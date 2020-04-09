Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в четверг объявила о еще одной серии мер, направленных на предоставление пострадавшей от последствий нового коронавируса экономике помощи объемом $2,3 трлн.

Политика Европа может сохранить границы закрытыми до сентября Президент Франции Эмманюэль Макрон во время закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов коснулся вопроса о границах. 61

Здоровье В Белоруссии коронавирусом заразились более 300 медиков В Белоруссии коронавирусной инфекцией заразился 301 медицинский работник, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на министра здравоохранения республики Владимира Караника. 4

Транспорт В Москве ограничили въезд автомобилей из других регионов ГИБДД Москвы ограничила въезд в столицу для легковых автомобилей из других регионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. 3

Общество Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля. 35

Гаджеты MediaTek обвинили в мошенничестве с производительностью процессоров Сетевое издание AnandTech обвинило Тайваньскую компанию MediaTek в завышении результатов тестов производительности процессоров для смартфонов. 7

Здоровье В РКБ в Уфе коронавирусом болеют и пациенты, и врачи У 170 медиков и пациентов республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе подозревают коронавирус – первый тест у них показал положительный результат. 741

Общество В Москве уточнили, кто сможет выходить на работу в период самоизоляции Московский экономический штаб уточнил указ мэра Сергея Собянина о приостановлении очного посещения работы сотрудниками предприятий многих отраслей с 13 до 19 апреля.

Общество Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин. 1,4K

Происшествия В Омске двое детей выздоровели от коронавируса Девочка 10 лет и 11-летний мальчик выздоровели от коронавируса в Омске, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе минздрава области. 4

Политика Нетаньяху приостановил все полеты в Израиль Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приостановил полеты в страну, сообщил источник в министерстве главы правительства.

Здоровье Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит» Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям. 687

Общество Названы новые симптомы коронавируса У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology.

Политика Россия и США договорились создать рабочую группу по космосу Россия и США договорились создать рабочую группу по космосу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.