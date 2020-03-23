Коронавирус

РБКРБКФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики

Покупая облигации, ФРС понижает ставки в экономике и увеличивает потенциально доступные ресурсы банков для кредитования реального сектора. Торги на американских биржах все равно открылись снижением основных индексов на 0,7–1,7%, несмотря на масштабные стимулы ФРС.
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