Коронавирус
РБКФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики
Покупая облигации, ФРС понижает ставки в экономике и увеличивает потенциально доступные ресурсы банков для кредитования реального сектора. Торги на американских биржах все равно открылись снижением основных индексов на 0,7–1,7%, несмотря на масштабные стимулы ФРС.
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Армия и оружие
Боевые корабли НАТО направляются в Черное море
Общество
Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Общество
Россиянина госпитализировали с коронавирусом на Кубе
Гражданина России госпитализировали в критическом состоянии с коронавирусом на Кубе.
Экономика
Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо
В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
Армия и оружие
В США назвали главное условие для запуска Су-57 в серию
Эксперт американского издания «The National Interest» Калеб Ларсон описал причину, по которой не стоит ожидать «воскрешения» российского истребителя Су-57 в ближайшем будущем.
Авто
Bugatti представил шесть редчайших моделей
Самой «массовой» версией можно назвать Chiron Pur Sport, который был выпущен в количестве 60 экземпляров по цене 3 миллиона долларов каждый.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Происшествия
В Германии зятя Мишустина подозревают в отмывании денег
Прокуратура германского города Кобленц с 2013 года расследует уголовное дело в отношении Александра Удодова, зятя премьер-министра России Михаила Мишустина.
Политика
Гаагский суд потребовал спутниковых фотографий пуска ракеты из «Бука»
Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Происшествия
В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов
Во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте мужчина достал нож и ударил старшего сержанта полиции.
Общество
В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Армия и оружие
Италия запросила у США военной помощи в борьбе с коронавирусом
Правительство Италии надеется получить от Пентагона помощь в борьбе с распространением коронавируса.
Общество
ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются
Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Армия и оружие
Генсек ООН призвал к глобальному прекращению огня из-за коронавируса
Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает прекратить огонь во всех конфликтах мира на фоне нависшей над всеми угрозой коронавируса.
Происшествия
Россиянку задержали в Черногории за распространение паники
Полиция Черногории задержала россиянку по подозрению в распространении паники из-за коронавируса, сообщило Министерство внутренних дел страны.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Футбол
Семин назвал трех лучших футболистов сезона РПЛ
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин объявил трех лучших игроков текущего сезона РПЛ. Об этом сообщает Спорт-Экспресс.
Общество
Жириновский призвал уволить профессора ВШЭ за пост «Нужен 37-й год»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил уволить профессора НИУ ВШЭ Олега Матвейчева, опубликовавшего в соцсети пост "Нужен 37-й год".
Политика
Путин поручил нарастить производство из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин призвал нарастить объемы производства в стране, чтобы обеспечить граждан и специалистов всем необходимым для борьбы с коронавирусом.
Общество
В газете «Ведомости» сменится главный редактор
Редакционным директором «Ведомостей» будет назначен Юрий Кацман – бывший издатель журнала «Секрет фирмы» и экс-главный редактор бесплатной газеты F5.
Армия и оружие
В Сирии блокировали колонну американских военных
Игры
Epic Games представила грядущие эксклюзивы своего магазина в новом ролике
Компания Epic Games опубликовала ролик, в котором продемонстрировала эксклюзивы своего магазина.
Общество
В России закрываются кинотеатры из-за коронавируса
Минкульт рекомендовал кинотеатрам с 23 марта прекратить показы фильмов и мультфильмов для посетителей.
Политика
Песков рассказал о жилье Путина во время эпидемии коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о жилье Владимира Путина во время эпидемии коронавируса.
Авто
Genesis обновил комплектации флагманского седана G90
Премиальный бренд Genesis представил новые комплектации своего седана G90 2021 модельного года.
Здоровье
Врач, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы
Переболевшая коронавирусом врач детально описала все симптомы тяжелого заболевания. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Необычный погодный антициклон ожидается в России
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.