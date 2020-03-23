Коронавирус

РБКРБКФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики

Покупая облигации, ФРС понижает ставки в экономике и увеличивает потенциально доступные ресурсы банков для кредитования реального сектора. Торги на американских биржах все равно открылись снижением основных индексов на 0,7–1,7%, несмотря на масштабные стимулы ФРС.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

ФРС раскрыла все карты

Коммерсантъ16:05

Вакцина от кризиса: объявленных мер поддержки экономики может не хватить

Известия14:12

ФРС США радикально расширила программу поддержки долговых рынков

Ведомости08:32

ФРС США снимает лимит с программы закупки облигаций в условиях коронавируса

ТАСС09:19

ФРС объявляет о неограниченном QE и создает новые программы кредитования

Вести.Ru09:06

ФРС заявила, что будет выкупать активы в необходимом для поддержки рынков объеме

ПРАЙМ09:53

ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики

РБК10:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 17:38, Ашберн
Шоу-бизнес

Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка

Газета.Ru 15:54
Здоровье

В Чехии нашли препарат, помогающий излечиться от коронавируса

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех назвал препарат, который помогает больным коронавирусом излечиться от опасного недуга.
Pravda.Ru 05:13
Общество

Число заразившихся коронавирусом в Турции удвоилось за сутки

Число выявленных в Турции инфицированных коронавирусом возросло за сутки почти вдвое и достигло 670, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
ФАН 20 марта в 20:18
Общество

Иранский журналист, не веривший в коронавирус, умер от коронавируса

Иранский журналист, не веривший в коронавирус, умер от коронавируса Пытаясь разоблачить "миф" об эпидемии, Хамед Джалали Кашани облизывал святыни и отказывался от ношения масок.
Экспресс газета 13:15
Общество

В Великобритании объявили всеобщий карантин

Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 16:54
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:54
Политика

В Крыму против главы «Меджлиса» Чубарова возбудили дело

Органами Следственного комитета по Крыму возбуждено уголовное дело против главы "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, сообщается на сайте СК.
Газета.Ru 11:18
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс 14:00
Армия и оружие

Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:23
Происшествия

Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена

Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
REGNUM 16:52
Происшествия

В Черногории задержали россиянку за пост в Facebook про коронавирус

Полиция Черногории задержала в Тивате россиянку за публикацию в Facebook о масштабах распространения коронавируса в этой стране.
Ведомости 11:34
Политика

Семь российских Ил-76 с военными медиками прибыли в Италию

Газета.Ru 02:27
Кино

В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе

Piter.tv 14:10
Происшествия

В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов

Российская газета 08:44
Экономика

Эксперты: банковская система России сейчас больше готова к шокам, чем в 2008 году

В случае реализации кризисного сценария НКР прогнозирует спад российской экономики в 2020 году на 6-7% и острую фазу кризиса в течение всего года.
ТАСС 17:03
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Происшествия

В Германии зятя Мишустина подозревают в отмывании денег

В Германии зятя Мишустина полицейские подозревают в отмывании денег. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:53
Футбол

«Сочи» хочет предложить Кокорину полноценный контракт

По информации источника, в «Сочи» намерены сохранить нападающего Александра Кокорина в команде.В сочинском клубе хотят предложить 29-летнему игроку полноценный контракт после истечения срока аренды из «Зенита».
Soccer.ru 16:49
Финансы

Банк России поднял курс доллара выше 80 рублей

Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55).
Российская газета 07:30
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru 08:50
Шоу-бизнес

Ольга Бузова проверяется в клинике на онкологию

OvideO.ru вчера в 10:56
Общество

Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Вести.Ru 03:50
Происшествия

В Челябинске выявили четвертый случай коронавируса

Число предварительно выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Челябинске выросло до четырех.
Коммерсантъ Челябинск 06:55
Наука

Альфа-кетоамиды остановили размножение коронавируса

ToDay News Ufa 14:45
Здоровье

Ситуация с коронавирусом на Ставрополье остаётся стабильной

Люди с подозрением на диагноз находятся в изоляции. Ситуация с коронавирусом в Ставропольском крае остаётся стабильной.
Своё ТВ 03:51
Общество

В Нидерландах запретили собираться группами более трех человек

До 1 июня в Нидерландах введен запрет на все организованные собрания, численность которых составляет более трех человек.
Вести.Ru 15:49
Футбол

Тренер «Галатасарая» заразился коронавирусом

Главный тренер турецкого «Галатасарая» Фатих Терим, сообщил, что болен коронавирусом.
Спорт день за днем 15:57
Здоровье

Названы сроки, когда в России пандемия коронавируса пойдет на спад

Может понадобиться не менее двух месяцев, чтобы пандемия коронавируса в России пошла на спад.
Что происходит 15:05
Футбол

УЕФА отложил финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о том, что финалы еврокубков, которые были запланированы на май 2020 года, отложены, сообщает сайт организации.
Газета.Ru 14:11
Энергетика

«Роснефть» назвала условия для поставки нефти в Белоруссию

Белоруссия и "Роснефть" приняли решение о возобновлении поставок топлива Минску на новых условиях.
Экономика сегодня 10:24
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное