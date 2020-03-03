Федеральная резервная система (ФРС) США на внеочередном экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку на половину процентного пункта — с 1,5–1,75% до 1–1,25%. Это решение принято на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, говорится в релизе регулятора.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Политика Сандерс лидирует на праймериз демократов в Калифорнии Американский сенатор Берни Сандерс лидирует на первичных выборах Демпартии США в штате Калифорния, передает телеканал Fox News.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители.

Общество Правительство временно запретило вывозить медизделия из России Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее до 1 июня вывозить из России некоторые медицинские изделия, следует из опубликованного на сайте правительства документа.

Политика Трамп поговорил с лидером «Талибана» Президент США Дональд Трамп сообщил о своей беседе с лидером «Талибана» (движение запрещено в РФ).

Общество В Польше зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом Первый случай коронавируса зафиксирован в Польше, сообщил министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский на пресс-конференции в Варшаве "Это пациент, который приехал из Германии", - сказал министр.

Общество В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник отклонил поправки, подготовленные депутатами фракций "Справедливая Россия" и КПРФ, которыми предлагалось закрепить в Конституции РФ возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов.

Здоровье Белозерцев встретился с министром здравоохранения РФ Во вторник, 3 марта 2020 года в Москве прошли переговоры губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Финансы Рубль укрепляется к доллару и евро после решения ФРС США Курс рубля начал рост по отношению к доллару и евро на торгах 3 марта после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о понижении ключевой ставки.

Политика В партии Зеленского согласовали кандидата на пост премьера В парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» согласовали кандидатуру нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.

Общество Роскачество предупредило об уловках продавцов в преддверии 8 Марта Роскачество провело опрос среди мужчин и выяснило, что большинство респондентов при выборе подарка женщинам на 8 Марта ведутся на уловки ритейлеров.

Политика Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.

Происшествия Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Михайловки Как сообщают волгоградские телеграм-каналы, глава городского округа город Михайловка в Волгоградской области Сергей Фомин якобы задержан чекистами по итогам проведения оперативных мероприятий.