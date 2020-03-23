с чего всё началось

Покупая облигации, ФРС понижает ставки в экономике и увеличивает потенциально доступные ресурсы банков для кредитования реального сектора. Торги на американских биржах все равно открылись снижением основных индексов на 0,7–1,7%, несмотря на масштабные стимулы ФРС.

Спорт Премьер-министр Японии объявил о переносе летней Олимпиады Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о переносе летних олимпийских игр в Токио, которые должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 г, сообщает Guardian.

Происшествия Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19 Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех жителей Воронежской области, у которых после возвращения из-за границы диагностировали коронавирус, сообщает во вторник правительство региона.

Игры Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2 Первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2 был опубликован студией GSC Game World в годовщину выхода первой части игры "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля", пишет "Лента.ру".

Политика В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.

Финансы Доллар подешевел до 78,65 рубля По данным на 11:11 мск, курс доллара составляет 78,81 рубля (-0,73), евро находится на отметке 85,505 (+0,055).

Общество Общенациональный карантин введен в Великобритании Трехнедельный общенациональный карантин введен в Великобритании. С таким заявлением выступил премьер-министр Борис Джонсон.

Шоу-бизнес Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».