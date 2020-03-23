Коронавирус

РБКРБКФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики

Покупая облигации, ФРС понижает ставки в экономике и увеличивает потенциально доступные ресурсы банков для кредитования реального сектора. Торги на американских биржах все равно открылись снижением основных индексов на 0,7–1,7%, несмотря на масштабные стимулы ФРС.
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Гражданина России госпитализировали в критическом состоянии с коронавирусом на Кубе.
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В Тамбовской области два пассажирских автобуса попали в ДТП

Около 15 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Тамбовской области.
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Аравийским странам предрекли крах из-за нефтяной войны

Ценовая война может в долгосрочной перспективе привести к упадку аравийских монархий.
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Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы (SNMG-2) Североатлантического альянса направляются в Черное море, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы.
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За сутки в России зарегистрирован еще 71 больной коронавирусом, их общее количество достигло 438, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами кабмина.
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