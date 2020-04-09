Коронавирус
ТАССФРС США обнародовала программу помощи экономике объемом $2,3 трлн
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в четверг объявила о еще одной серии мер, направленных на предоставление пострадавшей от последствий нового коронавируса экономике помощи объемом $2,3 трлн.
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Политика
Европа может сохранить границы закрытыми до сентября
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов коснулся вопроса о границах.
Коммерсантъ 05:02
Здоровье
В Воронежской области коронавирус впервые подозревают у врача
В Воронежской области зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией у врача.
Обозреватель Врн 08:50
Здоровье
В Белоруссии коронавирусом заразились более 300 медиков
В Белоруссии коронавирусной инфекцией заразился 301 медицинский работник, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на министра здравоохранения республики Владимира Караника.
Sputnik Литва 09:40
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун сравнил новую сделку ОПЕК+ с Брестским миром.
РИА Новости 12:12
Общество
США вышли на второе место в мире по числу смертей от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, ранее второе место по смертности от коронавируса занимала Испания, число зараженных в стране достигло 148 220, зарегистрировано 14,7 тыс. летальных исходов, вылечились 48 121.
ToDay News Ufa 09 апреля в 01:25
Общество
Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
РИА Новости 11:50
Транспорт
В Москве ограничили въезд автомобилей из других регионов
ГИБДД Москвы ограничила въезд в столицу для легковых автомобилей из других регионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Lenta.ru 11:42
Общество
Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина
Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля.
Новая Кубань 11:06
Гаджеты
MediaTek обвинили в мошенничестве с производительностью процессоров
Сетевое издание AnandTech обвинило Тайваньскую компанию MediaTek в завышении результатов тестов производительности процессоров для смартфонов.
Live24 вчера в 09:19
Политика
Песков высказался об экономической ситуации в мире после коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после пандемии коронавируса в мировой экономике установится достаточно жесткая ситуация.
Взгляд.ру 09:47
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Кино
300 фанатов на карантине пересняли «Назад в будущее 2»
Рамблер вчера в 06:58
Здоровье
В РКБ в Уфе коронавирусом болеют и пациенты, и врачи
У 170 медиков и пациентов республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе подозревают коронавирус – первый тест у них показал положительный результат.
Вести.Ru вчера в 12:29
Общество
Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Со следующей недели в Москве будет постепенно вводиться пропускной режим, объявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 13:32
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия вчера в 18:13
Общество
В Москве уточнили, кто сможет выходить на работу в период самоизоляции
Московский экономический штаб уточнил указ мэра Сергея Собянина о приостановлении очного посещения работы сотрудниками предприятий многих отраслей с 13 до 19 апреля.
РИА Новости 12:18
Общество
Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина
Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания.
Газета.Ru 11:09
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 09 апреля в 12:06
Происшествия
В Омске двое детей выздоровели от коронавируса
Девочка 10 лет и 11-летний мальчик выздоровели от коронавируса в Омске, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе минздрава области.
РИА Новости 12:20
Общество
Россияне нашли замену медицинским маскам для защиты от коронавируса
Россияне из-за дефицита медицинских масок стали использовать для защиты от коронавируса пластиковые маски-экраны для лица.
Наша версия 04:51
Общество
Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны
Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
Политика
Нетаньяху приостановил все полеты в Израиль
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приостановил полеты в страну, сообщил источник в министерстве главы правительства.
Взгляд.ру 11:32
Общество
В Тульской области продлен запрет на работу ТЦ и залов ресторанов
Сегодня, 11 апреля, Губернатор Тульской области внес изменения в Указ «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
Первый Тульский 09:59
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Общество
Песков допустил перенос Парада Победы
Газета.Ru 10:09
Общество
Названы новые симптомы коронавируса
У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology.
РИА Новости 11:39
Политика
Россия и США договорились создать рабочую группу по космосу
Россия и США договорились создать рабочую группу по космосу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Аргументы и Факты 12:23
Общество
Китай направил в Россию группу медэкспертов для борьбы с коронавирусом
Власти Китая распорядились об отправке на территорию России группы местных медэкспертов, призванных помочь в борьбе с коронавирусом.
Актуальные Новости 03:57
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26