Коронавирус
ForbesФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.
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Общество
ЕС приостановил действие базового документа зоны евро
Европейский союз впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста, базового документа зоны евро.
Общество
ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса
Коронавирус COVID-19 стал распространяться в мире быстрее. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Киберспорт
Epic Games представила грядущие эксклюзивы своего магазина в новом ролике
Компания Epic Games опубликовала ролик, в котором продемонстрировала эксклюзивы своего магазина.
Энергетика
США могут создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией
Сторонники нефтяного альянса США с Саудовской Аравией выступают за стабилизацию цен на энергоносители и предотвращение их обвала, который произошел после того, как Москва и Эр-Рияд в начале марта не смогли договориться по объемам добычи нефти.
Игры
Российский GeForce Now на месяц стал бесплатным
Компания Nvidia решила сделать свой игровой сервис GeForce Now бесплатным на территории России.
Здоровье
Новый симптом коронавируса обнаружили британские отоларингологи
Специалисты Британской ассоциации отоларингологов раскрыли новый симптом коронавирусной инфекции.
Культура
Создатели фильма «Зулейха открывает глаза» провели пресс-конференцию
Авторы и актеры, которые работали над фильмом «Зулейха открывает глаза», ответили на вопросы журналистов в режиме онлайн.
Общество
Льготный проезд для школьников временно отменен в Москве
Власти Москвы приняли решение временно отменить льготный проезд для школьников в общественном транспорте.
Происшествия
Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
Игры
GSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Студия GSC Game World в понедельник, 23 марта, опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2, приурочив публикацию к годовщине выхода первой части игры.
Шоу-бизнес
Петросян ответил на сообщения о рождении ребенка
Общество
Богатые россияне скупили все аппараты ИВЛ из-за коронавируса
Богатые жители России скупили все аппараты ИВЛ из-за коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Шоу-бизнес
В Сети показали, как Ким Кардашьян надевает костюм из латекса
На YouTube появилось видео с американской звездой Ким Кардашьян-Уэст, которая пытается надеть облегающий костюм из латекса.
Общество
Безруков рассказал о своем отношении к поправкам в Конституцию
Ранее Безруков снялся в ролике, в котором объяснил, почему, как он считает, важна поправка в Конституцию, касающаяся русского языка.
Общество
В Великобритании объявили всеобщий карантин
Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.
Политика
Из России с любовью: в Италию прибыли российские вирусологи
На машинах и самолетах, которые прибыли этой ночью, наклейки с надписями "из России с любовью".
Авто
Geely представила большой семиместный кроссовер
Автомобиль появится в продаже этим летом. Китайская компания Geely на официальном сайте представила новый кроссовер HaoYue.
Шоу-бизнес
78-летняя Барбара Брыльска борется с раком
Несколько лет назад у Барбары Брыльской диагностировали рак. О своем самочувствии она старается не рассказывать.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Политика
Россия пришла на помощь брошенной партнерами Италии — Frankfurter Allgemeine Zeitung
В немецком издании Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщили о возможном пересмотре приоритетов Италии после пандемии.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию
Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Экономика
МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году
Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Кино
В Великобритании покажут сериал о Путине
Здоровье
Кардиолог назвал самые опасные для сердца продукты
Кардиолог из Испании Пабло Канепа сказал, что для того, чтобы свести к минимуму риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, следует не только включить в рацион полезные для этой системы организма продукты, но и отказаться от вредной пищи.
Спорт
В МОКе сообщили о решении отложить Олимпиаду в Токио
Ранее 23 марта глава МОКа Томас Бах заявил, что решение о судьбе Игр в свете пандемии коронавируса будет принято в течение четырех недель.
Общество
США вышли на третье место по числу заболевших коронавирусом
Новый Калининград Соединенные Штаты вышли на третье место в мире после Китая и Италии по числу зарегистрированных случаев коронавируса СOVID-19, пишет в воскресенье, 22 марта, РИА Новости.
Экономика
Аналитики НКР смоделировали три сценария развития кризиса для банков
Системе потребуется еще 1,4 трлн руб. резервов в 2020 г. и 680 млрд руб. на конец 2021 г. Этот сценарий подразумевает, что по итогам 2020 г. банки выйдут фактически «в ноль», показав 2 млрд руб. убытка, а в 2021 г. – 933 млрд руб. прибыли (до налогов).
Здоровье
На Сахалине открыли пункты экспресс-диагностики коронавируса
Пункты сдачи анализов на коронавирус для всех желающих открыли в медучреждениях Сахалина, сообщает правительство области.