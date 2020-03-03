Экономика

DP.RUDP.RUФРС США неожиданно снизила ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США на внеочередном экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку на половину процентного пункта — с 1,5–1,75% до 1–1,25%. Это решение принято на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, говорится в релизе регулятора.
Читать в источнике
Комментировать209

Подробнее о событии

ФРС неожиданно снизила ставку на 0,5 процентного пункта

Коммерсантъвчера в 15:09

Эксперт оценил понижение ключевой ставки в США

Комсомольская правдавчера в 12:22

Курс доллара к рублю потерял ₽1 после снижения ставки ФРС

РБКвчера в 10:17

Экономист прокомментировал решение ФРС США снизить ключевую ставку

RT на русскомвчера в 11:40

ФРС неожиданно понизила ставку из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 10:24

Эксперты: действия ФРС США могут побудить ЦБ более решительно понижать ключевую ставку

ТАССвчера в 12:58

ФРС может понизить ставку из-за китайского вируса

ГЛАС.RU02 марта в 12:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 02:26, Ашберн
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

Инфорос вчера в 04:06
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Происшествия

Рынок загорелся в Адлере на площади 500 кв. м

Известия 01:00
Наука

Генетики уточнили происхождение афроамериканцев

РИА Новости вчера в 17:00
Политика

Сандерс лидирует на праймериз демократов в Калифорнии

Американский сенатор Берни Сандерс лидирует на первичных выборах Демпартии США в штате Калифорния, передает телеканал Fox News.
REGNUM 00:13
Происшествия

«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Газета.Ru вчера в 23:15
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители.
RT на русском 01:34
Общество

Правительство временно запретило вывозить медизделия из России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее до 1 июня вывозить из России некоторые медицинские изделия, следует из опубликованного на сайте правительства документа.
Газета.Ru 01:20
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
РБК вчера в 10:20
Здоровье

Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей

Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Известия вчера в 17:23
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская и Александр Овечкин рассекретили пол второго ребенка

В конце февраля стало известно, что хоккеист и его супруга готовятся во второй раз стать родителями. Они раскрыли, кто появится на свет.
Woman.ru 00:48
Политика

Трамп поговорил с лидером «Талибана»

Президент США Дональд Трамп сообщил о своей беседе с лидером «Талибана» (движение запрещено в РФ).
News.ru вчера в 15:02
Общество

Тематический парк «Остров мечты» в Москве изменил режим работы

Инвестиции в проект составляют $1,5 млрд. Парк открылся для посетителей 29 февраля.
Интерфакс вчера в 06:35
Общество

В ОП оценили идею ограничить продажу алкоголя в кафе в жилых домах

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
РИА Новости 01:54
Общество

В Польше зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом

Первый случай коронавируса зафиксирован в Польше, сообщил министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский на пресс-конференции в Варшаве "Это пациент, который приехал из Германии", - сказал министр.
РИА Новости 02:16
Армия и оружие

Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Известия вчера в 23:23
Общество

В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник отклонил поправки, подготовленные депутатами фракций "Справедливая Россия" и КПРФ, которыми предлагалось закрепить в Конституции РФ возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов.
РИА Новости вчера в 10:54
Здоровье

Белозерцев встретился с министром здравоохранения РФ

Во вторник, 3 марта 2020 года в Москве прошли переговоры губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
Пензенская правда вчера в 14:07
Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро после решения ФРС США

Курс рубля начал рост по отношению к доллару и евро на торгах 3 марта после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о понижении ключевой ставки.
REGNUM вчера в 10:45
Политика

В партии Зеленского согласовали кандидата на пост премьера

В парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» согласовали кандидатуру нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
Lenta.ru вчера в 15:55
Хоккей

«Салават Юлаев» в овертайме победил «Авангард» и сравнял счёт в серии

Третий матч серии пройдёт в Уфе 5 марта, куда команды отправляются при ничейном счёте (1-1) в противостоянии: первый поединок в Балашихе выиграл «Авангард» со счётом 5:2, ранее писал NEWS.ru.
News.ru вчера в 21:01
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото с особенной дочерью

Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото со своей особенной дочерью.
Актуальные Новости 02 марта в 13:07
Общество

Роскачество предупредило об уловках продавцов в преддверии 8 Марта

Роскачество провело опрос среди мужчин и выяснило, что большинство респондентов при выборе подарка женщинам на 8 Марта ведутся на уловки ритейлеров.
Известия 00:52
Шоу-бизнес

Раз и навсегда: Галкин рассказал о подорванном здоровье Пугачевой

Примадонна поплатилась за свою смелость. Максим Галкин рассказал о непоправимых проблемах со здоровьем Аллы Пугачевой.
7Дней.ру вчера в 04:22
Политика

Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Известия 02:00
Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Михайловки

Как сообщают волгоградские телеграм-каналы, глава городского округа город Михайловка в Волгоградской области Сергей Фомин якобы задержан чекистами по итогам проведения оперативных мероприятий.
Московский Комсомолец вчера в 14:23
Происшествия

В Белоруссии предъявили обвинение россиянам по делу о взрыве на салюте

СК Белоруссии предъявил обвинение двум сотрудникам российской фирмы и белорусскому военному по делу о взрыве салютных установок во время празднования в Минске Дня независимости.
RT на русском 02:08
Происшествия

Летевший в Москву самолёт сел в Казани из-за приступа у пассажира

RT на русском 00:37
Транспорт

Автомобили в России оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД

РБК вчера в 22:19
Шоу-бизнес

Наташу Королеву на обложке сборника перепутали с Еленой Темниковой

Певица Наташа Королева представила сборник неизданных песен и привлекла внимание обложкой.
Суть событий вчера в 00:55
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное