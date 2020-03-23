с чего всё началось

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.

Политика Польше, как Италии, могут помочь российские военные Экспертократы переживают, что действия России на фоне отсутствия аналогичной реакции от Германии, Чехии, располагающих военными базами в Италии американцев «являются мощным ударом по авторитету западных структур, включая ЕС и НАТО».

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде летом Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Общество В России могут ужесточить ответственность за нарушение карантина На заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса Попова сказала, что хотела бы, чтобы поручения относительно админответственности за нарушение правил карантина, которые были даны Мишустиным, как можно быстрее были реализованы.

Здоровье Доктор Мясников сравнил коронавирус Италии и России Для сравнения Мясников привел и Россию, которой удается эффективнее контролировать заболеваемость коронавирусом, так как всех с симптомами и подтвержденными анализами COVID-19 отправляют "под замок" в больницы.

Происшествия Главный инфекционист Ставрополья уволена Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.

Политика Украина начала переговоры о реструктуризации внешнего долга Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в январе увеличилась на 3,88% в гривневом эквиваленте, однако в долларах этот показатель снизился на 1,1% и составил 83,43 миллиарда долларов.

Общество Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

Происшествия Во Владивостоке приземлился «заминированный» самолёт из Москвы Во Владивостоке приземлился «заминированный» самолёт, прибывший из Москвы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.Сообщается, что на борту находилось 240 пассажиров, никому из них помощь не понадобилась.

Политика Жаров возглавил холдинг «Газпром-медиа» Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа». Об этом говорится на сайте холдинга во вторник, 24 марта.

Финансы Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.

Общество В Москве отменили льготный проезд для школьников На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.

Авто Новый Nissan X-Trail заметили на тестах Боковой профиль X-Trail не так затенен, как передняя и задняя части, где мы видим линию кузова и расположение окон, схожие с текущей моделью.

Общество Ростех нашел замену китайским комплектующим Вносятся коррективы в работу с поставщиками, так, китайским комплектующим подобраны альтернативные поставщики, — сообщили в Ростехе.