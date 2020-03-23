Коронавирус
РБКФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики
Покупая облигации, ФРС понижает ставки в экономике и увеличивает потенциально доступные ресурсы банков для кредитования реального сектора. Торги на американских биржах все равно открылись снижением основных индексов на 0,7–1,7%, несмотря на масштабные стимулы ФРС.
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Общество
В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд
В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Происшествия
Воронежский СК начал проверку после скандала с детскими путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 16:22 — REGNUM Следственные органы начали доследственную проверку информации о нарушении при обеспечении путёвками в санатории Ялты детей в Воробьёвском районе Воронежской области.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии
Экономика
Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо
В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
Общество
СК проводит проверку из-за фейков о числе заразившихся коронавирусом
Следственный комитет проводит доследственную проверку из-за распространения недостоверной информации о количестве заразившихся коронавирусом в России, сообщила пресс-служба ведомства.
Политика
Рошаль назвал ситуацию с коронавирусом репетицией биологической войны
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Политика
Суд потребовал подтвердить наличие спутниковых фото пуска ракеты из «Бука» по МН17
Председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус заметил, что в документах обсуждения в рамках «круглого стола» в парламентском комитете 22 января 2016 года говорится о наличии у США доступа к секретным спутниковым изображениям, якобы показывающим пуск ракеты, передает «Интерфакс».
Спорт
Mail.ru Group вложит 200 млн рублей в кампанию о важности самоизоляции
Входящие в Mail.ru Group платформы — MY.Games, «Одноклассники» и «ВКонтакте» — инвестируют 200 млн руб. в кампанию #ИграемДома, напоминающую о важности пребывания дома для снижения темпов распространения коронавируса в России.
Шоу-бизнес
«Холостяк» заявил, что покинет шоу вслед за своей фавориткой
Гаджеты
Xiaomi представит обновленную версию Mi 6 Classic Edition
Происшествия
Из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную
Новорожденная девочка пропала из роддома в столице Марий Эл, следователи завели дело о похищении малолетнего.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Общество
В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрирован 61 новый случай коронавирусной инфекции. Соответствующая информация появилась на сайте Роспотребнадзора.
Здоровье
Кличко рассказал о новых случаях заражения коронавирусом в Киеве
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство здравоохранения Украины сообщило о 20 новых случаях заражения коронавирусом в Киеве.
Общество
Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу
Разработка вакцины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) от коронавируса прошла первую фазу, все испытания закончатся в июле, примерно через 11 месяцев она будет получена.
Общество
Россельхознадзор временно ограничил экспорт всех видов круп
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) временно ввела ограничения на экспорт из России всех видов круп.
Общество
Потанин пожертвовал миллиард рублей социально незащищенным гражданам
Благотворительный фонд миллиардера Владимира Потанина выделит 1 млрд руб. некоммерческим организациям (НКО), которые помогают социально незащищенным гражданам, говорится в сообщении фонда.
Кино
Слух дня: Роберт Дауни-младший возвращается в Marvel
Тони Старк пожертвовал жизнью, чтобы победить Таноса в «Мстителях: Финал», и казалось, что на этом эпоха персонажа в киновселенной Marvel окончена.
Общество
Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Студия GSC Game World опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики приурочили публикацию к годовщине выхода первой части игры, сообщается в группе проекта в Facebook.
Армия и оружие
Россия завершила переброску помощи в Италию
Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
Происшествия
В Челябинске выявлен четвертый случай заражения коронавирусом
Как уже сообщала "РГ", о первом случае заражения коронавирусом в Instagram 21 марта сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Общество
В США отказались делать тест на коронавирус певцу Алексею Воробьёву
Политика
CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала
Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Происшествия
Россиянку задержали в Черногории за распространение паники
Полиция Черногории задержала россиянку по подозрению в распространении паники из-за коронавируса, сообщило Министерство внутренних дел страны.
Шоу-бизнес
Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса Смерфита
Экс-избранник Бони закатил грандиозную вечеринку на Лазурном берегу по случаю дня рождения.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России летом
Дефицит осадков прогнозируется в июне на западной и европейской части страны. Вильфанд рассказал и о бабьем лете.
Общество
В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.