18:27
Общество

В Екатеринбурге хотят отметить салютом день смерти Сталина

В Екатеринбурге активисты собираются устроить салют в честь 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина.
Вести.Ru 07:42
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