Коронавирус

ТАССТАССФРС США обнародовала программу помощи экономике объемом $2,3 трлн

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в четверг объявила о еще одной серии мер, направленных на предоставление пострадавшей от последствий нового коронавируса экономике помощи объемом $2,3 трлн.
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США для борьбы с коронавирусом раздадут полторы экономики России

Lenta.ru13:57

ФРС США примет меры помощи экономике объемом $2,3 трлн

ИА Красная Весна09:41

ФРС США предложила кредитным рынкам еще $2,3 трлн

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В ФРС США рассказали о выделении $2,3 трлн для помощи экономике

Аргументы и Факты11:01

ФРС США обнародовала программу помощи экономике объемом $2,3 трлн

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ФРС предпримет дополнительные шаги для выделения $2,3 триллиона бизнесу

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2,3 трлн долларов выделены для поддержки экономики США

Российская газета13:02
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Энергетика

Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти

Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
REGNUM 10:42
Происшествия

Захвативший заложников в Пятигорске мужчина задержан

Что сподвигло мужчину взять в заложники сестру и ее детей, остается неизвестным.
Вести.Ru 10:46
Политика

Путин уволил замглавы МВД Александра Романова

Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
Газета.Ru 13:50
Общество

Школы Хабаровска объявили о досрочном завершении учебного года

iReactor 02:54
Общество

«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала

Журнал «Русский репортер» (учрежден медиахолдингом «Эксперт») больше не будет издаваться, его редакция получила письма о расторжении трудовых договоров, сказано в заявлении редакции на странице журнала в Facebook.
Ведомости 14:34
Общество

Бориса Джонсона перевели из реанимации

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Lenta.ru 14:24
Политика

Россия направит в Боснию и Герцеговину помощь для борьбы с COVID-19

Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению Владимира Путина поручил оказать Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг Минобороны России.
РИА Новости 10:44
Здоровье

Комаровский объяснил, что делать при первых симптомах коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский сделал публикацию в своем Instagram-аккаунте, где описал необходимые действия после того, как человек обнаружил у себя первые признаки коронавируса нового типа.
Рамблер 13:55
Энергетика

Белоруссия запросила у России снижения цены на газ в 2020 году

«Белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — приводит БЕЛТА слова министра.
RT на русском 06:47
Общество

Клименко посоветовал ресторатору Затуливетрову поехать в Коммунарку после ультиматума Смольному

Клименко предложил съездить Затуливетрову в больницу в Коммунарке, где лечат пациентов с новой коронавирусной инфекцией, перед тем, как принимать решение об открытии ресторанов.
Мойка78 14:50
Происшествия

На Ямале зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, умер 47-летний мужчина, изначально госпитализированный с симптомами ОРВИ, сообщил в четверг региональный оперштаб по профилактике инфекции.
РИА Новости 12:57
Политика

Путин призвал создать условия для возвращения обычного графика работы

Российский лидер Владимир Путин на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса отметил необходимость создания условий для возвращения компаний к нормальному графику работы.
RT на русском вчера в 09:39
Общество

Госдума призывает правительство остановить рост цен на продукты

Aobe.ru 14:18
Шоу-бизнес

Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца

Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Газета.Ru 07:59
Общество

«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области

Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Ведомости вчера в 12:21
Общество

Премьер-министр Испании: эпидемия коронавируса в стране достигла пика

Премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе выступления в парламенте заявил, что страна преодолела пик эпидемии коронавируса и в ближайшее время количество заражений и смертей будет уменьшаться.
Коммерсантъ 14:11
Общество

«Индекс самоизоляции» в Москве увеличился к вечеру

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 20:00 четверга, 9 апреля, составил 3,4. "На улице есть люди", - следует из статистики.
Интерфакс 14:45
Политика

Несмотря на коронавирус, гособоронзаказ будет выполнен в срок

Руководители предприятий уверены, что несмотря на паузу в работе и нынешние сложности, гособоронзаказ будет выполнен на 100% и в срок.
Вести.Ru 13:54
Армия и оружие

National Interest: Продление СНВ-III – вопрос жизни и смерти для США

Барак Обама и Дмитрий Медведев после подписания договора СНВ-III в Пражском Граде, 8 апреля 2010 года Kremlin.ru История доказала, что переговоры по контролю над вооружениями работают: такие соглашения, как Договор о РСМД и СНВ-III, привели к сокращению ядерного оружия в мире: с 70 тыс. 300 в 1980-х годах до почти 14 тыс. в 2020 году.
REGNUM 03:23
Армия и оружие

Российское СМИ раскритиковало технику Украины «для штурма Крыма»

В опубликованном материале описана военная техника, которая имеется в распоряжении Киева и может быть использована для нападения на полуостров, а также обсуждаются ее боевые возможности.
Военное дело 01:14
Шоу-бизнес

Сын Максима Галкина показал пародию на Игоря Николаева

Сегодня Максим Галкин опубликовал видео, на котором его сын Гарри исполнил песню Игоря Николаева «Выпьем за любовь» и показал пародию на певца.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Происшествия

Москвичка пожаловалась в полицию на парикмахерскую и подстригшуюся мать

Жительница Москвы обратилась в полицию после похода пожилой матери в парикмахерскую во время режима всеобщей изоляции, пишет издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 14:03
Общество

В Москве начали выплаты пособий по безработице с региональной доплатой

Власти Москвы начали в четверг выплаты пособий по безработице с московской доплатой, программа выплат будет действовать до 30 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 07:46
Общество

Свердловский губернатор анонсировал смягчение режима самоизоляции

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев анонсировал смягчение режима самоизоляции.
Piter.tv 11:21
Культура

Сергей Шнуров проведет экскурсию по Третьяковской галерее

Gazeta.SPb 11:49
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус».
Lenta.ru 14:32
Энергетика

Глава РФПИ допустил падение цены на нефть до $10 за баррель

Цена на нефть может опуститься до $10 за баррель и ниже в том случае, если нефтедобывающие страны не достигнут нового соглашения о сокращении уровня нефтедобычи, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Rambler News Service 14:22
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Общество

Рязанские власти отчитались о ситуации в Заокском

О планах и уже проведенных работах в Заокском сельском поселении отчиталось региональное правительство.
Рязань.Лайф 11:10
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru 04:50
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