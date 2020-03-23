Коронавирус
РБКФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики
Покупая облигации, ФРС понижает ставки в экономике и увеличивает потенциально доступные ресурсы банков для кредитования реального сектора. Торги на американских биржах все равно открылись снижением основных индексов на 0,7–1,7%, несмотря на масштабные стимулы ФРС.
Читать в источнике
Оценить49
с чего всё началось
"Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) будет покупать казначейские и ипотечные ценные бумаги в объемах, необходимых для обеспечения бесперебойного функционирования рынка и эффективной передачи денежно-кредитной политики", — говорится в сообщении регулятора.Вести.Ruвчера в 09:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 08:51, Ашберн
Спорт
Премьер-министр Японии объявил о переносе летней Олимпиады
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о переносе летних олимпийских игр в Токио, которые должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 г, сообщает Guardian.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Происшествия
Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19
Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех жителей Воронежской области, у которых после возвращения из-за границы диагностировали коронавирус, сообщает во вторник правительство региона.
Общество
В Петербурге закроют фитнес-центры, бассейны и фудкорты из-за вируса
В Санкт-Петербурге с 26 марта из-за распространения коронавируса закроют все фитнес-центры, бассейны и фудкорты в торговых центрах.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Здоровье
Врач открыл особенности механизма заражения коронавирусом
Армия и оружие
Тринадцатый Ил-76 с военными учеными и медиками полетел в Италию
Авто
Кроссовер Kia Sonet появится в продаже в августе
Новый субкомпактный кроссовер KIA Sonet, представленный на февральской выставке Auto Expo-2020 в качестве концепта, поступит в продажу в августе.
Здоровье
В Волгограде подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Волгограде.
Политика
Путин приехал на стройку больницы в Коммунарке
Игры
Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2 был опубликован студией GSC Game World в годовщину выхода первой части игры "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля", пишет "Лента.ру".
Происшествия
ГИБДД снимет с регистрации автомобили умерших владельцев
Если регистрация автомобиля прекращена, то водителя оштрафуют, с машины снимут номера и отправят на штрафстоянку.
Политика
В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
Общество
В Крыму еще шесть человек заболели коронавирусом
Еще двое вернулись из Литвы и Бельгии, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Финансы
Доллар подешевел до 78,65 рубля
По данным на 11:11 мск, курс доллара составляет 78,81 рубля (-0,73), евро находится на отметке 85,505 (+0,055).
Происшествия
В Волгограде после убийства полицейского на КПП завели дело
В Волгограде следователи возбудили дело об убийстве старшего сержанта полиции. Об этом сообщает областной СУСК России.
Общество
МИД призвал застрявших за рубежом россиян немедленно сообщить о себе
Формирование списков на выезд граждан РФ из стран, где введены ограничения из-за распространения коронавируса, завершается в 14:00 26 марта по местному времени.
Общество
Общенациональный карантин введен в Великобритании
Трехнедельный общенациональный карантин введен в Великобритании. С таким заявлением выступил премьер-министр Борис Джонсон.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу
Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
Технологии
Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows
Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех версиях Windows, начиная с 7-й и заканчивая десятой.
Общество
В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
Происшествия
ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт
Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании более 30 человек из нескольких регионов за продажу краденых данных банковских карт.
Происшествия
ГП сообщила об экстрадиции из Польши совладельца «Зимней вишни»
Польша по запросу России экстрадировала Вячеслава Вишневского, директора компании «Кемеровский Кондитерский Комбинат» совладельца кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», где произошел пожар в 2018 году.
Шоу-бизнес
Барбара Брыльска борется с раком
78-летняя польская актриса Барбара Брыльска, Надя Шевелева из "Иронии судьбы", сражается с онкологическим заболеванием.
Культура
В Великобритании покажут сериал о Путине
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Общество
Подтвержден второй случай коронавируса в Пензе
Общество
Основатель блинных «Теремок» возмутился господдержкой «Макдональдса»
Критическое отношение к включению американской сети «Макдональдс» в список системообразующих предприятий России высказал владелец российской сети блинных «Теремок» Михаил Гончаров 24 марта в социальной сети Facebook.
Политика
Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).