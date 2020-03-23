с чего всё началось

Покупая облигации, ФРС понижает ставки в экономике и увеличивает потенциально доступные ресурсы банков для кредитования реального сектора. Торги на американских биржах все равно открылись снижением основных индексов на 0,7–1,7%, несмотря на масштабные стимулы ФРС.

Общество ЦБ рекомендовал ограничить выдачу наличных в некоторых банкоматах Российским банкам необходимо проводить дезинфекцию банкоматов и ограничить выдачу наличных денег в некоторых терминалах из-за распространения коронавируса, сообщил ЦБ.

Происшествия ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.

Политика МИД Белоруссии рассказал о миграционной угрозе из России Замминистра констатировал, сообщает белорусское информагентство «Интерфакс-Запад», что для постсоветской республики большую проблему создаёт незаконная миграция граждан России, устремившихся в Евросоюз через Белоруссию.

Финансы Официальный курс доллара и евро вырос Официальные курсы доллара США и евро из расчета на 24 марта 2020 года выросли, следует из информации, опубликованной на сайте Центрального Банка России.

Происшествия Главный инфекционист Ставрополья уволена Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.

Путешествия Российские туристы вернутся в РФ до 31 марта В Ростуризме сообщили, что все пребывающие за рубежом организованные российские туристы вернутся в Россию до 31 марта, передает "Интерфакс".

Финансы Несколько российских банков повысили ставки по ипотеке Часть российских банков уже повысили ставки по ипотеке и вкладам, другие кредитные организации заняли выжидательную позицию.

Общество «Яндекс.Такси» добавило «Еду» в суперприложение Сервис «Яндекс.Такси» обновил приложение и добавил в него свой проект доставки из кафе и ресторанов – «Яндекс.Еду», рассказал представитель компании.

Общество Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде Главный врач областной больницы Владимира Кондюкова в Калуге в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.

Наука Коронавирус заподозрили в искусственном происхождении Опрошенные изданием эксперты с осторожностью отнеслись к вероятности искусственного происхождения коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание.

Общество Контактировавших с больными коронавирусом отследят по сотовой связи Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства поручил Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций внедрить в жизнь эффективную систему, благодаря которой можно будет отслеживать перемещение россиян, которые контактировали с заразившимися коронавирусом, благодаря геолокации операторов мобильной связи.

Политика Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17 Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.

Общество В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.

Общество Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.

Общество В Подмосковье подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом Еще шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья, сообщает оперативный штаб о ситуации с коронавирусом в Московской области.