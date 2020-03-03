с чего всё началось

Федеральная резервная система (ФРС) США на внеочередном экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку на половину процентного пункта — с 1,5–1,75% до 1–1,25%. Это решение принято на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, говорится в релизе регулятора.

Биатлон Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Финансы Рубль укрепляется к доллару и евро после решения ФРС США Курс рубля начал рост по отношению к доллару и евро на торгах 3 марта после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о понижении ключевой ставки.

Политика Байден побеждает на праймериз демократов в «супервторник» Джо Байден уверенно побеждает в 8 из 14 штатов на праймериз в "супервторник", обгоняя лидера национальных опросов Берни Сандерса.

Здоровье Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.

Происшествия «Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем 31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.

Общество В Госдуме раскритиковали идею главы Якутска о налоге на собак Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов не поддержал идею мэра Якутска Сарданы Авксентьевой о введении налога на домашних животных, чтобы обеспечить финансирование строительства и содержание приютов.

Происшествия В Подмосковье сбежал пациент с подозрением на коронавирус В Подмосковье из больницы сбежал пациент с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Происшествия В Белоруссии предъявили обвинение россиянам по делу о взрыве на салюте СК Белоруссии предъявил обвинение двум сотрудникам российской фирмы и белорусскому военному по делу о взрыве салютных установок во время празднования в Минске Дня независимости.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.

Политика Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.

Футбол Тоттенхэм – Норвич: шпорам нужна победа Думаю, что матч будет результативным, и в нем подопечные Моуринью наконец выиграют. Самый вероятный счет - 2:1 в пользу лондонского клуба.