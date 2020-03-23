Коронавирус

РБКРБКФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики

Покупая облигации, ФРС понижает ставки в экономике и увеличивает потенциально доступные ресурсы банков для кредитования реального сектора. Торги на американских биржах все равно открылись снижением основных индексов на 0,7–1,7%, несмотря на масштабные стимулы ФРС.
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Из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную

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В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 21 марта в 04:17
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В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

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Студия GSC Game World опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики приурочили публикацию к годовщине выхода первой части игры, сообщается в группе проекта в Facebook.
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В Челябинске выявлен четвертый случай заражения коронавирусом

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