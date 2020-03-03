Экономика
DP.RUФРС США неожиданно снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система (ФРС) США на внеочередном экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку на половину процентного пункта — с 1,5–1,75% до 1–1,25%. Это решение принято на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, говорится в релизе регулятора.
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с чего всё началось
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, во вторник, 3 марта, понизила базовую процентную ставку до уровня 1–1,25%, опустив ее сразу на 0,5 п.п. (было 1,5–1,75%), следует из сообщения ФРС.РБКвчера в 10:13
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