Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.

Общество ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса Коронавирус COVID-19 стал распространяться в мире быстрее. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Энергетика США могут создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией Сторонники нефтяного альянса США с Саудовской Аравией выступают за стабилизацию цен на энергоносители и предотвращение их обвала, который произошел после того, как Москва и Эр-Рияд в начале марта не смогли договориться по объемам добычи нефти.

Игры GSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2 Студия GSC Game World в понедельник, 23 марта, опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2, приурочив публикацию к годовщине выхода первой части игры.

Общество В Великобритании объявили всеобщий карантин Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.

Авто Geely представила большой семиместный кроссовер Автомобиль появится в продаже этим летом. Китайская компания Geely на официальном сайте представила новый кроссовер HaoYue.

Экономика МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.

Здоровье Кардиолог назвал самые опасные для сердца продукты Кардиолог из Испании Пабло Канепа сказал, что для того, чтобы свести к минимуму риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, следует не только включить в рацион полезные для этой системы организма продукты, но и отказаться от вредной пищи.

Спорт В МОКе сообщили о решении отложить Олимпиаду в Токио Ранее 23 марта глава МОКа Томас Бах заявил, что решение о судьбе Игр в свете пандемии коронавируса будет принято в течение четырех недель.

Общество США вышли на третье место по числу заболевших коронавирусом Новый Калининград Соединенные Штаты вышли на третье место в мире после Китая и Италии по числу зарегистрированных случаев коронавируса СOVID-19, пишет в воскресенье, 22 марта, РИА Новости.

Экономика Аналитики НКР смоделировали три сценария развития кризиса для банков Системе потребуется еще 1,4 трлн руб. резервов в 2020 г. и 680 млрд руб. на конец 2021 г. Этот сценарий подразумевает, что по итогам 2020 г. банки выйдут фактически «в ноль», показав 2 млрд руб. убытка, а в 2021 г. – 933 млрд руб. прибыли (до налогов).